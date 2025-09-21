Trump cere „justiție imediată”. Apel direct la procurorul general pentru anchetarea rivalilor politici

Într-o serie de mesaje publicate pe propria rețea de socializare – Truth Social – președintele SUA, Donald Trump, i-a cerut procurorului general Pam Bondi, să declanșeze „imediat” anchete penale împotriva mai multor adversari politici, printre care procurorul general al statului New York, Letitia James, fostul director FBI James Comey și senatorul democrat Adam Schiff, scrie The Washington Post.

„Toți sunt vinovați. Nu se face nimic. Nu putem continua așa – asta ne distruge reputația și autoritatea. Justiția trebuie să se aplice. Acum!”, a scris Trump, invocând, încă o dată, ceea ce consideră a fi o persecuție politică împotriva sa: două proceduri de impeachment și cinci dosare penale.

Tonul tranșant al mesajelor vine la o zi după ce Eric Siebert, procuror federal în Virginia de Est, a demisionat sub presiunea directă a fostului președinte, nemulțumit de faptul că acesta nu a formulat acuzații împotriva lui James și Comey. Siebert, care fusese numit chiar de Trump și susținut inițial de cercuri republicane din jurul guvernatorului Glenn Youngkin, a invocat lipsa dovezilor în ambele cazuri – poziție ce l-a transformat, peste noapte, din aliat în „trădător”.

Trump a anunțat deja cine ar trebui să preia conducerea biroului federal din Virginia: Lindsay Halligan, fostă consilieră juridică la Casa Albă, apropiată fidelă a fostului președinte, pe care acesta o descrie ca fiind „echilibrată, corectă și capabilă să ofere acea justiție de care avem urgent nevoie”.

Ofensiva împotriva instituțiilor de control

Solicitările lui Trump par să reprezinte cel mai clar semnal de până acum cu privire la intenția sa de a remodela profund justiția federală. Potrivit Washington Post, ceea ce până nu demult era exprimat în termeni vagi – dorința de „curățare a sistemului” – se transformă acum în cereri explicite de arestări și anchete politice.

Letitia James, vizată direct de acuzațiile lui Trump, a devenit una dintre cele mai incomode figuri pentru fostul președinte după ce a deschis un dosar penal împotriva imperiului său imobiliar din New York. Deși, luna trecută, Curtea de Apel din New York a redus semnificativ amenda impusă inițial – estimată la circa 500 de milioane de dolari –, cazul rămâne deschis.

Separat, Schiff este acuzat într-un alt dosar privind presupuse nereguli în achiziția unei locuințe în statul Maryland – un caz care, potrivit echipei legale a senatorului democrat, ar reprezenta un nou exemplu de „represalii politice” alimentate din sfera trumpistă.

„Noi reguli” într-un peisaj democratic fragil

Apariția acestor mesaje survine într-un climat politic american tot mai polarizat, în care ideea că liderul executiv ar trebui să aibă un cuvânt de spus în justiție începe să fie, din nou, dezbătută cu seriozitate.

La Washington, semnalele sunt deja amestecate. Deși Pam Bondi nu a reacționat oficial la solicitările lui Trump, apropierea sa ideologică de președinte este de notorietate. Fostă procuror general al statului Florida și figură activă în campaniile republicane, Bondi nu a ascuns niciodată simpatia față de politica administrativă a lui Trump.

Cu toate acestea, în SUA, procurorul general, deși parte a executivului, este, în principiu, garantul independenței justiției.