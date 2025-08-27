search
Trump cere ca George Soros și fiul său să fie dați în judecată. Motivul invocat de liderul SUA

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Donald Trump a cerut ca George Soros și fiul său, Alexander, să fie dați în judecată „în virtutea Legii RICO”, pentru că au susținut manifestaţii violente în Statele Unite.

George Soros și fiul său, Alexander/FOTO: X
George Soros și fiul său, Alexander/FOTO: X

Ei „trebuie să fie daţi în judecată în virtutea Legii RICO pentru susţinerea manifestaţiilor violente şi încă peste tot în Statele Unite ale Americii”, cere pe platforma sa Truth Social miliardatul.

George Soros, în vârstă de 96 der ani, şi „grupul său de psihopaţi au cauzat pagube enorme ţării naostre!”, acuză Trump fără să ofere vreun detaliu, potrivit News.ro.

Urât de către ultraconservatori şi ţinta regulată a unor atacuri cu accente antisemite, miliardarul a fost acuzat de către criticii săi de faptul că a finanţat manifestaţii violente, a acţionat cu scopul de a răsturna guverne sau a ”fabricat” criza migraţiei în Europa.

Ei invocă miliarde pe care acesta le-a plătit prin intermediul organizaţiei sale, Open Society Foundations (OSF), în susţinerea, între altele, a unor reforme ale economiei şi justiţiei, drepturilor minorităţilor şi refugiaţilor sau libertăţii de exprimare.

În cursul unor manifestaţii, în iunie, împotriva politicii represive a migraţiei a lui Donald Trump, la Los Angeles, conturi conservatoare pe reţele de socializare afirmau că aceste adunări au fost alimentate de către ONG-uri susţinute de către George Soros.

Unul dintre fiii lui George Soros, Alexander, care a preluat conducerea organizaţiei, a anunţat că vrea să se implice mai mult decât a făcut-o tatăl său în Statele Unite, prin susţinerea unor programe care îi încurajează pe alegătorii latinoamericani şi afroamericani să voteze şi cerându-le aleşilor democraţi să comunice mai bine.

Ce este Legea RICO

Legea privind Organizațiile Influente și Corupte prin Șantaj (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act – RICO) este un statut federal al SUA care vizează crima organizată și criminalitatea „gulerelor albe”.

De la adoptarea sa în 1970, a fost folosită pe scară largă și cu succes pentru a urmări penal mii de persoane și organizații din Statele Unite.

Parte a Legii de Control al Crimei Organizate din 1970, RICO interzice achiziționarea, operarea sau obținerea de venituri dintr-o întreprindere printr-un tipar de activități de șantaj (racketeering).

Orientată către activitățile criminale organizate și de durată, premisa de bază a RICO este de a dovedi și interzice un tipar de infracțiuni desfășurate prin intermediul unei „întreprinderi”, pe care statutul o definește drept „orice individ, parteneriat, corporație, asociație sau altă entitate juridică, precum și orice uniune sau grup de indivizi asociați de fapt, chiar dacă nu constituie o entitate juridică”, potrivit Britanica.

