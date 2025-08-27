Donald Trump le-a urat „mult noroc” lui Taylor Swift şi Travis Kelce, proaspăt logodiți

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a urat „mult noroc” vedetei pop Taylor Swift şi jucătorului de fotbal american Travis Kelce, care au anunţat marţi că sunt logodiți și urmează să se căsătorească.

„Le urez mult noroc”, le-a răspuns Donald Trump jurnaliştilor care i-au pus întrebări la finalul unui consiliu de miniştri desfăşurat la Casa Albă, informează AFP, citată de Agerpres.

„Cred că el este un jucător foarte bun, un tip grozav, iar ea este o persoană extraordinară”, a spus preşedintele, care a criticat-o în mai multe ocazii pe vedeta pop Taylor Swift.

„Profesoara voastră de engleză se căsătoreşte cu profesorul de sport”

Amintim că Taylor Swift şi Travis Kelce, jucător de fotbal american al echipei Kansas City Chiefs, și-au anunțat logodna, marţi, pe Instagram.

„Profesoara voastră de engleză se căsătoreşte cu profesorul de sport”, se arată în mesajul lor comun publicat pe Instagram, cei doi au scris:

Textul a fost însoţit de mai multe fotografii în care Kelce o cere în căsătorie pe cântăreaţă. În fotografii, cuplul se află într-o grădină cu flori roz şi roşii, iar melodia lui Taylor Swift „So High School” se aude pe fundal.

Postarea a fost apreciată de peste 1,8 milioane de persoane în mai puţin de 20 de minute. Liga Naţională de Fotbal (NFL) s-a numărat printre cei care au publicat un mesaj de felicitare.

Swift şi Kelce, amândoi în vârstă de 35 de ani, au început să iasă împreună în 2023 după ce cântăreaţa a susţinut un concert pe Arrowhead Stadium - terenul de acasă al echipei Kansas City Chiefs. Kelce a declarat în cadrul podcastului „New Heights” că a fost dezamăgit că nu a avut şansa să o întâlnească la acel concert.

Cântăreaţa şi-a făcut apoi apariţia la mai multe meciuri în care a evoluat Kelce începând cu luna septembrie 2023. Jucătorul de fotbal a însoţit-o de asemenea la mai multe concerte din cadrul turneului Eras Tour, care a avut încasări de peste două miliarde de dolari.