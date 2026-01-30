Trump amenință cu taxe vamale țările care vând petrol Cubei. Havana denunță un „act brutal de agresiune”

Donald Trump a semnat, joi, un decret care permite Statelor Unite să impună taxe vamale, într-un cuantum nespecificat, țărilor care vând petrol Cubei. Măsura are ca scop intensificarea presiunii asupra regimului comunist de la Havana și se bazează pe declararea unei „stări de urgență” legate de „amenințarea excepțională” pe care Cuba ar reprezenta-o pentru securitatea națională a SUA, potrivit documentului oficial, relatează AFP.

Administrația americană acuză autoritățile cubaneze că „se aliniază și susțin numeroase state, organizații teroriste internaționale și actori ostili Statelor Unite”, printre care Rusia, China, Iran, Hamas și Hezbollah. De asemenea, Washingtonul susține că Havana „destabilizează regiunea prin imigrație și violență” și continuă să promoveze „idei, programe și practici comuniste”.

În acest context, decretul prevede posibilitatea impunerii unei taxe vamale suplimentare „ad valorem” asupra importurilor de bunuri provenite din țări care furnizează, direct sau indirect, petrol Cubei.

Autoritățile cubaneze au condamnat ferm decizia liderului de la Casa Albă. Ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodríguez, a calificat decretul drept un „act brutal de agresiune”, acuzând Statele Unite că intensifică un embargo economic „crud și inuman”, în vigoare de peste 65 de ani. Oficialul a avertizat că noua măsură riscă să supună populația Cubei unor „condiții de viață extreme”.

Donald Trump a declarat recent că nu va mai exista „petrol pentru Cuba” fără un acord cu autoritățile americane. În paralel, liderul republican a plasat sub control american sectorul petrolier din Venezuela, principalul furnizor de petrol al Cubei din anii 2000.

Noua amenințare vine într-un moment critic pentru insulă, care se confruntă deja cu o criză energetică severă. Cuba, supusă embargoului american din 1962, traversează de trei ani o penurie gravă de combustibil, ce afectează direct producția de energie electrică. În 2025, țara a reușit să acopere doar aproximativ jumătate din necesarul său de energie, potrivit datelor analizate de AFP.

În prezent, Mexicul rămâne una dintre puținele țări care continuă să furnizeze petrol Cubei. Președinta mexicană, Claudia Sheinbaum, a declarat că rămâne „solidară” cu insula, respingând informațiile apărute în presă potrivit cărora guvernul său ar fi decis suspendarea livrărilor.