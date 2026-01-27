search
Campionatul Mondial de fotbal, în pericol să nu se dispute. Trei țări europene discută boicotarea competiției de la vară

Publicat:

Cupa Mondială de fotbal, găzduită de SUA, Canada și Mexic, este amestecată tot mai des cu politica, intersecție pe care FIFA și UEFA o interzice în mod special. Tot mai multe țări europene iau în considerare boicotarea evenimentului nord-american, în urma evoluțiilor recente în relațiile cu Statele Unite.

Trump și Infantino au fost de multe ori umăr la umăr FOTO EPA
Trump și Infantino au fost de multe ori umăr la umăr FOTO EPA

Danemarca este națiunea care conduce protestele. Revendicările lui Donald Trump asupra Groenlandei (un teritoriu deținut de coroana daneză) au înfuriat opinia publică. Un sondaj recent realizat de portalul BT arată că 90% dintre danezi susțin un posibil boicot al Cupei Mondiale.

Întrebarea a avut ecou și în țara vecină, Suedia, unde un segment semnificativ de consumatori s-a abținut mult timp să cumpere bunuri „Fabricate în SUA”, ca răspuns la tarifele vamale și la lipsa de claritate cu privire la poziția lui Trump față de conflictul dintre Rusia și Ucraina.

Problema a fost ridicată în Germania de vicepreședintele Asociației de Fotbal, Oke Göttlich, președintele clubului St. Pauli, formație din cartierul muncitoresc din Hamburg. Într-un articol din Hamburger Morgenpost, Göttlich s-a întrebat dacă „a venit momentul să se ia în considerare niște acțiuni concrete”.

Aceste cuvinte vin în urma solicitării fanilor St. Pauli, care au lansat recent un apel către FIFA cerând recunoașterea mult-așteptată a Asociației de Fotbal din Groenlanda.  Inițiativa a fost susținută și de unii politicieni CDU, dar a fost blocată de președintele federal Bernd Neuendorf, care susținuse protestul echipei naționale a Germaniei pentru drepturile omului în Qatar.

Există, de asemenea, preocupări legate de securitatea pe durata competiției, după imaginile care au circulat în ultimele zile din Minneapolis, cu 3.000 de agenți ICE desfășurați în operațiunea anti-imigrație ordonată de Trump. Nu este clar cum intenționează guvernul federal să gestioneze afluxul (potențial enorm) de fani din întreaga lume pentru a participa la Cupa Mondială.

În ultimele luni, Washingtonul a suspendat sau chiar a refuzat vize turistice pentru cetățeni din mai multe țări, inclusiv unora care s-au calificat la Cupa Mondială. Este cazul Iranului, care a fost, de asemenea, zguduit de proteste interne. Și nu este limpede nici cum va fi implementat „pass-ul FIFA” propus de Infantino, care facilitează intrarea fanilor indiferent de pașaport, cu condiția să dețină bilet.

Climatul internațional tensionat, scandalurile interne crescânde din SUA și incertitudinile privind acordarea vizelor turistice amenință serios să submineze spiritul Cupei Mondiale. Ideea unui boicot câștigă din ce în ce mai multă amploare, săptămână de săptămână.

