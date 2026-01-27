Rata de aprobare a lui Trump privind problema imigrației, la cel mai scăzut nivel de până acum după moartea a doi cetățeni americani

Rata de aprobare a președintelui Statelor Unite, Donald Trump, în ceea ce privește combaterea imigrației a scăzut la cel mai scăzut nivel de până acum, pe fondul reacției publice de revoltă față de moartea a doi cetățeni americani în timpul operațiunilor Serviciului de imigrație și vămi (ICE), arată un nou sondaj în rândul americanilor.

Într-un sondaj Reuters/Ipsos publicat luni, doar 39% dintre americani au declarat că aprobă modul în care Trump gestionează problema imigrației, comparativ cu 41% la începutul lunii ianuarie.

Sondajul, realizat pe parcursul a două zile, are loc pe fondul unui val de indignare publică față de împușcarea mortală a lui Alex Pretti, un asistent medicală de terapie intensivă în vârstă 37 de ani, de către un agent de frontieră american, în Minneapolis, statul Minnesota.

Pretti a fost a doua persoană ucisă de un agent federal în acest oraș în mai puțin de o lună, după împușcarea fatală a lui Renee Nicole Good, o mamă a trei copii în vârstă de 37 de ani, pe 7 ianuarie, de către un agent al ICE.

Confruntat cu reacții negative tot mai puternice, Trump a anunțat luni că îl va trimite pe țarul său al frontierei, Tom Homan, la Minneapolis și a adoptat un ton pozitiv în ceea ce privește relațiile administrației sale cu guvernatorul democrat al statului Minnesota, Tim Walz, în urma a ceea ce a descris ca fiind o conversație telefonică „foarte bună” pe care a avut-o cu acesta.

În cel mai recent sondaj, 58% dintre respondenți au declarat că agenții de imigrare și vamă din SUA au mers „prea departe” în operațiunile lor privind migrația ilegală, comparativ cu 26% care au spus că acțiunile acestora au fost „ destul de corecte” și 12% care au fost de părere că nu au mers suficient de departe.

Sondajul reflectă rezultatele mai multor sondaje de opinie efectuate înainte de uciderea lui Pretti.

Într-un sondaj realizat de The New York Times/Universitatea Siena și publicat vineri, 61% dintre respondenți au declarat că tacticile ICE au mers prea departe, comparativ cu 26% care au spus că au fost „destul de corecte” și 11% care au considerat că nu merg suficient de departe.

Un sondaj realizat de Wall Street Journal pe 16 ianuarie a constatat că 58% dintre respondenți sunt de părere că eforturile administrației Trump de a deporta migranții ilegali au depășit măsura, față de 46% care au spus că măsurile sunt cuvenite sau că nu sunt suficient de puternice.