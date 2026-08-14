În Ucraina, linia frontului a devenit „linia dronelor”. Revoluția tactică ce ar putea forța Rusia să ceară pace

Pe frontul din estul Ucrainei, războiul a căpătat o nouă formă: infanteria se ascunde în subteran, iar luptele sunt decise tot mai mult de drone controlate de la zeci de kilometri distanță.

Într-un reportaj din Kostiantinivka, unul dintre orașele-cheie ale „centurii de fortăreațe” a Donbasului, Daily Mail documentează cum Ucraina folosește o rețea sofisticată de drone — conectate prin Starlink — pentru a încetini înaintarea rusă și a proteja viețile militarilor. Inovația, inițiată de fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, ar putea decide soarta ultimelor orașe-fortăreață rămase în regiune.

Nimic nu se mișcă în orașul ucrainean cunoscut cândva drept „capitala sticlei” a Uniunii Sovietice.

Străzile orașului Kostiantinivka, deformate de ani întregi de atacuri cu artilerie, rachete și bombe, sunt pustii. Casele zac în ruine.

Fabricile care au dat acestui oraș industrial, aflat astăzi în declin, renumele de odinioară — și care au produs sarcofagul de cristal al lui Lenin, precum și stelele roșii-rubinii care încă împodobesc Kremlinul — sunt abandonate. Sau cel puțin așa pare.

„Uitați-vă la ecran”, spune Volodimir, arătând spre imaginile live, color, transmise de o dronă de observație aflată la câteva sute de metri altitudine, deasupra regiunii Donețk, din estul Ucrainei.

„Pare un oraș pustiu, dar nu este”, șoptește pilotul ucrainean de drone, în vârstă de 42 de ani, a cărui identitate nu poate fi dezvăluită complet.

„Oamenii noștri sunt acolo. Rușii sunt acolo. Nimeni nu îndrăznește să se arate. Așa arată războiul acum.”

Ascunzându-se de roiurile de drone care cartografiază fiecare colț al acestui teritoriu devastat de război, printre ruine și vegetația care oferă adăpost doar în lunile de vară, echipele de infiltrare rusești și apărătorii ucraineni sunt implicați într-o luptă disperată, care va decide următoarea etapă a acestui război.

Publicația britanică Daily Mail a avut acces, rareori acordat, la Batalionul de Sisteme Fără Pilot „Seraphymy”, parte a Brigăzii 104 de Apărare Teritorială Independentă din Donețk, luna trecută.

Aici a fost documentată bătălia pentru Kostiantinivka, unul dintre cele patru orașe din Donbas care formează așa-numita „centură-fortăreață” a Ucrainei.

Vital din punct de vedere logistic, acest lanț de orașe se află între Moscova și obiectivul declarat al Rusiei de a cuceri regiunea, formând, în ansamblu, coloana vertebrală a apărării ucrainene rămase în regiunea Donețk.

Deși mulți consideră că este doar o chestiune de timp până când Kostiantinivka va cădea (orașul a fost deja infiltrat de până la 200 de militari ruși), modul în care Ucraina a folosit inovația în domeniul dronelor pentru a încetini înaintarea Rusiei ar putea reprezenta un model pentru modul în care armata ucraineană ar putea respinge complet trupele ruse din celelalte trei orașe-cheie rămase.

Pe scurt, revoluția care are loc aici va decide dacă acesta va fi ultima mare fortăreață pe care Rusia reușește să o cucerească — iar, dacă acest lucru se va confirma, ar putea, în cele din urmă, să îl determine pe Vladimir Putin să accepte, în sfârșit, negocieri de pace.

Kostiantinivka pare desprinsă dintr-un scenariu de science fiction

În interiorul „zonei de foc”, care se întinde pe o rază de aproximativ 24 de kilometri, vehiculele, blindatele grele și tancurile au dispărut aproape complet în ultimele 12 luni.

Artileria, deși rămâne importantă, este folosită rar și puternic camuflată. Este prea greu de ascuns și prea ușor de detectat. Aici, unde dronele domină cerul, artileria devine adesea o „armă a autodistrugerii”.

În schimb, soldații se deplasează câte unul sau doi, dintr-o gaură de tranșee în alta, dintr-o pivniță în alta. Detectarea din aer înseamnă moarte.

De îndată ce este identificată o a doua urmă de activitate umană, întreaga clădire în care aceasta a fost observată este distrusă cu ajutorul dronelor. „Oamenii sunt ca furnicile”, explică Volodimir. „Se ascund, se târăsc, se mișcă în permanență prin subteran. În clipa în care cineva este reperat, 15 drone sunt deja pe drum.” Clătinând din cap, adaugă: „Este un război groaznic.”

Volodimir, însă, nu se numără printre „furnici”. Datorită inovațiilor ucrainene, el pilotează o dronă-bombardier de aproximativ 43 de centimetri, de la o distanță de peste 59 de kilometri, dintr-o locație secretă la care Daily Mail a avut acces.

Pentru dronele mai mari, precum aceasta, Kievul a atașat terminale Starlink, care le oferă o conexiune securizată prin satelit, practic imposibil de bruiat.

Astfel, piloții de drone-bombardier, care altădată se aflau la doar cinci kilometri de aparatele lor, au fost scoși din zona de risc.

Este o schimbare majoră. Pentru a înțelege pe deplin pericolul cu care se confruntă cei rămași pe linia frontului, lângă ecranul de observație al lui Volodimir și tableta care afișează harta tactică a orașului se află un al treilea monitor, pe care nu ni s-a permis să îl fotografiem.

Acesta afișează situația operativă a zilei. Un soldat rus a fost localizat într-o casă. Acesta devine ținta.

Echipele de recunoaștere, piloții de drone și comandanții coordonează atacul în timp real.

Operațiunea se desfășoară în tăcere. Piloții de drone continuă să comunice prin radio. O dronă-bombardier lansează muniția. Aceasta nu explodează. Soldatul rus iese din ascunzătoare și fuge din casă spre un desiș de tufișuri.

O dronă-kamikaze de tip FPV (first person view), încărcată cu 1,5 kilograme de exploziv, se lansează în urmărirea lui.

Imaginea transmisă de la bordul dronei pătrunde în vegetație — și apoi dispare. Nu există explozii cinematografice aici. Ecranul devine, pur și simplu, negru.

Așa își întâlnesc soldații sfârșitul, în secolul XXI. Volodimir este acum liber să își facă o cafea. Stația radio se află la îndemână. De fiecare dată când echipele de recunoaștere identifică o nouă țintă printre ruinele orașului Kostiantinivka, el revine la stația de lucru, preia controlul dronei-bombardier și pornește într-o nouă misiune.

Acest mod de a purta război este ideea lui Mihailo Fedorov, fostul ministru al Apărării, demis recent de Volodimir Zelenski după doar șase luni de mandat — decizie care a declanșat, la începutul acestui an, proteste la nivel național.

În calitatea sa anterioară de șef al Ministerului Transformării Digitale, Fedorov a impulsionat achizițiile de drone la o scară fără precedent, ca răspuns la invazia rusă la scară largă din 2022.

Tot atunci a fost pusă bazele instituționale ale conceptului de „Linie a Dronelor” — folosirea sistemelor fără pilot drept coloană vertebrală a unui front susținut de un număr insuficient de infanteriști.

Dat fiind faptul că Ucraina dispune de o forță aeriană modestă și se confruntă cu un deficit sever de personal, ideea a fost aceea de a folosi dronele pentru a proteja viețile militarilor și pentru a respinge trupele ruse.

Sistemele fără pilot urmau să fie folosite pentru a crea o „zonă de foc”, prin care inamicul să nu poată înainta fără a suferi pierderi masive.

După ce Fedorov a fost promovat, în ianuarie, în funcția de ministru al Apărării, programul „Linia Dronelor” a cunoscut o creștere accelerată, oficialul direcționând 90% din bugetul pentru armament (fără a lua în calcul arsenalele masive furnizate de statele occidentale) către războiul robotic.

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La Kostiantinivka, acest lucru s-a manifestat în forma sa cea mai extremă.

Rusia a început atacuri progresive asupra orașului, iar până în luna mai a acestui an, așa cum s-a explicat, aproximativ 200 de militari ruși reușiseră să se infiltreze.

Cu toate acestea, orașul nu a căzut. Datorită capacităților sporite ale Ucrainei în materie de drone, militarii infiltrați sunt identificați și lichidați aproape instantaneu.

„Ceea ce mă fascinează este războiul pe care îl ducem acum”, ne spune Serhii Kostinski, comandantul batalionului.

„Modul în care am luptat în 2022 și 2023 era înspăimântător. Îți petreceai zilele sub un bombardament continuu de artilerie. Inamicul nici măcar nu trebuia să se apropie la distanță de foc de armă. Pur și simplu, te ștergea de pe hartă cu artileria și mortierele. Apoi intrau tancurile. Rușii aveau un avantaj copleșitor în materie de artilerie — era, practic, Primul Război Mondial.

Acum, lucrurile stau altfel. Atât noi, cât și ei, dispunem de o gamă extrem de largă de instrumente.”

În interiorul zonei de foc, infanteriștii sunt dispersați în echipe mici, de câte doi sau trei oameni. Ascunși în adăposturi subterane și pivnițe, aceștia acționează, în principal, ca observatori, chemând loviturile cu drone asupra oricăror trupe infiltrate.

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Le oferă acoperire piloții, ascunși, la rândul lor, pe linia frontului, care pilotează drone-kamikaze de tip FPV prin cabluri de fibră optică, subțiri ca firul de păianjen.

Aceste drone, cu o rază de acțiune de aproximativ 14 kilometri, și care nu pot fi bruiate, sunt lansate de o echipă separată de militari.

Acum un an, trupele se deplasau cu mașina până la poziție, descărcau echipamentul și plecau rapid, însă proliferarea dronelor de observație și de atac ale inamicului face ca acest lucru să fie acum imposibil.

Astfel, echipele de lansare intră pe jos, în perechi. Unul dintre militari împinge un cărucior încărcat cu drone, baterii și muniție. Celălalt înaintează, scanând terenul după mine, cu ajutorul unui detector de drone purtat la gât.

Zburând la altitudine mare deasupra zonei de foc, pentru a evita războiul electronic rusesc, se află „navele-mamă” Queen Bee ale Ucrainei, ai căror piloți se află la câțiva kilometri în spatele frontului.

Acestea transportă roiuri de drone de atac de tip FPV, mai mici, pe care le lansează la până la 32 de kilometri în spatele liniilor inamice.

Există, de asemenea, bombardierele grele, încărcate cu mine antitanc și proiectile de mortier, conectate la piloți precum Volodimir prin intermediul antenelor Starlink, ale omului de afaceri Elon Musk.

Acestea folosesc camere cu imagine termică pentru a distruge blindatele rusești și fortificațiile din beton, în timp ce echipajele care le pilotează se află în siguranță, în afara razei de acțiune a inamicului.

Protejând atât soldații, cât și echipamentele, se află dronele-interceptoare — quadcoptere ultra-rapide și extrem de agile, echipate cu sisteme de urmărire bazate pe inteligență artificială, care doboară dronele de recunoaștere ale inamicului și îl lasă, efectiv, „orb”.

„Linia Dronelor” este susținută în permanență de drone de recunoaștere cu aripă fixă, dotate cu inteligență artificială, care cartografiază fiecare porțiune a câmpului de luptă și transmit datele în timp real către un sistem de management al luptei.

Softul semnalează automat orice modificare a pixelilor pe ecranele digitale, identificând instantaneu trupele rusești ascunse și transmițând automat coordonatele către cea mai apropiată echipă de drone.

Rusia dispune de un arsenal similar de drone, iar această competiție rămâne, deocamdată, una echilibrată și continuă.

Pentru moment, Ucraina deține avantajul, datorită inițiativei venite „de la firul ierbii” și integrării tehnologiei occidentale — în special a sistemului Starlink.

Nu este de mirare că militarii din batalionul Seraphymy cred că se apropie ziua în care oamenii vor fi aproape complet eliminați de pe câmpul de luptă.

Volodimir crede că, în curând, nu doar bombardierele grele, ci toate dronele vor funcționa prin intermediul sistemului Starlink. Echipele de recunoaștere și cele care pilotează drone FPV nu vor mai fi nevoite să ocupe poziții expuse, la marginea zonei de foc din Kostiantinivka.

În schimb, este convins că aceștia vor lucra din încăperi asemănătoare celei în care se află el, dotate cu aparate de cafea și conexiuni la internet stabile, la zeci de kilometri distanță de linia frontului.

„În mai puțin de un an, infanteria va dispărea aproape complet din zona de foc“

„În mai puțin de un an, infanteria va dispărea aproape complet din zona de foc. Roboții terești vor purta armele. Toată lumea va sta în spatele unei console de comandă, conectată prin Starlink, la kilometri distanță de luptă”, adaugă el.

„Urmăriți ce se va întâmpla în următoarele șase luni... totul se va face de la distanță. Aceasta este direcția în care se îndreaptă acest război.”

În ciuda demiterii premature a lui Fedorov, investițiile continuă să fie direcționate către unitățile de drone ale Ucrainei.

Brigada 104 de Apărare Teritorială Independentă se află deja în etapele finale ale formării unui al doilea batalion de sisteme fără pilot.

Seraphymy, deși este o brigadă teritorială, primește echipamente de ultimă generație. În doar șase luni, armata își propune să majoreze de șase ori numărul echipelor de drone.

Expertul militar Bob Seely, partener al companiei ucraineano-britanice de apărare Trypillian, afirmă: „Asistăm la o evoluție semnificativă a modului de a purta război. Din păcate, prea puțini militari și politicieni din Occident înțeleg acest lucru.”

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Scoaterea operatorilor de drone din zona de foc a reprezentat, de multă vreme, „o prioritate pentru Ucraina”, iar, drept consecință, asistăm acum la „ascensiunea mașinilor”, adaugă Seely, fost parlamentar și fost militar britanic.

„Este probabil ca războiul viitorului să fie purtat, în mare parte, de mașini capabile să ia decizii — supravegheate, cel puțin de partea noastră, de oameni”, a spus el.

„Calitatea și capacitatea de supraviețuire a mașinilor tale vor fi cele care vor decide dacă câștigi sau pierzi.”

Experții resping ideea că infanteria ar urma să dispară

Deși observatorii sunt impresionați de progresele Ucrainei, experții resping, în general, ideea că infanteria ar urma să dispară.

Anton Zemlianîi, analist principal la Centrul pentru Securitate și Cooperare al Ucrainei, a declarat că astfel de afirmații sunt „premature”, întrucât controlul teritoriului „continuă să depindă de infanterie”.

Parafrazându-l pe Mark Twain, colonelul american în rezervă Frank Sobchak, profesor la Colegiul Naval de Război al SUA, a spus: „Zvonurile privind depășirea infanteriei sunt mult exagerate.”

Amintind câte astfel de predicții s-au dovedit false în trecut, acesta adaugă: „Infanteria va avea mereu un rol pe câmpul de luptă, întrucât nu există niciun alt element capabil să cucerească și să mențină controlul asupra unui teritoriu.”

Deși rămâne neclar cum s-ar descurca NATO într-un asemenea război, în ciuda superiorității sale logistice și aeriene, alianța se află, fără îndoială, într-o poziție de recuperare a decalajului.

Ucraina se află, momentan, într-o poziție de avantaj, dar a învățat că acest lucru nu garantează nimic. Balanța s-ar putea inversa încă din această toamnă.

Rusia dezvoltă deja tehnologii pe care le consideră capabile să bruieze sistemul Starlink și caută, totodată, alternative pe care să le folosească ea însăși, în scop ofensiv.

Tocmai de aceea, decizia lui Zelenski de a-l înlătura pe Fedorov, într-un moment atât de critic, este considerată îngrijorătoare.

În prezent, funcția de comandant-șef a fost preluată de generalul Mihailo Drapatîi, respectat în rândul armatei, în timp ce fostul șef al serviciilor de informații, Evghenii Hmara, îl înlocuiește interimar pe Fedorov.

Rămâne de sperat că aceștia vor reuși să se adapteze rapid atât la acest câmp de luptă revoluționar, cât și la conducerea Ministerului Apărării, care cheltuiește mai mulți bani decât toate celelalte ministere ale țării la un loc.

Viitorul orașului Kostiantinivka, și, odată cu el, al întregii Ucraine, depinde de acest lucru, conchide Daily Mail.