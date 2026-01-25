Trump a anunțat că SUA vor dobândi suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate bazele militare din Groenlanda

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă, 24 ianuarie, că SUA vor dobândi suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate instalațiile militare americane din Groenlanda, pe baza acordului preliminar încheiat săptămâna aceasta la Davos, în Elveția, cu NATO.

Trump a răspuns afirmativ când a fost întrebat dacă SUA vor prelua controlul asupra terenului pe care vor fi construite viitoare baze militare în acest teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei, scrie Agerpres.

„Vom avea tot ce ne dorim. Purtăm discuții interesante”, a declarat Trump pentru New York Post, fără a oferi mai multe detalii despre acordul preliminar anunțat miercuri, după întâlnirea dintre președintele american şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Forumul Economic Mondial de la Davos.

În urma discuțiilor recente, Donald Trump a renunțat la amenințările privind impunerea unor tarife punitive împotriva celor opt state care au trimis trupe în Groenlanda și au criticat planul său de anexare.

Deși detaliile oficiale ale acordului negociat cu Mark Rutte rămân confidențiale, surse diplomatice sugerează că noul statut al insulei ar putea mirrora modelul bazelor militare britanice din Cipru, păstrând suveranitatea americană asupra unor zone specifice.

Pe lângă obiectivele de securitate națională, Trump a evidențiat beneficiile economice legate de accesul la resursele minerale, estimând că un răspuns final și favorabil din partea Danemarcei va fi făcut public în aproximativ două săptămâni.

Tot la Davos, Trump a cerut „negocieri imediate” pentru ca SUA să cumpere Groenlanda, susținând că cere această „bucată de gheaţă pentru a proteja lumea”, și spune că nu va recurge la forță pentru a-și atinge acest obiectiv.

„Lumea a crezut că voi folosi forța. Nu am nevoie să folosesc forța. Nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța”, a spus Trump, argumentând că Statele Unite sunt singura „mare putere” care „este capabilă să apere Groenlanda” şi acuzând Danemarca de „ingratitudine”.