search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Veteranii danezi se declară „șocați” de declarațiile lui Trump privind aliații din NATO după ce au luptat alături de SUA

0
0
Publicat:

Veteranii din Danemarca și din alte țări europene care au luptat alături de armata SUA în Afganistan și în alte misiuni au reacționat cu revoltă la declarațiile președintelui american Donald Trump la Davos potrivit cărora trupele aliate ar fi stat relativ departe de linia frontului, spre deosebire de camarazii lor americani, relatează CNN, care citează un interviu cu un veteran danez.

Soldati danezi in Afganistan FOTO EPA-EFE
Soldati danezi in Afganistan FOTO EPA-EFE

„Este lipsit de respect”, a declarat veteranul danez Gerth Sloth Berthelsen, care a servit alături de forțele americane într-o misiune de menținere a păcii în Macedonia de Nord în 1996 și 1997.

El se numără printre numeroșii veterani care se declară surprinși de ostilitatea bruscă a unui aliat alături de care au luptat.

„Când te confrunți cu acest tip de comportament ostil, rămâi cumva șocat”, a declarat Berthelsen pentru CNN într-un interviu acordat săptămâna trecută. „Când vine din partea unui aliat, e de neînțeles”.

Berthelsen, care este pe jumătate groenlandez și în prezent are un rol non-combatant în armata din Danemarca, a vorbit despre sentimentele de frică, neliniște și trădare resimțite de ambele comunități.

La doar câteva ore după ce a cerut miercuri „dreptul, titlul și proprietatea” asupra teritoriului autonom danez, președintele american Donald Trump a dat înapoi, retrăgând amenințarea privind tarife vamale suplimentare și anunțând că a „formulat cadrul unui viitor acord” privind Groenlanda în urma unei întâlniri cu șeful NATO, Mark Rutte.

Veteran Gerth Sloth Berthelsen
Veteran Gerth Sloth Berthelsen

Armata daneză, o lungă istorie de serviciu alături de SUA

Danemarca și SUA au participat de-a lungul anilor la misiuni NATO, misiuni de menținere a păcii ale Națiunilor Unite și soldații danezi au luptat în conflictele conduse de SUA din Irak și Afganistan.

În Danemarca serviciul militar e obligatoriu atât pentru bărbați, cât și pentru femei, însă soldați groenlandezi se pot alătura voluntar forțelor de apărare daneze.

Regatul Danemarcei a suferit pierderi semnificative în Afganistan, în provincia Helmand – unul dintre cele mai sângeroase teatre de operațiuni. În anii de război, țara a a desfășurat aproape 20.000 de militari prin intermediul Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (ISAF).

Cel puțin 41 de soldați danezi au fost uciși – o rată foarte mare pe cap de locuitor, având în vedere că Danemarca și teritoriile sale autonome au o populație de doar 6 milioane de oameni.

„Mulți dintre veteranii cu care lucrăm au ​​servit alături de americani și nu se vădește absolut niciun respect pentru serviciul și datoria lor”, a subliniat veteranul danez.

Acesta este co-președinte al organizației pentru veterani Veteranprojekt Grønland, cu sediul în Danemarca, care facilitează o excursie anuală în Groenlanda de Ziua Veteranilor, prilej cu care aceștia se întâlnesc cu soldați și veterani groenlandezi.

Scrisoarea unui soldat greenlandez

Soldatul groenlandez Salik Augustinussen a adresat o scrisoare deschisă poporului american la începutul acestei luni – înainte de schimbarea de poziție a lui Trump – subliniind că Danemarca și teritoriile sale autonome nu au ezitat să ajute SUA în urma atacurilor din 11 septembrie.

„Am stat cot la cot cu camarazii mei, femei și bărbați din SUA, din Europa, din NATO în Afganistan pentru a lupta alături de voi după ce s-a întâmplat în SUA (pe) 11 septembrie”, a scris Augustinussen într-o postare pe rețelele de socializare. El a comparat amenințările la adresa Groenlandei cu un atac prietenesc asupra membrilor NATO.

Cuvinte dure față de aliații NATO

Într-un interviu acordat Fox News joi, Trump a susținut fără temei că trupele NATO au rămas „oarecum departe de linia frontului” în războiul din Afganistan, stârnind indignare în rândul aliațilori SUA care au pierdut peste 1.000 de soldați în conflict.

Afirmația lui Trump la Davos precum că probabil țările NATO nu vor apăra SUA dacă acestea ar fi atacate, a declanșat valuri de postări pe rețelele de socializare din partea soldaților europeni, care au ținut să-i  reamintească președintelui SUA de serviciul lor  în Orientul Mijlociu și Afganistan.

„Iată-mă, soldat norvegian care nu face nimic pentru America în Afganistan, în 2007 și 2012”, a scris un bărbat pe Reddit, alături de o fotografie în care apare într-o poziție de tragere. Ca și alți aliați, Norvegia a sprijinit SUA în Afganistan din 2001 până în 2021, potrivit ministerului apărării.

Un alt bărbat a postat o fotografie în uniformă militară: „Iată-mă, soldat canadian care nu face nimic pentru America în Afganistan, în 2008.” Canada a desfășurat în Afganistan peste 40.000 de soldați, 158 dintre ei pierzându-și viața.

Într-un comentariu acordat publicației media daneze TV2, un alt veteran groenlandez, Kununguak Iversen, a declarat că s-a simțit „înjunghiat pe la spate” de comportamentul administrației Trump, după ce a fost desfășurat în Irak ca parte a unei coaliții conduse de SUA în 2006.

„Este vorba despre faptul că am ridicat receptorul când ne-au sunat. Faptul că apoi ne tratează așa cum o fac acum nu este în regulă”, a declarat Iversen pentru TV2 la începutul acestei luni.

Acordul privind Groenlanda, încă neclar

Viceprim-ministrul Suediei, Ebba Busch, declara pentru CNN miercuri: „Nu suntem în afara pericolului”.

Trump și Rutte au ajuns la o înțelegere verbală miercuri, dar încă nu a fost elaborat niciun document care să stabilească un viitor acord, au declarat pentru CNN persoane familiarizate cu această discuție.

Aceștia au convenit asupra unor negocieri ulterioare privind actualizarea unui acord din 1951 între SUA, Danemarca și Groenlanda, care reglementează prezența armatei americane pe insulă, au declarat sursele. Cadrul garantează, de asemenea, că Rusiei și Chinei li se vor interzice orice investiții în Groenlanda și stipulează un rol sporit pentru NATO în Groenlanda, au spus acestea.

Un oficial NATO a declarat pentru CNN că o propunere discutată în cadrul întâlnirilor de miercuri între oficialii NATO și care a fost abordată în discuțiile anterioare dintre membrii alianței și Rutte, a fost posibilitatea ca Danemarca să permită SUA să construiască baze militare în Groenlanda, pe teritoriul considerat suveran al SUA.

„Nu este clar dacă această propunere ar face parte în cele din urmă din cadrul la care a făcut aluzie președintele american Donald Trump miercuri, când a retras amenințările sale tarifare în urma unei întâlniri cu Rutte, dar, în general, o creștere a prezenței militare americane în Groenlanda a fost o temă principală a discuțiilor”, a declarat oficialul.

SUA au deja o bază în nord-vestul Groenlandei, Baza Spațială Pituffik, în urma acordului de apărare semnat în 1951, actualizat în 1981 și semnat din nou în 2004. SUA au avut o prezență militară mult mai mare în Groenlanda în timpul Războiului Rece, dar au decis să închidă celelalte baze pe măsură ce amenințarea imediată s-a diminuat.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
digi24.ro
image
Robbie Williams a depășit The Beatles în topurile britanice. Imaginea artistului care a renăscut | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Zodia care se va IMPUNE în februarie 2026. Va avea parte de BANI, succes și iubire cât cuprinde
gandul.ro
image
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
mediafax.ro
image
Negocieri în derulare! Dinamo, anunț uriaș despre trei jucători, inclusiv eroul Raul Opruț: „E o parte importantă din proiect”
fanatik.ro
image
Corupția din justiția comunistă, în rapoartele Securității. Portretul judecătorului care „se pretează la orice”
libertatea.ro
image
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
FOTO Investiție istorică în România! ”S-a aprobat și s-a semnat: 64.000.000€!”
digisport.ro
image
România se va topi la propriu. Ce fenomene meteo extreme ne vor lovi în următoarea perioadă
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile
observatornews.ro
image
Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crimă. Cum a încercat adolescentul de 13 ani să-și acopere urmele
cancan.ro
image
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat încă în Superliga
prosport.ro
image
Crima din Cenei scoate la iveală noi detalii tulburătoare. Ce au descoperit anchetatorii despre băiatul de 13 ani
playtech.ro
image
Cum a câștigat Gigi Becali 2 milioane de dolari în seara în care a vândut unul dintre cei mai tari jucători de la FCSB: „Am pus la ruletă câte 20.000 de dolari pe 4 numere!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
digisport.ro
image
Schimbare radicală decisă la Bruxelles: internetul pe clasic va fi oprit. Cei care nu se vor adapta noilor tehnologii riscă să rămână offline
stiripesurse.ro
image
A fost deschis un dosar in rem în urma crimei din Timiș. Surse: Tatăl lui Mario ar plănui răzbunarea fiului său
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
Cum arăta Emilia Ghinescu în tinerețe. S-a transformat total față de acum 20 de ani, după ce s-a lăsat pe mâna esteticianului și merge la sală. Nu degeaba are iubit cu 20 de ani mai mic
romaniatv.net
image
Negocierile Rusia–Ucraina–SUA continuă. Principalul motiv de blocaj în negocierile de pace de la Abu Dhabi
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cel mai în vogă nume pentru bebeluși în 2026. Din anii 60 nu a mai fost atât de popular
actualitate.net
image
Horoscop 24 ianuarie. Balanțele au protecție astrală, câștiguri suplimentare pentru Vărsători
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
William Kate Wales, GettyImages jpg
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții
okmagazine.ro
Papansi cu dulceata de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1098286757 jpg
Papanaşi cu dulceaţă de fructe de pădure. Vezi ce-i face așa populari!
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Horoscop 24 ianuarie. Balanțele au protecție astrală, câștiguri suplimentare pentru Vărsători

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!