Franța cere eliberarea unei bătrâne de 86 de ani reținută de agenții ICE. Se afla în SUA pentru a-și reîntâlni un fost iubit

Guvernul francez face presiuni asupra Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS) pentru a elibera din custodia serviciilor de imigrație o văduvă franceză în vârstă de 86 de ani, soția unui veteran militar, după ce aceasta a fost reținută la începutul acestei luni.

Agenți ai Serviciului pentru Imigrație și Vamă al SUA (ICE) au reținut-o pe Marie-Thérèse Ross în Alabama, la 1 aprilie, după ce aceasta a depășit perioada de 90 de zile permisă de viză, potrivit DHS. Ross este în prezent deținută într-un centru federal de detenție pentru imigranți din Louisiana, scrie The Guardian.

Ea se numără printre miile de persoane vizate de agenda de deportări în masă a administrației Trump, care a dus la reținerea unor soți și soții ai militarilor americani și ai veteranilor, categorie care anterior beneficia de mai multă clemență în baza unor politici eliminate de Donald Trump în cel de-al doilea mandat al său.

Rodolphe Sambou, consulul general al Franței la New Orleans, a declarat pentru Associated Press că autoritățile franceze s-au „mobilizat pe deplin” pentru a obține eliberarea acesteia. El a spus că a vizitat-o deja de două ori în detenție.

„Având în vedere vârsta ei, ne dorim cu adevărat să iasă din această situație cât mai repede posibil”, a declarat Sambou. „Vrem să o scoatem din închisoare.”

Sambou a precizat că a comunicat frecvent cu familia lui Ross și cu oficiali francezi din Washington DC, Atlanta și Paris pentru a coordona eliberarea acesteia și pentru a se asigura că are acces la hrană și îngrijiri medicale adecvate. El a adăugat că guvernul francez a contactat, de asemenea, DHS.

Acesta a refuzat să comenteze statutul juridic al femeii sau alte detalii ale cazului.

Marie-Thérèse Ross s-a căsătorit cu William Ross, rezident în Alabama, în aprilie anul trecut, potrivit registrelor de căsătorie din comitatul Calhoun. Bărbatul a murit în ianuarie, conform unui anunț necrolog publicat de familie, în care se menționează că a fost fost căpitan în armata SUA.

Un avocat care o reprezintă pe Ross într-un alt dosar nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Nici familia acesteia nu a oferit un punct de vedere.

Mai multe relatări din presă arată că Ross ar fi călătorit în Statele Unite pentru a se reîntâlni cu o fostă iubire din tinerețe, iar cei doi s-au căsătorit ulterior.