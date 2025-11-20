search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Teorie falsă despre legătura dintre vaccinuri şi autism, promovată de principala agenţie sanitară din SUA. Ce spun experții

0
0
Publicat:

Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC) din SUA promovează ,de miercuri, 19 noiembrie, o teorie falsă despre presupusele legături dintre vaccinuri şi autism, o schimbare de situaţie care a fost condamnată joi pe scară largă de numeroşi medici şi experţi din domeniul sănătăţii.

Nu există nicio legătură între vaccinuri şi autism, spune Susan Kressly. FOTO Shutterstock
Nu există nicio legătură între vaccinuri şi autism, spune Susan Kressly. FOTO Shutterstock

CDC - care este principala agenţie sanitară din SUA - a modificat radical poziţia faţă de zvonurile privind o eventuală legătură între vaccinurile pentru copii şi tulburările de dezvoltare neurologică din spectrul autist, într-o actualizare pe site-ul său, publicată miercuri seară, notează Agerpres, care citează AFP.

Anterior, CDC reamintea că numeroase studii „au demonstrat că nu există nicio legătură între vaccinare şi dezvoltarea unei tulburări din spectrul autistic", o concluzie identică cu cele formulate de mai multe instituţii sanitare şi ştiinţifice americane sau globale, precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

Joi, 20 noiembrie, acest text a fost în mare parte înlocuit cu elemente de limbaj care reiau argumentele secretarului american pentru Sănătate, Robert Kennedy Jr., care promovează de mulţi ani teorii ale conspiraţiei despre vaccinurile anti-COVID-19, precum şi despre presupuse legături între vaccinare şi autism.

Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor stipulează de acum pe site-ul său oficial că precedenta sa dezminţire „nu se baza pe dovezi" şi acuză autorităţile sanitare americane că au ignorat în trecut studiile care susţineau existenţa unei astfel de legături.

Confuzie

Site-ul CDC poate să ducă, însă, la o anumită confuzie, întrucât afişa în continuare joi o menţiune - una singură - despre faptul că „vaccinurile nu cauzează autism", o consecinţă a unei interdicţii emise de un congresman aflat în dezacord cu mesajul transmis de administraţia Trump în privinţa vaccinurilor.

Cercetări medicale efectuate de-a lungul anilor au demonstrat că nu există nicio legătură de cauzalitate între vaccinare şi autism sau alte tulburări de dezvoltare neurologică.

Teoria falsă, care asociază vaccinul împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei (ROR) cu autismul provine dintr-un studiu trucat publicat în 1998, retras de atunci, ale cărui rezultate au fost de numeroase ori dezminţite de cercetări ulterioare.

„Să nu aveţi încredere în această agenţie”

Multe asociaţii din domeniul sănătăţii şi ale oamenilor de ştiinţă, precum şi foşti angajaţi ai CDC, au criticat schimbarea de poziţie a agenţiei americane.

Să nu aveţi încredere în această agenţie", a scris pe reţeaua de socializare X Demetre Daskalakis, un fost funcţionar cu rang înalt de la CDC, care a demisionat în vara acestui an după ce a denunţat intensificarea instrumentalizării politice a agenţiei sanitare.

„Peste 40 de studii de înaltă calitate” au fost desfăşurate după 1998 „pe mai mult de 5,6 milioane de persoane", a reamintit Susan Kressly, preşedinta Academiei americane de pediatrie, într-un comunicat de presă.

„Concluzia este clară şi fără ambiguitate: nu există nicio legătură între vaccinuri şi autism. Cine repetă acest mit dăunător este prost informat sau încearcă în mod intenţionat să inducă pacienţii în eroare", a adăugat ea.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
digi24.ro
image
Șoferi de TIR cu experiență, plătiți cu până la 4.500 de euro pe lună într-o țară din UE. Se recrutează intens
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
mediafax.ro
image
Amendă uriașă pentru Andrei Borza la Rapid. Scandal cu directorul sportiv Mauro Pederzoli
fanatik.ro
image
România cheltuiește mai mult pe dobânzi decât pe Apărare, atrage atenția ministrul Ionuț Moșteanu
libertatea.ro
image
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
digi24.ro
image
Poză rară cu soția lui Victor Pițurcă! Cum arată femeia care i-a iertat infidelitatea de acum câțiva ani, când fostul selecționer a avut o relație cu Vica Blochina
gsp.ro
image
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Șoc și groază în Europa după apariția planului de pace propus de SUA lui Putin. Trump vrea încheierea unui acord „într-o săptămână”
antena3.ro
image
Două rute TAROM, afectate de criza Lukoil. Avioanele vor transporta mai puţini pasageri
observatornews.ro
image
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3. Avocatul familiei rupe tăcerea și cazul se complică
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
prosport.ro
image
Cine nu se poate pensiona anticipat, chiar dacă are vechime. Situații speciale din lege
playtech.ro
image
Cum a prosperat firma pneumologului Flavia Groșan, în ciuda controverselor pe care le-a iscat. Câștiguri de până la 4.000%
fanatik.ro
image
Cine sunt necunoscuții care candidează la PMB. Conspiraționista anti-Wi-Fi, candidata partidului care a „furat” voturi de la PSD și omul cu șase facultăți
ziare.com
image
VIDEO ”Rușinos”: imaginile cu puștii nord-coreeni la Doha fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
O mamă și cei doi copii ai săi, implicați într-un eveniment rutier îngrozitor pe DN6. Mașina în care se aflau s-a izbit puternic de un TIR
kanald.ro
image
Au dat peste un zăcământ de aur evaluat la 166 de miliarde de euro. Descoperirea care ar putea schimba harta economică a lumii
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Beneficii noi pentru pensionari: tichetele nefolosite pot fi convertite în bani sau vouchere
romaniatv.net
image
Bolojan a intervenit personal. Nu acceptă nicio amânare a măririi taxelor
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac reacționează ferm la filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica. Mesajul lui este cât se poate de categoric
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
image
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
click.ro
image
S-a plâns mult aseară la concertul lui Aurelian Temișan, în memoria regretatului Horia Moculescu. Nidia Moculescu i-a cântat tatălui ei cu lacrimi în ochi
click.ro
Catherine, Prințesă de Wales, și Prințul William, Prinț de Wales, participă la Spectacolul Regal de Varietăți de la Royal Albert Hall pe 19 noiembrie 2025, la Londra, Anglia, GettyImages (2) jpg
Cerceii candelabru cu care a apărut Prințesa Catherine sunt spectaculoși. Ce poveste emoționantă se ascunde în spatele lor
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Caravană de cămile din Asia Centrală (© Wikimedia Commons)
Un oraș medieval pierdut de pe Drumul Mătăsii, descoperit în munții înalți din Uzbekistan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”

OK! Magazine

image
Momentul adorabil ratat de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Ce triști sunt micuții

Click! Pentru femei

image
A dat-o în mintea copiilor? Mick Jagger s-a întors pe băncile școlii, la 82 de ani!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!