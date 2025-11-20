Teorie falsă despre legătura dintre vaccinuri şi autism, promovată de principala agenţie sanitară din SUA. Ce spun experții

Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC) din SUA promovează ,de miercuri, 19 noiembrie, o teorie falsă despre presupusele legături dintre vaccinuri şi autism, o schimbare de situaţie care a fost condamnată joi pe scară largă de numeroşi medici şi experţi din domeniul sănătăţii.

CDC - care este principala agenţie sanitară din SUA - a modificat radical poziţia faţă de zvonurile privind o eventuală legătură între vaccinurile pentru copii şi tulburările de dezvoltare neurologică din spectrul autist, într-o actualizare pe site-ul său, publicată miercuri seară, notează Agerpres, care citează AFP.

Anterior, CDC reamintea că numeroase studii „au demonstrat că nu există nicio legătură între vaccinare şi dezvoltarea unei tulburări din spectrul autistic", o concluzie identică cu cele formulate de mai multe instituţii sanitare şi ştiinţifice americane sau globale, precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

Joi, 20 noiembrie, acest text a fost în mare parte înlocuit cu elemente de limbaj care reiau argumentele secretarului american pentru Sănătate, Robert Kennedy Jr., care promovează de mulţi ani teorii ale conspiraţiei despre vaccinurile anti-COVID-19, precum şi despre presupuse legături între vaccinare şi autism.

Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor stipulează de acum pe site-ul său oficial că precedenta sa dezminţire „nu se baza pe dovezi" şi acuză autorităţile sanitare americane că au ignorat în trecut studiile care susţineau existenţa unei astfel de legături.

Confuzie

Site-ul CDC poate să ducă, însă, la o anumită confuzie, întrucât afişa în continuare joi o menţiune - una singură - despre faptul că „vaccinurile nu cauzează autism", o consecinţă a unei interdicţii emise de un congresman aflat în dezacord cu mesajul transmis de administraţia Trump în privinţa vaccinurilor.

Cercetări medicale efectuate de-a lungul anilor au demonstrat că nu există nicio legătură de cauzalitate între vaccinare şi autism sau alte tulburări de dezvoltare neurologică.

Teoria falsă, care asociază vaccinul împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei (ROR) cu autismul provine dintr-un studiu trucat publicat în 1998, retras de atunci, ale cărui rezultate au fost de numeroase ori dezminţite de cercetări ulterioare.

„Să nu aveţi încredere în această agenţie”

Multe asociaţii din domeniul sănătăţii şi ale oamenilor de ştiinţă, precum şi foşti angajaţi ai CDC, au criticat schimbarea de poziţie a agenţiei americane.

„Să nu aveţi încredere în această agenţie", a scris pe reţeaua de socializare X Demetre Daskalakis, un fost funcţionar cu rang înalt de la CDC, care a demisionat în vara acestui an după ce a denunţat intensificarea instrumentalizării politice a agenţiei sanitare.

„Peste 40 de studii de înaltă calitate” au fost desfăşurate după 1998 „pe mai mult de 5,6 milioane de persoane", a reamintit Susan Kressly, preşedinta Academiei americane de pediatrie, într-un comunicat de presă.

„Concluzia este clară şi fără ambiguitate: nu există nicio legătură între vaccinuri şi autism. Cine repetă acest mit dăunător este prost informat sau încearcă în mod intenţionat să inducă pacienţii în eroare", a adăugat ea.