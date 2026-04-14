Tehnologia pe care o va folosi armata americană pentru a demina Strâmtoarea Ormuz: cum încearcă să deblocheze ruta maritimă periculoasă

Statele Unite intensifică operațiunile militare în Strâmtoarea Ormuz, trimițând drone subacvatice pentru a neutraliza minele marine, într-un moment în care negocierile de armistițiu dintre Washington și Teheran sunt în impas.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat lansarea unei operațiuni de deschidere a unui culoar sigur de navigație, într-un context în care această rută vitală pentru economia globală este practic paralizată.

„Am început procesul de creare a unui nou pasaj sigur, care va fi pus la dispoziția industriei maritime pentru a relua fluxul comercial”, a declarat amiralul Brad Cooper.

Un blocaj cu miză globală

Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial, a devenit punctul central al disputei dintre SUA și Iran.

Potrivit estimărilor, Iranul ar dispune de între 2.000 și 6.000 de mine navale și de o flotă extinsă de ambarcațiuni capabile să le plaseze rapid în zonă. Mai mult, oficiali americani susțin că Teheranul ar fi pierdut evidența exactă a locației minelor deja instalate, ceea ce crește exponențial riscul pentru navigație.

În acest context, folosirea dronelor subacvatice devine esențială pentru detectarea și neutralizarea acestor amenințări invizibile.

Tehnologie militară de ultimă generație

Operațiunea de deminare implică unele dintre cele mai avansate sisteme din arsenalul naval american. Dronele autonome și vehiculele subacvatice sunt capabile să identifice minele folosind sonar de înaltă precizie și să le neutralizeze prin detonare controlată.

Printre echipamentele utilizate se numără elicoptere specializate și sisteme laser pentru detectarea minelor aflate aproape de suprafață, precum și dispozitive capabile să distrugă explozibilii fără intervenție umană directă.

Aceste tehnologii vin să completeze platforme mai vechi, dar încă funcționale, dezvoltate încă din anii ’80, într-un efort complex de a securiza una dintre cele mai periculoase rute maritime.

Operațiune militară în plină desfășurare

CENTCOM, care coordonează operațiunea cunoscută sub numele de „Epic Fury”, a desfășurat deja în zonă distrugătoare ale Marinei SUA, echipate cu rachete ghidate, pentru a susține eforturile de securizare.

În paralel, au fost mobilizate nave specializate în deminare și sisteme autonome moderne, menite să înlocuiască vechile platforme retrase recent din serviciu.

Amenințarea minelor navale

Minele marine rămân, potrivit experților, una dintre cele mai eficiente arme navale, responsabile pentru cele mai multe avarii suferite de nave militare după Al Doilea Război Mondial.

În condițiile în care Iranul ar putea plasa rapid sute de astfel de dispozitive, chiar și o intervenție tehnologică avansată presupune riscuri majore și o durată semnificativă de execuție.

Implicații geopolitice și economice

Blocarea Strâmtorii Ormuz nu este doar o problemă militară, ci una cu impact global. Perturbarea fluxului de petrol a dus deja la creșteri semnificative ale prețurilor pe piețele internaționale, alimentând temeri privind o nouă criză energetică.

În același timp, impasul negocierilor de pace accentuează incertitudinea, iar fiecare zi în care ruta rămâne nesigură amplifică presiunea asupra economiei mondiale.

În acest peisaj tensionat, intervenția tehnologică a SUA nu este doar o operațiune militară, ci și o încercare de a stabiliza un echilibru fragil, într-un punct nevralgic al comerțului global.