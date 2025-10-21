Video Tânăra care se pregătește pentru sfârșitul lumii: provizii pentru cinci persoane, timp de 10 ani: „Colapsul nu va fi brusc, ci o degradare lentă”

O tânără de 25 de ani din Washington se pregătește intens pentru un posibil colaps global. Ea a reușit să-și organizeze gospodăria astfel încât să trăiască complet independent și susține că are provizii pentru cinci persoane timp de zece ani.

„Nu mă pregătesc pentru Crăciun, mă pregătesc pentru colaps”, spune Gubba.

În gospodăria ei, fiecare resursă este folosită pentru autosuficiență: alimente conservate, apă, energie solară, semințe, animale și medicamente. Tânăra a pregătit chiar și o cină de Crăciun liofilizată, ambalată în plicuri, similar cu mesele astronauților, pe care o va consuma anul acesta, potrivit daily.star.

Pentru Gubba, pregătirea nu este un moft, ci „o garanție a libertății” în fața unei lumi instabile. „Fiecare dolar în plus merge către stocurile mele și sistemele casei –conservarea alimentelor, stocarea apei, energia off-grid și securitatea”, explică ea.

Tânăra consideră că omenirea se află deja în primele etape ale unei crize globale, caracterizate prin penurie de alimente, instabilitate economică și dependență excesivă de sisteme fragile.

„Colapsul nu va fi brusc, ci o degradare lentă care nu se oprește niciodată. Punctul critic va fi atunci când moneda digitală se va confrunta cu lipsa de resurse”, spune Gubba.

Are o colecție de arme pentru securitate

Pe lângă proviziile alimentare, ea crește animale pentru lapte și ouă, produce supe, carne conservată, săpunuri și produse cosmetice sub brandul Arvoti și deține o colecție de arme pentru securitate. Tânăra intenționează să extindă ferma cu oi, pentru a produce propriile haine.

„Misiunea mea nu este să răspândesc frică, ci să arăt oamenilor cum să preia controlul asupra vieților lor –prin stocarea alimentelor, realizarea de produse de îngrijire din ingrediente naturale sau învățarea deprinderilor uitate”, explică Gubba.

Chiar dacă unii membri ai familiei o consideră excentrică, tânăra nu se lasă influențată. „Tata încă mă consideră nebună, dar știe că fac ceea ce cred și nu las pe nimeni să mă descurajeze”, conchide ea.