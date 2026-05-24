Un bărbat a deschis focul sâmbătă seara asupra unui punct de control de securitate din apropierea Casei Albe din Washington şi a fost rănit mortal de agenţii Serviciului Secret care au ripostat, potrivit autorităţilor, relatează AFP.

Potrivit unui comunicat transmis presei de Serviciul Secret, responsabil cu protecţia preşedintelui şi a vicepreşedintelui, trăgătorul a deschis focul asupra agenţilor Serviciului Secret, care au ripostat. Rănit de gloanţe, suspectul „a fost transportat la un spital din zonă, unde a decedat ulterior”, se arată în comunicat. Un trecător a fost rănit în timpul schimbului de focuri, a adăugat Serviciul Secret, fără a oferi detalii despre starea sa de sănătate.

Preşedintele american Donald Trump, care a fost deja ţinta a trei presupuse tentative de asasinat în ultimii doi ani, se afla la Casa Albă în momentul incidentului, după ce şi-a anulat toate deplasările din weekend din cauza crizei cu Iranul.

Suspectul este Nasire Best, un bărbat în vârstă de 21 de ani, cunoscut Serviciilor Secrete și cu antecedente documentate de afecțiuni mintale, scrie BBC.

El fusese arestat în special pe 26 iunie 2025 pentru că a blocat traficul rutier, apoi din nou pe 10 iulie 2025 pentru că a ocolit un punct de control al Casei Albe folosind un turnichet de ieşire. „Nasire Best a afirmat că era Iisus Hristos şi că voia să fie arestat”, indică, potrivit New York Post, procesele-verbale judiciare.

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a mulțumit Serviciului Secret pentru „acțiunea lor rapidă și profesională” în prinderea atacatorului, despre care a spus că are „un istoric violent și o posibilă obsesie pentru cea mai prețuită structură a țării noastre”.

„FBI-ul se află la faţa locului şi oferă sprijin Serviciului Secret, care intervine în urma unor focuri de armă trase în apropierea Casei Albe”, a scris pe X directorul poliţiei federale americane, Kash Patel.

Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a fost ţinta a trei presupuse tentative de asasinat, dintre care cea mai recentă a avut loc pe 25 aprilie, când un bărbat înarmat a luat cu asalt un punct de control de securitate situat lângă sala de bal unde preşedintele participa la o cină cu reprezentanţii mass-media.

În iulie 2024, în timp ce făcea campanie pentru preşedinţie, Donald Trump a fost ţinta unui atac în timpul unui miting la Butler, în Pennsylvania, de către un tânăr care a tras mai multe focuri de armă, ucigând un spectator şi rănindu-l uşor pe candidat la ureche, înainte de a fi împuşcat de forţele de securitate.

Câteva luni mai târziu, un alt bărbat înarmat a fost arestat pe un teren de golf din West Palm Beach, unde Trump juca o partidă.

„Slavă Domnului, preşedintele Trump este teafăr şi nevătămat”, au scris republicanii din Camera Reprezentanţilor pe X după împuşcăturile de sâmbătă seara. „Ne exprimăm recunoştinţa infinită faţă de serviciile secrete pentru intervenţia lor imediată şi eroică. Violenţa politică trebuie să înceteze”, au adăugat eI.