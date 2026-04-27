Interviu Reacție nervoasă a lui Donald Trump după atacul de la Cina Corespondenților: „Nu sunt pedofil”

Președintele Donald Trump a izbucnit la adresa jurnalistei Norah O'Donnell de la CBS News, într-un interviu difuzat duminică, după ce aceasta a citat din manifestul presupusului atacator care ar fi încercat să pătrundă la cina corespondenților de la Casa Albă cu mai puțin de 24 de ore înainte.

Trump își exprimase inițial un sentiment de solidaritate față de membrii corpului de presă care îl găzduiseră la evenimentul anual și care trăiseră aceeași panică inițială atunci când agenți înarmați ai forțelor de ordine au intrat în sala de bal.

Însă, în momentul în care O’Donnell, în cadrul unui interviu înregistrat la Casa Albă, a citat din presupusul manifest al lui Cole Allen — „Nu mai sunt dispus să permit unui pedofil, violator și trădător să-mi păteze mâinile cu crimele sale” — Trump, care până atunci răspunsese relativ reținut, a reacționat cu furie.

„Așteptam să citești asta pentru că știam că o vei face, pentru că sunteți oameni îngrozitori. Oameni îngrozitori”, a spus Trump. „Da, a scris asta. Nu sunt violator. Nu am violat pe nimeni.”

O’Donnell a intervenit: „Credeți că se referea la dumneavoastră?”

Însă președintele a ignorat întrebarea și a declarat: „Nu sunt pedofil.”

Trump s-a arătat iritat de ceea ce a perceput ca o insinuare legată de relația sa cu Jeffrey Epstein, care nu a fost menționat nici în manifest, nici de jurnalistă, notează POLITICO. „Citești prostiile astea de la o persoană bolnavă”, a spus el. „Am fost asociat cu lucruri care nu au nicio legătură cu mine. Am fost complet exonerat.”

O’Donnell îl întrebase anterior dacă experiența de la cină îi va schimba relația cu presa. Trump a răspuns evaziv, susținând că majoritatea jurnaliștilor au orientare de stânga și se opun politicilor sale privind imigrația și criminalitatea.

Însă reacția sa dură de câteva momente mai târziu a oferit un răspuns mult mai clar.

„Ar trebui să vă fie rușine că ați citit asta, pentru că nu sunt niciunul dintre aceste lucruri”, a spus Trump. „Nu ar trebui să citiți asta la «60 Minutes». Sunteți o rușine.”

Cina anuală a corespondenților de la Casa Albă a fost întreruptă brusc de zgomote puternice sâmbătă seara, la Washington. Cei aproximativ 2.600 de invitați, precum şi Donald Trump şi soția sa, Melania, s-au pus la adăpost. Președintele şi soția sa au fost evacuați de urgență de agenții secreți.

Ulterior, întreaga sală a fost evacuată, la fel şi membrii guvernului american, de la şeful Pentagonului, Pete Hegseth, până la şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance.