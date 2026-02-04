Autorul tentativei de asasinat asupra lui Donald Trump, condamnat la închisoare pe viață

Un bărbat găsit vinovat pentru tentativa de asasinare asupra fostului președinte Donald Trump pe terenul său de golf din Florida în 2024 a fost condamnat miercuri la închisoare pe viață. Procurorii federali au declarat că infracțiunea este „inacceptabilă în această țară sau oriunde altundeva”, transmite AP și AFP.

Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a fost condamnat de justiția americană pentru că a încercat să-l asasineze pe Donald Trump în septembrie 2024, cu două luni înainte de alegerile prezidențiale. În septembrie anul trecut, un juriu din Florida l-a găsit vinovat pentru cinci capete de acuzare, printre care și tentativa de asasinare a unui candidat la alegerile prezidențiale.

Judecătoarea Aileen Cannon a subliniat gravitatea faptei în momentul pronunțării pedepsei: „Pedeapsa rezonabilă în acest caz este închisoarea pe viață. Vrem să protejăm populația de orice crimă viitoare pe care ar putea să o comită Ryan Routh”.

„Infracțiunile comise de Routh justifică fără îndoială o pedeapsă cu închisoarea pe viață: timp de luni de zile, el a încercat să asasineze un candidat important la președinție, a demonstrat că era dispus să ucidă pe oricine îi stătea în cale și, de atunci, nu și-a exprimat niciun regret sau remușcare față de victimele sale. Crimele pentru care Routh a fost găsit vinovat demonstrează o planificare minuțioasă, o premeditare profundă și un dispreț laș față de viața umană”, au mai declarat procurorii.

La sfârșitul procesului, Ryan Routh a încercat să se înjunghie cu un pix, însă gardienii au intervenit pentru a-l împiedica. În timpul procesului, Routh s-a apărat singur, pledând nevinovat și susținând că nu a avut intenția de a-l răni pe Donald Trump sau pe altcineva.

Cu toate acestea, atacatorul avea mai multe condamnări anterioare pentru infracțiuni grave, inclusiv posesie de bunuri furate, și o prezență online semnificativă care demonstra disprețul său față de Trump. Într-o carte publicată pe cont propriu, Routh a încurajat Iranul să-l asasineze și a susținut că, în calitate de votant al lui Trump, ar trebui să-și asume o parte din vina pentru alegerea acestuia.

Ryan Routh a fost arestat pe 15 septembrie 2024 de agenții Secret Service, care l-au zărit cu o armă în apropierea terenului de golf pe care juca Donald Trump.

Aceasta nu a fost prima tentativă asupra fostului președinte în 2024. Pe 13 iulie 2024, în timpul unui miting la Butler, Pennsylvania, Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, a tras mai multe focuri de armă înainte de a fi împușcat de agenții Secret Service. Imaginile cu Trump, cu sânge pe față și pumnul ridicat, au făcut înconjurul lumii și au marcat un moment crucial al campaniei electorale.