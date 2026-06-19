Cântăreață din Iran, condamnată la zeci de lovituri de bici după un concert transmis online fără vălul islamic

Cântăreața iraniană Parastoo Ahmadi a fost condamnată la zeci de lovituri de bici după ce a susținut un concert online fără să poarte vălul islamic. Verdictul încă poate fi contestat în instanță.

Potrivit Agerpres, artista și opt membri ai formației sale și ai echipei de producție au fost condamnați de un tribunal penal din provincia Quom la 74 de lovituri de bici și la o interdicție de doi ani ce vizează dreptul de a călători și de a munci.

Verdictul încă poate fi contestat în instanță.

Hotărârea judecătorească precizează că grupul artistei a difuzat online „un conținut vulgar și imoral”.

În decembrie 2024, Parastoo Ahmadi transmis în direct pe YouTube un concert alături de formația sa, susținut într-un han de pe marginea unei șosele, încălcând astfel mai multe legi din Iran.

Spectacolele publice susținute de femei cântărețe sunt interzise în Republica Islamică Iran, iar Parastoo Ahmadi a cântat, de asemenea, fără să poarte vălul islamic și fiind îmbrăcată într-o rochie.

O înregistrare a concertului are în prezent aproape 3 milioane de vizualizări pe YouTube.

În ultimii ani, protestele femeilor iraniene împotriva legilor islamice stricte s-au amplificat.

Deși manifestațiile din 2022, desfășurate sub sloganul „Femeie, Viață, Libertate”, au fost reprimate violent, multe femei continuă să sfideze codul vestimentar impus de autorități, ca formă de protest și afirmare a libertății personale.

În timpul protestelor anti-guvernamentale din Iran din ianuarie 2026, pe rețelele de socializare au apărut multe fotografii cu femei care își aprind țigara folosind imagini arzând cu liderul suprem Ayatollah Khamenei, ceea ce a atras atenția întregii lumi.

În Iran, fumatul în rândul femeilor este puternic descurajat, iar arderea imaginilor liderului suprem este ilegală.

În mai multe imagini, protestatarele nu poartă hijab, deși acesta este obligatoriu în Iran. Unele dintre aceste imagini sunt realizate în țară, iar un videoclip viral a fost filmat de o iraniană stabilită în Toronto, Canada.