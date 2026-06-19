Ministerul Justiției, precizări în cazul familiei Samson. Noi discuții cu Suedia privind situația celor două minore române

Ministerul Justiției a transmis, vineri, 19 iunie, că a informat Administrația Prezidențială despre situația celor două minore române aflate în custodia serviciilor sociale suedeze. La rândul său și Patriarhia Română a transmis un comunicat în care își exprimă îngrijorarea.

„Încă din luna iulie 2023, după informarea transmisă de Ministerul Afacerilor Externe cu privire la situația celor două minore, Ministerul Justiției a urmărit îndeaproape evoluția cazului și a inițiat, în limitele competențelor sale legale, demersurile necesare pentru protejarea intereselor acestora și aducerea lor în țară”, a transmis Ministerul Justiției printr-un comunicat.

Instituția precizează că a colaborat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) și cu autoritățile suedeze, în cadrul mecanismelor europene de cooperare.

„Pe parcursul ultimilor ani, Ministerul Justiției a desfășurat un dialog instituțional constant cu autoritățile suedeze competente. În acest sens, au fost realizate peste 75 de demersuri oficiale, atât în scris, cât și prin consultări directe și videoconferințe, prin care au fost solicitate informații privind situația minorelor, clarificări referitoare la măsurile dispuse și identificarea unor soluții conforme cu interesul superior al copilului”, se mai arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, situația familiei Samson a fost analizată în cadrul unei cooperări instituționale extinse și astfel, în perioada 7–10 iulie 2024, o delegație mixtă, formată din parlamentari români, Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Președintele ANPDCA și un Secretar de stat din Ministerul Justiției, s-a deplasat în Suedia, în continuarea demersurilor pentru reintegrarea celor două minore în familie.

Ulterior, a fost redactată o scrisoare comună a Ministrului Justiției și a Ministrului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, adresată Ministrului Afacerilor Externe al Suediei, în care se reiterează solicitarea de identificare a unor soluții care să ia în considerare principiul interesului superior al copiilor.

Ministerul mai arată că au existat și dificultăți în cooperare: „În pofida eforturilor constante ale autorităților române, cooperarea cu structurile locale responsabile de măsurile de protecție s-a confruntat în repetate rânduri cu dificultăți. Autoritatea centrală suedeză a precizat în mod constant că deciziile privind situația minorelor aparțin exclusiv serviciilor sociale locale, aflate în coordonarea autorităților administrative locale, iar numeroase solicitări de informații și clarificări formulate de partea română nu au primit răspunsuri (...) Având în vedere evoluțiile semnalate în cazul celor două minore și preocupările exprimate de autoritățile române cu privire la starea acestora, Ministerul Justiției a considerat necesară informarea Administrației Prezidențiale asupra situației și asupra demersurilor realizate până în prezent, inclusiv din perspectiva aplicării normelor europene relevante și a protecției cetățenilor români aflați în străinătate”.

Totodată, Ministerul a anunțat noi pași procedurali, inclusiv solicitarea unui document esențial.

„În completarea informațiilor prezentate anterior, cu privire la cazul familiei Samson, Ministerul Justiției precizează că, în vederea identificării unei soluții juridice concrete privind situația celor două minore, a solicitat Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) transmiterea referatului de anchetă socială realizat pentru domiciliul declarat de familia Samson în România. Acest document este strict necesar pentru evaluarea opțiunilor legale aplicabile, inclusiv reintegrarea în familia naturală, plasamentul în familia extinsă sau alte măsuri de protecție care pot fi dispuse în România”, a precizat instituția într-un comunicat separat.

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Totodată, autoritățile române au propus noi discuții cu partea suedeză: „la data de 17 iunie 2026, Ministerul Justiției a propus autorității centrale suedeze organizarea unei videoconferințe în perioada 25–26 iunie 2026, în vederea stabilirii detaliilor unei viitoare reuniuni de lucru la Stockholm. Autoritățile suedeze au răspuns pozitiv solicitării noastre și au indicat posibilitatea organizării acestei vizite la finalul lunii august 2026”.

Poziția Patriarhiei Române

La rândul său și Patriarhia Română a transmis un comunicat în care își exprimă îngrijorarea.

„Patriarhia Română este îngrijorată de situația foarte dificilă în care se află familia de români Samson din Suedia, ca urmare a separării de părinții lor a celor două fiice, Sara și Tiana, în urma deciziei autorităților locale suedeze din data de 2 decembrie 2022”, au transmis reprezentanții BOR.

Reprezentanții BOR au transmis, totodată, că sunt solidari cu familia Samson și că se alătură demersului Senatului României către Statul Suedez, pentru repatrierea în România a celor două fiice ale familiei Samson, astfel încât „să fie create condițiile necesare pentru restabilirea conviețuirii celor două surori alături de părinții şi de fraţii lor mai mici”.

Drama familiei Samson

Coșmarul familiei a început în decembrie 2022. Într-o discuție în familie, fata cea mare, Sara, le-a cerut imperativ părinților să-i cumpere un machiaj și un smartphone.

„Părinții i-au răspuns: <Ești prea copil, ești un copil și ești foarte frumoasă. Nu este cazul de la această vârstă să folosești machiaj. Ți-am luat laptop cu acces la internet, ai acasă tot ce îți trebuie>. Fata a amenințat că dacă nu se va da curs solicitării va spune la școală că ei suferă de acte de violență, ceea ce s-a și întâmplat”, a relatat Titus Corlățean în 2024.

După modelul „Bodnariu”, asistența socială a venit și preluat fetele în mod abuziv și fără niciun fel de verificări.

„Cealaltă fată a afirmat că este o invenție a surorii sale, a spus că sunt copii iubiți în familie, respectați și că nu este vorba despre niciun abuz. Fata care, inițial, a făcut acea declarație falsă a revenit și a spus că <în niciun caz nu au fost tratate rău>. Poliția a făcut investigații și a închis acest caz, deoarece nu au existat probe”, a susținut Corlățean la vremea respectivă.