Tensiuni Roma-Washington: Italia anulează o vizită oficială în SUA după ce Trump a declarat că Meloni l-a „implorat” să facă o fotografie

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reacționat dur după ce președintele SUA, Donald Trump, a susținut că aceasta l-ar fi „implorat” să facă o fotografie cu el la summitul G7 din Franța, afirmând că declarațiile liderului american sunt „complet inventate”. De asemenea, ministrul de Externe al Italiei a anunțat vineri, 19 iunie, că își anulează vizita în SUA programată pentru 21-22 iunie.

Potrivit Reuters, Meloni a spus că a fost „uimită” de comentariile lui Trump, pe care le-a catalogat drept „complet inventate”. Ea l-a criticat și pentru că îi tratează pe adversarii Occidentului cu mai multă indulgență decât pe aliații tradiționali ai SUA.

De asemenea, Antonio Tajani, ministrul de Externe al Italiei, a anunțat că își anulează vizita din SUA în urma afirmațiilor făcute de Trump.

„Cuvintele grave și ofensatoare ale președintelui Trump la adresa premierului Giorgia Meloni jignesc întreaga Italie. Din acest motiv, am decis să îmi anulez vizita în Statele Unite, programată pentru 21 și 22 iunie”, a transmis acesta pe X.

Trump a făcut o serie de afirmații ironice și critice la adresa premierului italian Giorgia Meloni, susținând că aceasta l-ar fi „implorat” să se fotografieze împreună în timpul summitului G7 din Franța de săptămâna aceasta.

Deși au avut o relație apropiată în trecut, relațiile dintre Giorgia Meloni și Donald Trump par să se fi deteriorat după divergențele legate de războiul din Iran. Într-un interviu acordat postului italian La7, Trump a făcut afirmațiile care au provocat reacția dură a premierului italian. La7 nu a publicat însă înregistrarea audio originală.

„Ce mai face prim-ministrul dumneavoastră? Ce a spus când s-a întâlnit cu mine? Probabil că este fericită că am vorbit cu ea”, i-a spus Donald Trump realizatorului emisiunii, continuând cu remarci ironice la adresa premierului italian.

„Nu aveam de ce să vorbesc cu ea. Nu ştiu ce să spun. M-a implorat să fac o fotografie cu ea. Îşi dorea atât de mult o fotografie cu mine. Nu aş fi făcut-o, dar mi-a fost milă de ea”, a continuat Donald Trump.