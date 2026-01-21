Reacția lui Trump după ce a fost amenințat cu moartea de un general iranian: „Îi șterg de pe fața pământului”

Președintele american Donald Trump a declarat marți, 20 ianuarie, că Iranul va fi „șters de pe fața pământului” în cazul în care autoritățile de la Teheran ar orchestra un atentat împotriva sa.

Reacția liderului de la Casa Albă a venit după amenințările lansate de un înalt oficial militar iranian, relatează AFP.

„Am dat ordine foarte clare. Dacă se întâmplă ceva, îi vor șterge de pe fața pământului”, a afirmat Trump într-un interviu acordat postului News Nation, difuzat marți.

Generalul iranian Abolfazl Shekarchi l-a amenințat cu moartea, în contextul în care Washingtonul ar lua în calcul un atac la adresa liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

„Trump știe că dacă se atinge de liderul nostru, nu numai că îi vom tăia mâna, și nu sunt vorbe în vânt”, a spus ofițerul pentru presa de stat iraniană.

Tensiunile dintre cele două state s-au amplificat pe fondul mișcărilor de protest izbucnite în Iran la 28 decembrie, una dintre cele mai ample de la proclamarea Republicii Islamice în 1979. Președintele american a sugerat în mai multe rânduri posibilitatea unei intervenții militare pentru a pune capăt represiunii.

De asemenea, mai multe personalități din diaspora iraniană, inclusiv laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2003, Shirin Ebadi, au cerut Statelor Unite să întreprindă „acțiuni extrem de țintite”, în special împotriva liderului suprem Ali Khamenei.

Nu este pentru prima dată când Donald Trump lansează astfel de avertismente. La scurt timp după instalarea sa la Casa Albă, în urmă cu un an, liderul american a amenințat că va „distruge” Iranul dacă Teheranul va atenta la viața sa.

Cu o săptămână în urmă, Iranul a lansat o amenințare de asasinat la adresa președintelui Trump. Televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini de la tentativa de asasinat asupra lui Trump din 13 iulie 2024, de la un miting electoral din Butler, Pennsylvania, când un glonț i-a atins urechea, alături de mesajul: „De data aceasta, glonțul nu va rata”.