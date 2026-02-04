Summit-ul mineralelor critice din SUA. Administrația Trump vrea un bloc comercial al metalelor rare pentru a contracara influența Chinei

Reprezentanți din peste 50 de țări s-au reunit la Washington pentru a discuta cum poate fi redusă dependența globală de China în domeniul mineralelor critice.

Statele Unite găzduiesc, în această săptămână, o conferință internațională dedicată mineralelor critice, la care participă miniștri și oficiali de rang înalt din zeci de state.

Reuniunea este găzduită de secretarul de stat Marco Rubio și are loc la sediul Departamentului de Stat, în apropiere de Casa Albă.

Scopul declarat este consolidarea și diversificarea rezervelor naționale de minerale esențiale pentru industria de apărare și pentru dezvoltarea tehnologiilor de vârf, inclusiv inteligența artificială.

Întâlnirea marchează prima ediție a Critical Minerals Ministerial, o inițiativă americană menită să construiască alianțe internaționale care să contracareze controlul Chinei asupra lanțurilor globale de aprovizionare cu minerale critice.

În deschiderea reuniunii, șeful diplomației americane a declarat: „Speranța mea este că ne-am adunat astăzi aici ca un prim pas important pentru a reuni talentul nostru colectiv pentru inovare, unde avantajul nostru față de rivali a crescut, și pentru a-l aplica în vederea relansării producției și redeschiderii minelor aici, în Statele Unite, dar și în toate țările partenere reprezentate astăzi aici.”

Marco Rubio s-a întâlnit cu ministrul de externe al Coreei de Sud, Cho Hyun, în marja reuniunii. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Rubio a precizat că discuțiile au vizat angajamentele Seulului de a crește investițiile pentru „reconstrucția industriilor critice americane” și importanța diversificării lanțurilor de aprovizionare cu minerale esențiale.

Rubio a avut o întrevedere cu ministrul de externe al Indiei, Subrahmanyam Jaishankar, pentru a discuta cooperarea bilaterală în domeniul mineralelor critice.

Administrația președintelui american Donald Trump propune crearea unui bloc comercial al mineralelor critice împreună cu aliații săi, care să folosească tarife vamale pentru a menține un prag minim al prețurilor și pentru a contracara strategia Chinei de a inunda piața globală cu produse ieftine, menite să elimine potențialii concurenți.

Vicepreședintele JD Vance a declarat miercuri că războiul comercial din ultimul an a scos la iveală cât de dependentă este majoritatea țărilor de mineralele critice, asupra cărora China are un control aproape total.

„Vrem ca membrii să formeze un bloc comercial între aliați și parteneri, unul care să garanteze accesul Americii la propria sa putere industrială și, în același timp, să extindă producția în întreaga zonă”, a spus Vance în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe, organizată la Departamentul de Stat.

„Avem în față o oportunitate de autosuficiență, astfel încât să nu mai depindem de nimeni altcineva decât unii de alții pentru mineralele critice necesare susținerii industriilor noastre și creșterii economice”, a adăugat el.

„Cred că mulți dintre noi am învățat, uneori pe calea grea, în ultimul an, cât de mult depind economiile noastre de aceste minerale critice”, a spus Vance la deschiderea reuniunii găzduite de secretarul de stat Marco Rubio, la care participă oficiali din câteva zeci de țări europene, asiatice și africane.

Cu două zile înainte, președintele Trump a anunțat lansarea Project Vault, un plan de creare a unei rezerve strategice de elemente rare, finanțat printr-un împrumut de 10 miliarde de dolari de la Banca de Export-Import a SUA și aproape 1,67 miliarde de dolari din capital privat.

Răspuns la dominația Chinei

Administrația republicană a lui Trump a făcut aceste mutări după ce China — care controlează aproximativ 70% din extracția globală de pământuri rare și 90% din capacitatea de procesare — a restricționat exporturile ca reacție la războiul tarifar lansat de Washington.

Deși Statele Unite și China se află într-un armistițiu comercial de un an, convenit în octombrie, după întâlnirea dintre Trump și președintele chinez Xi Jinping, restricțiile Beijingului rămân mai stricte decât înainte ca Trump să preia mandatul.

„Nu vrem să mai trecem vreodată prin ceea ce am trăit acum un an”, a spus Trump luni, la anunțarea Project Vault.

Pini Althaus, fondatorul companiei americane USA Rare Earth, spune că și alte țări ar putea colabora cu administrația Trump pentru a achiziționa minerale critice și a stimula dezvoltarea industriei, după ce războiul comercial a evidențiat vulnerabilitatea Occidentului față de China.

Săptămâna trecută, guvernul american a făcut a patra investiție directă într-un producător intern de minerale critice, acordând 1,6 miliarde de dolari companiei USA Rare Earth, în schimbul unor acțiuni și al unui acord de rambursare.

Althaus afirmă că obținerea finanțării guvernamentale seamănă tot mai mult cu negocierile cu investitori privați, deoarece autoritățile analizează riguros companiile pentru a se asigura că acestea pot livra rezultate și că investițiile vor aduce un randament contribuabililor.

Strategia rezervelor strategice

Consiliul de administrație al Băncii de Export-Import a SUA a aprobat în această săptămână împrumutul de 10 miliarde de dolari — cel mai mare din istoria instituției — pentru finanțarea Rezervei Strategice Americane de Minerale Critice.

Potrivit băncii, rezerva va asigura accesul la minerale și produse asociate pentru producători precum Clarios (baterii), GE Vernova (echipamente energetice), Western Digital (stocare digitală) și Boeing (industria aerospațială).

Președintele băncii, John Jovanovic, a declarat pentru CNBC că proiectul creează un model de parteneriat public-privat „perfect adaptat” provocării actuale. „Nu există pasageri clandestini. Toată lumea contribuie la rezolvarea acestei probleme majore”, a spus el.

Strategia ar putea contribui la un model de prețuri „mai organic”, care să excludă China, acuzată că își folosește dominația pentru a scădea artificial prețurile și a elimina concurența, afirmă Wade Senti, președintele companiei americane AML, specializată în magneți permanenți.

În paralel, Pentagonul a investit aproape 5 miliarde de dolari în ultimul an pentru a-și asigura accesul la materiale critice, după ce războiul comercial a scos la iveală dependența SUA de China.

Sprijin politic, dar și avertismente

Inițiativele administrației Trump beneficiază de un anumit sprijin bipartizan. Luna trecută, congresmeni democrați și republicani au propus crearea unei noi agenții, cu un buget de 2,5 miliarde de dolari, pentru stimularea producției de pământuri rare și alte minerale critice.

„Este un semnal clar că există sprijin bipartizan pentru asigurarea unei aprovizionări interne solide cu minerale critice, care să reducă dependența de China și să stabilizeze piața”, au declarat senatorii Jeanne Shaheen și Todd Young într-un comunicat comun.

Totuși, expertul în pământuri rare David Abraham avertizează că formarea unei rezerve strategice va fi un proces de durată, deoarece materialele rămân rare în contextul restricțiilor impuse de China.

El mai spune că, pe lângă stimularea producției, este esențială dezvoltarea industriilor care folosesc aceste minerale. În acest sens, deciziile administrației Trump de a reduce stimulentele pentru vehicule electrice și turbine eoliene ar putea diminua cererea internă pentru aceste resurse.

Ce sunt mineralele critice și de ce sunt importante?

Mineralele critice sunt resurse neenergetice utilizate în producția de baterii, cabluri, echipamente militare, semiconductori și alte tehnologii avansate.

SUA le definesc drept „esențiale pentru securitatea economică și națională” și subliniază vulnerabilitatea lanțurilor lor de aprovizionare. Printre cele mai cunoscute se numără nichelul, cobaltul, litiul, aluminiul și zincul.

Pentru 12 minerale critice, Statele Unite depind complet de importuri, iar pentru alte 29 importă cel puțin jumătate din necesar.

Categoria include și 17 elemente de pământuri rare, dintre care China deține zăcăminte pentru 12. Aceste metale au proprietăți magnetice speciale și sunt indispensabile pentru motoare de vehicule electrice, turbine eoliene, echipamente medicale și sisteme electronice.

Cine domină piața globală?

Conform Serviciului Geologic al SUA, rezervele globale de pământuri rare erau estimate la aproximativ 110 milioane de tone în 2024. China deține cea mai mare parte și se bucură de un „cvasi-monopol”, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.

Beijingul a început anul trecut să restricționeze exporturile de pământuri rare. În aprilie, a impus restricții pentru șapte metale, iar în octombrie a extins măsura la alte cinci. Ulterior, în urma unui armistițiu comercial convenit de Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, restricțiile pentru ultimele cinci metale au fost suspendate temporar.

Care sunt mizele discuțiilor?

Printre temele-cheie se află propunerea de stabilire a unui preț minim pentru minerale, menită să reducă riscurile pentru investitori și să împiedice marile puteri să folosească prețuri scăzute pentru a elimina concurența mai mică.

Administrația Trump este însă reticentă față de această idee, potrivit agenției Reuters, informație care a dus la scăderi ale acțiunilor miniere australiene.

Australia, unul dintre principalii producători de pământuri rare, susține ferm introducerea unui prag de preț, încercând să se poziționeze drept alternativă la China prin investiții masive în capacități de procesare.

Analiștii spun că reuniunea oferă și o platformă pentru Washington de a-și promova propriile politici și de a încuraja acorduri care să ofere companiilor americane acces preferențial la zăcăminte din alte țări.

Alte state își dezvoltă capacitățile?

Australia, care deține a patra cea mai mare rezervă de pământuri rare din lume, a semnat anul trecut un acord cu SUA pentru furnizarea de minerale în schimbul investițiilor americane.

De asemenea, Groenlanda este bogată în resurse critice, însă exploatarea minieră este limitată, fiind contestată de populația indigenă inuită.

Își creează țările propriile rezerve strategice?

Pe lângă inițiativa americană Project Vault, Japonia, Coreea de Sud, Uniunea Europeană și Australia au anunțat sau extins programe de stocare a mineralelor critice pentru a se proteja de întreruperi ale aprovizionării.

Comisia Europeană a adoptat recent un plan de acțiune pentru securizarea resurselor critice ale UE și urmează să înființeze un centru european dedicat acestui domeniu.

Pe fondul competiției geopolitice tot mai intense, mineralele critice au devenit nu doar o chestiune economică, ci una de securitate strategică.