 SUA suspectează că Rusia a asistat Iranul în atacurile asupra obiectivelor CIA din Golf | adevarul.ro
search
Joi, 23 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SUA suspectează că Rusia a asistat Iranul în atacurile asupra obiectivelor CIA din Golf

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Serviciile de informații americane analizează posibila implicare a Moscovei în furnizarea de date de ghidare și tehnologii avansate pentru dronele iraniene.

Ambasada SUA di Riad, lovită de iranieni/FOTO:X
Ambasada SUA di Riad, lovită de iranieni/FOTO:X

Atacurile recente efectuate cu drone iraniene asupra unor birouri ale Agenției Centrale de Informații (CIA) din regiunea Golfului Persic au determinat analiștii americani să investigheze dacă Rusia a oferit sprijin Teheranului. Conform unei investigații realizate de agenția de știri Reuters, care citează surse din cadrul serviciilor secrete, Moscova este suspectată că ar fi furnizat informații critice pentru localizarea țintelor și tehnologie militară de ultimă generație.

Deși comunitatea de informații din SUA nu a ajuns încă la o concluzie definitivă, precizia neobișnuită a atacurilor și suportul tehnic extins pe care Rusia îl oferă deja Iranului sunt evaluate ca posibile dovezi ale acestei cooperări.

Tensiuni în creștere și obiective secrete

Potrivit surselor, cel puțin două facilități ale CIA au fost lovite în luna martie: o stație din cadrul Ambasadei SUA la Riad (Arabia Saudită) și o locație din estul Irakului.

Oficiali occidentali susțin că în atacul de la Riad au fost folosite drone de tip Shahed, modificate cu sprijin rusesc. Una dintre drone a creat o breșă în zidul exterior al ambasadei, iar a doua a pătruns prin deschidere, explodând în interior.

Sursele indică faptul că Rusia ar fi echipat dronele iraniene Shahed-136 cu sisteme de navigație prin satelit Kometa-M, mult mai rezistente la bruiaj și considerabil mai precise decât versiunile iraniene originale. Kremlinul a negat anterior aceste acuzații.

„Au un interes comun în încercarea de a reduce sau de a elimina complet influența SUA în sferele lor de influență auto-declarate,” a declarat Daniel Hoffman, fost șef de stație CIA și ofițer de operațiuni sub acoperire.

Schimb de informații de nivel înalt

Localizarea birourilor externe ale CIA — de la stațiile diplomatice până la centrele logistice discrete — constituie informație strict secretă. Analistul militar și fostul ofițer CIA Daniel Hoffman consideră că un astfel de schimb de informații nu este surprinzător, având în vedere parteneriatul strategic tot mai strâns dintre Moscova și Teheran.

În timp ce investigațiile continuă, există și ipoteza ca stația CIA din Riad să fi fost lovită accidental în cadrul unui atac general asupra complexului ambasadei. Cu toate acestea, experții subliniază că foarte puține țări dețin capabilitățile necesare pentru a identifica locații americane atât de sensibile și motivația geostrategică de a acționa în consecință.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
digi24.ro
image
Ce se va întâmpla cu epava avionului Pan Am, misterul aviatic rezolvat după 74 de ani
stirileprotv.ro
image
Cum a fost căsăpit deținutul aflat în comă, snopit de gardienii de la Penitenciarul Giurgiu. În pușcării mocnește revolta
gandul.ro
image
Soarele va dispărea complet! Un oraș va fi înghițit de întuneric în plină zi, pentru prima dată după 860 de ani
mediafax.ro
image
Și-a găsit echipă după un an și șapte luni de coșmar la Dinamo: ”M-am gândit să renunț!”
fanatik.ro
image
Statul n-a fost în stare să vândă casa lui Gheorghe Dincă, ajunsă o ruină la 7 ani de la Cazul Caracal. „Asta ar trebui dărâmată!”
libertatea.ro
image
Descoperire macabră. Cum au folosit piromanii pisicile pentru a răspândi incendiile forestiere în Italia
digi24.ro
image
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
gsp.ro
image
3 zile a durat liniștea în Argentina! "Ruptură" totală Messi - Scaloni: "Cine naiba i se opune?"
digisport.ro
image
Sezonul leilor a început! Cele patru zodii care au parte de cel mai mult noroc în această perioadă
click.ro
image
Unul dintre bebelușii care așteptau un loc la ATI, la Spitalul "Marie Curie", a murit. "Nu am putut să îl luăm"
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Satul cu 300 de locuitori prin care trece toată Europa. Localnicii, exasperaţi: "Ajung maşinile în sufragerie"
observatornews.ro
image
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
cancan.ro
image
Județele în care pensia e mult peste medie. De ce unii pensionari iau cu 2.000 de lei mai mult ca alții?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
prosport.ro
image
Unde merită să te muți pentru un salariu mai bun. Diferența pe care mulți o descoperă abia după ce își schimbă orașul
playtech.ro
image
Taxe pe trofeul CM! Câți bani oprește fiscul american din premiul Spaniei după câștigarea Cupei Mondiale
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în 38 de țări din toată lumea. „Am făcut 5 greșeli din care am învățat de-a lungul anilor”
ziare.com
image
Radu Drăgușin a debutat la Fiorentina! Verdict fără milă în presa din Italia
digisport.ro
image
Cum îți muți copilul la altă școală sau liceu. Regulile complete explicate
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu apartamentul din București al Andreei Bostănică. E extrem de luxos. Vrea să-l închirieze, după ce l-a amenajat ca în Dubai / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Toate actele sunt solicitate pe HUB-ul de servicii electronice al MAI. Românii se mută de la ghișeu pe online
mediaflux.ro
image
Michael Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Ce spune Daniela Nane la șase luni de la despărțirea de Octavian Ene: „E pierdere de timp”
click.ro
image
Prinț saudit, găsit mort într-un hotel de lux din Londra. Ce au descoperit anchetatorii după tragedie
click.ro
image
Universul deschide poarta fericirii pentru 3 zodii, pe 24 august. Vor avea parte de schimbări uriașe
click.ro
Jimmy Carter, Regina mamă, Regina Elisabeta, Profimedia (1) jpg
Regina se îmbiba în alcool! E incredibil cum a reușit să ajungă la 101 ani, la câte băuturi a consumat și o făcea zilnic
okmagazine.ro
Marc Anthony foto Profimedia jpg
Marc Anthony a devenit tată pentru a opta oară, în timp ce Jennifer Lopez se plânge că și-a crescut gemenii „cu prea puțin ajutor”
clickpentrufemei.ro
rocio espin pinar artemision jpg
21 iulie - Ziua in care a ars una dintre cele 7 minuni ale lumii antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Luminița Anghel, în culmea fericirii! Filip, fiul biologic al artistei, a intrat la un liceu de top din Capitală
image
Ce spune Daniela Nane la șase luni de la despărțirea de Octavian Ene: „E pierdere de timp”

OK! Magazine

image
Partidele sexuale i-au adus Regelui Soare multiple infecții și o durere în... fund, prilejuind o mare inovație în medicină

Click! Pentru femei

image
Singurul lucru pe care trebuie să-l bifezi înainte de prima zi de toamnă, în funcție de zodia ta

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!