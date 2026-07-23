SUA suspectează că Rusia a asistat Iranul în atacurile asupra obiectivelor CIA din Golf

Serviciile de informații americane analizează posibila implicare a Moscovei în furnizarea de date de ghidare și tehnologii avansate pentru dronele iraniene.

Atacurile recente efectuate cu drone iraniene asupra unor birouri ale Agenției Centrale de Informații (CIA) din regiunea Golfului Persic au determinat analiștii americani să investigheze dacă Rusia a oferit sprijin Teheranului. Conform unei investigații realizate de agenția de știri Reuters, care citează surse din cadrul serviciilor secrete, Moscova este suspectată că ar fi furnizat informații critice pentru localizarea țintelor și tehnologie militară de ultimă generație.

Deși comunitatea de informații din SUA nu a ajuns încă la o concluzie definitivă, precizia neobișnuită a atacurilor și suportul tehnic extins pe care Rusia îl oferă deja Iranului sunt evaluate ca posibile dovezi ale acestei cooperări.

Tensiuni în creștere și obiective secrete

Potrivit surselor, cel puțin două facilități ale CIA au fost lovite în luna martie: o stație din cadrul Ambasadei SUA la Riad (Arabia Saudită) și o locație din estul Irakului.

Oficiali occidentali susțin că în atacul de la Riad au fost folosite drone de tip Shahed, modificate cu sprijin rusesc. Una dintre drone a creat o breșă în zidul exterior al ambasadei, iar a doua a pătruns prin deschidere, explodând în interior.

Sursele indică faptul că Rusia ar fi echipat dronele iraniene Shahed-136 cu sisteme de navigație prin satelit Kometa-M, mult mai rezistente la bruiaj și considerabil mai precise decât versiunile iraniene originale. Kremlinul a negat anterior aceste acuzații.

„Au un interes comun în încercarea de a reduce sau de a elimina complet influența SUA în sferele lor de influență auto-declarate,” a declarat Daniel Hoffman, fost șef de stație CIA și ofițer de operațiuni sub acoperire.

Schimb de informații de nivel înalt

Localizarea birourilor externe ale CIA — de la stațiile diplomatice până la centrele logistice discrete — constituie informație strict secretă. Analistul militar și fostul ofițer CIA Daniel Hoffman consideră că un astfel de schimb de informații nu este surprinzător, având în vedere parteneriatul strategic tot mai strâns dintre Moscova și Teheran.

În timp ce investigațiile continuă, există și ipoteza ca stația CIA din Riad să fi fost lovită accidental în cadrul unui atac general asupra complexului ambasadei. Cu toate acestea, experții subliniază că foarte puține țări dețin capabilitățile necesare pentru a identifica locații americane atât de sensibile și motivația geostrategică de a acționa în consecință.