 Scos de sub dărâmături și mereu în mișcare. Șeful diplomației iraniene povestește cu a supraviețuit atacului care l-a ucis pe ayatolahul Ali Khamenei | adevarul.ro
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Scos de sub dărâmături și mereu în mișcare. Șeful diplomației iraniene povestește cu a supraviețuit atacului care l-a ucis pe ayatolahul Ali Khamenei

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Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a povestit modul în care a fost scos de sub dărâmăturile unui complex guvernamental, în urma atacului aerian americano-israelian care l-a ucis pe liderul suprem al țării, Ali Khamenei, în prima zi a războiului. De atunci, el a supraviețuit deplasându-se constant cu mașina prin capitala Teheran.

Abbas Araghchi, șeful diplomației iraniene/FOTO:X
Abbas Araghchi, șeful diplomației iraniene/FOTO:X

Într-un interviu acordat jurnalistului iranian Javad Mogouyi, Araghchi a confirmat că Israelul și Statele Unite au dispus de informații precise privind localizarea lui Khamenei și a altor oficiali, ceea ce le-a permis să vizeze conducerea de vârf a Iranului.

El a spus că nu s-a întâlnit încă cu noul lider al țării, Mojtaba, fiul lui Khamenei, dar a precizat că numirea acestuia a transmis "un mesaj foarte important lumii întregi, și anume că nu va exista nicio schimbare în politicile și idealurile regimului".

Vorbind cu Mogouyi înainte de reluarea ostilităților de amploare, în urmă cu 10 zile, Araghchi a spus că se îndoise mereu că negocierile cu Statele Unite, purtate la începutul acestui an, aveau să dea rezultate, dar a considerat că erau necesare, chiar dacă șansele de reușită erau de doar 10% — nu în ultimul rând pentru a nu lăsa loc de îndoială cu privire la faptul că Iranul urmase calea diplomației. "Nimeni nu ar fi putut spune că vina ne aparține", a afirmat el.

În interviul publicat online duminică, Araghchi a confirmat că Iranul oferise Statelor Unite o propunere legată de programul său nuclear, în cadrul ultimei runde de discuții de la Geneva, dar a precizat că ministrul de Externe al Omanului, Badr Albusaidi, i-a spus a doua zi că atmosfera de la Washington devenise brusc mai belicoasă.

Loviturile comune americano-israeliene au început la scurt timp după ora 9:00 a doua zi, în momentul în care oficiali de rang înalt se aflau reuniți pentru ședințe la Ministerul Informațiilor, la consiliul strategic pentru politică externă și la consiliul de apărare.

Breșă de securitate care ar putea exista și azi

"Ceea ce contează, în opinia mea, este faptul că Israelul deținea informații despre aceste întâlniri", a spus Araghchi, adăugând: "Acest lucru ar putea indica o breșă de securitate care, probabil, încă există. Trebuie remediată."

Araghchi îi raporta adjunctului șefului de cabinet al lui Khamenei, Ali Asghar Hijazi, atunci când clădirea a fost zguduită de trei explozii produse în câteva secunde — fiecare mai apropiată decât precedenta, a povestit el. "A treia explozie s-a produs aproape lângă clădirea noastră. Secțiunea în care se afla biroul domnului Hijazi a fost lovită direct, iar partea stângă a clădirii a fost complet distrusă."

Secretara lui Hijazi a murit pe loc, însă Araghchi și Hijazi au scăpat de forța totală a exploziei.

"Ne aflam în cealaltă parte a clădirii, iar după explozie, tavanul, pereții, totul s-a prăbușit peste noi. L-am apucat de mână pe domnul Hijazi și ne-am croit drum printre grinzi, scânduri și bucăți de lemn, auzind strigăte de ajutor. Apa curgea din tavan. Totul era distrus. În cele din urmă am reușit să ieșim, și am văzut că diferite părți ale complexului fuseseră vizate."

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Araghchi a fost dus în grabă la Ministerul de Externe de un trecător, întrucât mașina sa oficială fusese lovită.

"Timp de trei zile am fost complet izolați de exterior“

"Timp de trei zile am fost complet izolați de exterior, încercând să aflăm cine mai era în viață și cine murise ca martir", a spus el. "Inamicul a crezut că ne poate paraliza vizând conducerea, dar a eșuat."

Araghchi a afirmat că Iranul fusese pregătit pentru un asemenea atac și elaborase deja planuri pentru închiderea strâmtorii strategice Ormuz, în cazul în care liderul suprem ar fi fost vizat. Numele de cod al acestui scenariu era "Codul 110", o referire la articolul din Constituția Iranului care stabilește prerogativele liderului suprem.

Potrivit lui Araghchi, Statele Unite au decis să atace pentru că apreciau că guvernul iranian fusese slăbit atât pe plan extern, prin loviturile date asupra grupărilor sale aliate din Siria și Liban, cât și pe plan intern, prin protestele economice — a căror rapiditate și amploare, a recunoscut el, l-au surprins.

Araghchi a spus că guverne din regiune l-au sfătuit pe Donald Trump să evite războiul, avertizându-l că un atac asupra Iranului nu va fi la fel de simplu precum raidul american din Venezuela, prin care a fost răpit atunci președintele Nicolás Maduro. "Iranul este diferit. În spatele său se află o civilizație de câteva mii de ani, combinată cu gândirea șiită și credințele legate de martiraj. Când aceste elemente se combină, ele creează ceva ce nu poate fi învins cu ușurință", a spus el.

El i-a mai spus lui Mogouyi că Iranul avertizase guvernele vecine că orice atac va fi urmat de represalii împotriva unor obiective din regiune. "Dacă Israelul ne lovește instalațiile nucleare, le vom lovi pe ale lor. Rachetele noastre nu ajung până în America, așa că le vom lovi bazele, care, din păcate, se află pe teritoriul țărilor voastre. Dacă ne lovesc instalațiile petroliere, ne vom asigura că nimeni din regiune nu va mai putea vinde petrol", a afirmat el.

Dejucarea revoltei kurde

De asemenea, el a spus că avertismentele transmise guvernului turc au determinat Ankara să blocheze planul lui Trump de a încuraja o revoltă kurdă dinspre Irak spre Iran. Ministrul de Externe al Turciei, Hakan Fidan, "a discutat cu americanii și a adoptat o poziție foarte fermă în această privință. O serie de eforturi au zădărnicit acest plan", a spus Araghchi.

El a adăugat că Iranul lucrează pentru a adânci divergențele dintre Statele Unite și Israel. "Există uneori conflicte de obiective și poziții care pot fi exploatate", a spus el, fără a oferi detalii suplimentare.

Araghchi a afirmat că, după campania de bombardamente de 12 zile desfășurată de Israel împotriva Iranului în 2025, țara sa și-a îmbunătățit capacitățile de rachete, reducând timpul necesar pentru reactivarea unei baze după un atac de la 10-15 ore la doar 35-40 de minute.

Referindu-se la alegerea dintre diplomație și război, Araghchi a spus: "Nu luptăm decât dacă prețul de a nu lupta este mai mare decât prețul luptei."

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