search
Miercuri, 10 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Roboții umanoizi, pregătiți pentru câmpul de luptă? Dilemele etice și tehnologice ale noii curse a înarmărilor din Silicon Valley

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Într-un spațiu industrial din inima tehnologică a orașului San Francisco, imaginea unui robot umanoid militar, desprinsă parcă din scenariile apocalictice ale viitorului, se lasă așteptată. În locul unei mașinării de luptă amenințătoare, prototipul „Phantom” – o siluetă neagră, lucioasă și lipsită de chip – este surprins de jurnaliștii BBC într-o sesiune de „joacă liberă”, mutând cuburi colorate pentru copii.

roboții umanoizi ar putea ajunge pe front/FOTO:X
roboții umanoizi ar putea ajunge pe front/FOTO:X

„Avem nevoie de date obținute prin simpla sa interacțiune cu mediul înconjurător... acesta este meniul de astăzi”, explică Sankaet Pathak, cofondator și CEO al start-up-ului Foundation Robotics.

Înființată în urmă cu doar doi ani, compania dezvoltă proiectul Phantom atât pentru aplicații civile, cât și militare, asumându-și un rol de pionierat extrem de controversat pe piața americană.

De la logistică la „înarmarea din prima linie”

În timp ce giganții din IT și robotică proiectează androizi destinați fabricilor, depozitelor sau asistenței casnice, Foundation Robotics este singura firmă din Statele Unite care pariază deschis pe sectorul de apărare.

Planurile companiei vizează două paliere distincte:

1. Roluri de suport: Transportul de provizii, recunoașterea terenului, inspectarea zonelor cu risc ridicat și evacuarea răniților de pe câmpul de luptă.

2. Misiuni de luptă: Angajarea și neutralizarea directă a amenințărilor, un concept pe care Pathak îl numește eufemistic „înarmare de primă linie”.

Argumentul principal al susținătorilor acestei tehnologii este salvarea de vieți omenești. Roboții ar putea curăța clădiri capcană sau puncte de strangulare tactică unde infanteria umană înregistrează cele mai mari pierderi. Mai mult, o autonomie terestră ar fi, teoretic, mult mai precisă decât atacurile aeriene cu drone, reducând daunele colaterale.

Cu toate acestea, realitatea tehnică actuală este încă departe de ambițiile geopolitice. Primul model, Phantom MK-1, este dependent de cabluri (nu are baterie proprie), nu este rezistent la apă sau praf și, dacă se răstoarnă, nu se poate ridica singur. Mâinile robotice – una dintre cele mai mari provocări ale ingineriei actuale – duc lipsă de dexteritate și forță.

Miza geopolitică și investitori de la vârful puterii

Cursa contra cronometru se mută în laboratoarele secrete ale companiei, unde se asamblează versiunea MK-2. Aceasta promite o autonomie a bateriei de șase ore și încheieturi capabile să manipuleze și să execute foc cu armament de infanterie. Obiectivul asumat este producția a 40.000 de unități pe an până la sfârșitul anului 2027, la un cost per unitate de sub 20.000 de dolari.

Un tandem câștigător: Ucrainenii dezvoltă tactici pentru a folosi cu eficiență maximă roboții tereștri

Contextul internațional grăbește aceste termene. Pathak avertizează că Beijingul avansează rapid în acest domeniu, iar Occidentul nu își permite să piardă startul. În viziunea sa, armatele viitorului vor alinia sute de mii de roboți umanoizi ghidați de Inteligența Artificială (IA), acționând ca un factor major de descurajare a conflictelor.

Militarii sunt deja interesați. Foundation Robotics a securizat contracte de cercetare în valoare de 24 de milioane de dollars cu armata SUA și, extrem de important, testează deja două unități pe frontul din Ucraina. Dacă în SUA testele sunt limitate la manipularea echipamentelor, în Ucraina evaluările includ și utilizarea armamentului în condiții reale de război.

Proiectul a atras deja atenția elitelor de la Washington. Eric Trump, fiul președintelui american, s-a alăturat companiei în calitate de investitor și consilier strategic. Pentru Pathak, succesul acestei inițiative reprezintă și o miză personală de reabilitare, după ce precedenta sa firmă de servicii financiare, Synapse, a intrat în faliment în 2024.

Scepticismul experților și avertismentele etice

Dincolo de optimismul din Silicon Valley, comunitatea de experți rămâne sceptică cu privire la eficiența formei umane pe câmpul de luptă. Dean Fankhauser, consultant în cadrul firmei Robozaps, subliniază că platformele cvadruipede (roboții-câine) sau vehiculele pe șenile sunt mult mai stabile și rapide pe teren accidentat.

„Dacă un conflict major ar izbucni astăzi în Taiwan, scenariul în care China ar trimite roboți umanozi să lupte eficient este pură fantezie. Tehnologia actuală abia face față împachetării în depozite, darmite deschiderii unei uși într-un mediu ostil”, afirmă Fankhauser, adăugând că un orizont de timp realist ar fi de minimum 5-10 ani.

La rândul său, Robert Griffin, cercetător la Florida Institute for Human and Machine Cognition, punctează incapacitatea sistemelor autonome de a gestiona incertitudinea radicală dintr-un teatru de operațiuni. În cadrul simulărilor, soldații umani au reușit de fiecare dată să păcălească algoritmii de IA prin gesturi neobișnuite, cum ar fi executarea unor tumbe sau acoperirea capului cu cutii de carton.

Cele mai grave semnale de alarmă vin însă din zona drepturilor omului. Nicole van Rooijen, director executiv al coaliției globale Stop Killer Robots, avertizează că armele letale autonome dehumanizează războiul și diluează responsabilitatea juridică în cazul crimelor de război.

În plus, forma umanoidă aduce un risc psihologic major: utilizarea acestor mașinării în viața civilă le-ar putea face să pară familiare și demne de încredere, mascând pericolul real pe care îl reprezintă atunci când sunt trimise să ucidă. În lipsa unor reglementări internaționale stricte, tehnologia riscă să deschidă o cutie a Pandorei pe care comunitatea globală nu o va mai putea închide.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Controversa amenzilor-record pentru bănci. Chirițoiu: Nu e un cartel clasic, au existat contacte numeroase. Ce spune despre prejudicii
digi24.ro
image
Judecătorii bucureșteni amenință cu întreruperea totală a activității, din cauza noii legi a salarizării. Când se ia decizia
stirileprotv.ro
image
Tomac dezminte zvonul că și-ar depune mandatul miercuri: „Voi duce această procedură până la votul Parlamentului”
gandul.ro
image
Avocatul care a pus judecătorii în dialog cu AI, la un pas să fie ministru
mediafax.ro
image
Numele mari care ratează Campionatul Mondial. Cum arată primul „11” al absenților
fanatik.ro
image
100 de zile de război între SUA și Iran: principalele cauze ale eșecului militar al lui Donald Trump
libertatea.ro
image
Primele declarații ale șoferului de TIR lovit de polițiștii locali din Constanța
digi24.ro
image
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
gsp.ro
image
I-a ”furat” inima Mariei Sharapova! Dezvăluirea rusoaicei: ”În multe țări, asta nu e legal”
digisport.ro
image
Cele mai fericite zodii în a doua jumătate a lunii iunie. Veștile bune vin una după alta pentru acești nativi
click.ro
image
Un site chinezesc vinde acum chiar și case cu două dormitoare și panouri solare, la numai 5.000 de euro. Livrarea este gratuită
antena3.ro
image
Cutremur în IT în România: Au fost 11.193 de concedieri în 2025. Cine mai face angajări
zf.ro
image
Au vrut produse de îngrijire de lux şi au primit şampon de urzici. Câţi bani au pierdut
observatornews.ro
image
BREAKING | Liderii clanului Duduianu, săltați de mascați! Ce acuzații grave li se aduc
cancan.ro
image
Guvernul Tomac, obligat să indexeze pensiile cu 12% și să elimine CASS. Care pensionari iau 800 lei în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
prosport.ro
image
Cât primești pe un gram de aur vechi în Istanbul. Unde ieși mai bine la bani, ce spun cei care au încercat în România şi în Turcia
playtech.ro
image
Mihai Pintilii, la mare căutare după despărțirea de FCSB! Ce club îl dorește pe fostul secund al roș-albaștrilor
fanatik.ro
image
Traseul dronei prăbușite în Galați: ”S-a observat un viraj”. Momentul în care a dispărut de pe radar. Explicația oficială de la MApN
ziare.com
image
La 46 de ani, un fost jucător de la FCSB a fost dat dispărut: ”Nu mai știe nimeni nimic de el”
digisport.ro
image
S-a „plimbat” 120 de metri sub apă! Scafandrul Stanisław Odbiezałek şi-a bătut propriul record mondial
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a făcut anunţul în urmă cu puţin timp!
romaniatv.net
image
O nouă facilitate de la ANAF pentru toți românii. Cum va funcționa noul sistem
mediaflux.ro
image
Ce au remarcat nemții la noile Dacia: „De la «căruța Carpaților», la...”
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Filmul care a depășit 1 miliard de dolari la box office. Este primul film din 2026 care atinge această performanță
actualitate.net
image
Horoscop miercuri, 10 iunie. Berbecii primesc un sfat util, iar Racii evită o situație delicată
click.ro
image
Ce elegante au fost soțiile fotbaliștilor la petrecerea dată de Ianis Hagi!
click.ro
image
Denise Rifai dă cărțile pe față și vorbește despre relația cu Dan Bittman. „Dacă m-ar fi iubit, cred că acum am fi fost împreună”
click.ro
Borgia foto profimedia 0911418720 jpg
O noapte a nunții atât de scandaloasă, încât Vaticanul a încercat secole întregi să distrugă dovezile existenței ei
okmagazine.ro
beautiful planets space jpg
Evenimentul astrologic al verii 2026. Cum te influențează conjuncția Venus–Jupiter din 9 iunie
clickpentrufemei.ro
El puente de Alcántara, Cáceres jpg
Secretele ingineriei romane: drumurile și podurile care au construit un imperiu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Saveta Bogdan nu-și mai vizitează fiica din America: „Am fost 7 ani la rând!” Ce meserie grea are fata ei și ce îi lasă moștenire?
image
Horoscop miercuri, 10 iunie. Berbecii primesc un sfat util, iar Racii evită o situație delicată

OK! Magazine

image
Aici era cuibușorul de nebunii de la Paris al Regelui Carol al II-lea și al Elenei Lupescu. Când România fierbea politic, ei își consumau pasiunea nebună

Click! Pentru femei

image
Următorul pas – un copil? Katy Perry și Justin Trudeau, îndrăgostiți ca niște adolescenți pe covorul roșu!

Click! Sănătate

image
Simptomul asociat hipertensiunii care apare dimineaţa, la trezire