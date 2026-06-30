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China pregătește primul hotel din lume în care toate serviciile vor fi asigurate exclusiv de roboți

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În China urmează să fie deschis primul hotel din lume în care toate serviciile vor fi asigurate exclusiv de roboți, fără intervenție umană în operarea zilnică.

Robod PODU/FOTO:Pudu Robotics
Robod PODU/FOTO:Pudu Robotics

Testarea sistemului este programată să înceapă la sfârșitul anului 2026, iar deschiderea oficială a hotelului este planificată pentru 2027.

Un proiect integrat de robotică și inteligență artificială

Proiectul este dezvoltat de compania Pudu Robotics, în parteneriat cu Shenzhen Culture & Tourism Industry Development. Hotelul va fi amplasat pe Insula Artificială de Vest, parte a unui amplu proiect de infrastructură legat de Shenzhen-Zhongshan Link, în provincia Guangdong.

Potrivit dezvoltatorilor, unitatea hotelieră va funcționa ca un sistem complet automatizat, în care roboții vor prelua toate sarcinile tradițional îndeplinite de personalul uman: de la recepție și check-in, până la curățenie, transportul bagajelor și livrarea comenzilor în camere.

Faza de testare

Înainte de deschiderea completă, proiectul va intra într-o fază pilot la sfârșitul lui 2026. În această etapă, doar un număr limitat de camere va fi disponibil pentru oaspeți, iar roboții vor gestiona procesele de bază, inclusiv înregistrarea, livrarea bunurilor și serviciile din camere.

Un sistem complet automatizat

Spre deosebire de hotelurile moderne care folosesc roboți ca asistenți pentru personalul uman, acest proiect este conceput pentru a funcționa fără angajați.

Roboții vor fi responsabili pentru recepție, servicii în camere, curățenie, transportul bagajelor și chiar pregătirea și livrarea alimentelor.

Coordonarea va fi realizată printr-un ecosistem software bazat pe modelele de inteligență artificială PuduFM 1.0 și platforma PuduAgent, care permit interacțiunea între diferitele tipuri de roboți și adaptarea acestora la sarcini variate.

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Tipuri de roboți utilizați

În cadrul hotelului vor fi folosite mai multe modele specializate:

-FlashBot va livra mâncare și băuturi comandate de oaspeți prin aplicații mobile

-PUDU T300 va transporta bagajele către și dinspre camere

-PUDU CC1 Pro și PUDU MT1 vor fi responsabile pentru curățenie, folosind sisteme de detecție a murdăriei bazate pe inteligență artificială

Potrivit companiei, acești roboți vor funcționa într-un sistem integrat, capabil să optimizeze traseele, să recunoască mediul și să răspundă în timp real la schimbările din hotel.

Capacitate și infrastructură

Hotelul va avea 44 de camere de standard premium, precum și facilități precum restaurant, sală de fitness și alte spații destinate oaspeților.

Toate serviciile vor fi coordonate printr-un sistem centralizat care va gestiona întregul flux operațional, de la momentul check-in-ului până la curățenia efectuată după check-out.

Un proiect cu miză mai largă

Inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu de transformare a Insulei Artificiale de Vest într-un centru turistic și tehnologic. Autoritățile și companiile implicate intenționează să extindă utilizarea roboticii și în alte sectoare ale industriei ospitalității și serviciilor.

În paralel, China a început dezvoltarea unor centre specializate pentru antrenarea roboților umanoizi. În aceste facilități, sistemele sunt „antrenate” cu ajutorul senzorilor și al tehnologiilor de captare a mișcării pentru a îndeplini sarcini variate, de la activități industriale la servicii casnice, precum gătitul sau curățenia.

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