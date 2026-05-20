Joc de forță în Strâmtoarea Ormuz. Iranul controlează traficul și decide cine trece: 26 de nave au traversat zona în ultimele 24 de ore

Marina Gărzilor Revoluționare din Iran a anunțat miercuri, 20 mai, că a permis trecerea a 26 de nave comerciale, inclusiv petroliere și portcontainere, prin Strâmtoarea Ormuz în ultimele 24 de ore.

Potrivit unui mesaj publicat pe rețeaua X de către forțele navale iraniene, tranzitul a fost realizat „cu coordonarea și securitatea asigurate de Marina IRGC”.

Printre navele care au trecut se numără și petroliere, iar autoritățile iraniene susțin că operațiunea s-a desfășurat sub supravegherea lor directă, scrie Le Figaro.

Anunțul vine în urma tensiunilor ridicate din regiune, unde Teheranul a restricționat în ultimele luni traficul maritim prin una dintre cele mai importante rute energetice globale, în urma conflictului izbucnit cu Statele Unite și Israel la finalul lunii februarie.

Coreea de Sud a confirmat recent trecerea unui petrolier propriu prin strâmtoare, fiind prima navă sud-coreeană care traversează zona de la începutul conflictului, potrivit presei internaționale.

În paralel, Teheranul a anunțat crearea unei noi structuri administrative, Autoritatea pentru Strâmtoarea Golfului Persic, menită să gestioneze traficul maritim și să emită actualizări privind navigația în zonă.

Presa iraniană, inclusiv Press TV, susține că acest mecanism ar consolida „suveranitatea asupra Strâmtorii Ormuz”.

Pe de altă parte, France 24 notează că atribuțiile noii autorități nu sunt încă pe deplin clare, în timp ce Iranul insistă că sistemul va permite o mai bună coordonare a traficului naval într-o zonă considerată strategică pentru transportul global de petrol.

Situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne tensionată, pe fondul blocajelor și al prezenței militare crescute, cu impact direct asupra piețelor energetice internaționale.

Președintele SUA Donald Trump a declarat miercuri, 20 mai, reporterilor că nu se grăbește să pună capăt conflictului cu Iranul, spunând că „atingerea obiectivelor misiunii este mai importantă decât stabilirea unui calendar pentru încheierea acesteia”.