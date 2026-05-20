search
Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

NATO discută discret o misiune militară pentru deblocarea rutelor petroliere, sub spectrul presiunilor lui Donald Trump

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Pe fondul sufocării economiei globale și al escaladării conflictului cu Iranul, Alianța Nord-Atlantică analizează o intervenție navală în cel mai fierbinte punct maritim al planetei. În culise, europenii încearcă să tempereze deciziile imprevizibile ale Casei Albe și caută soluții disperate pentru finanțarea Ucrainei.

Strâmtoarea Ormuz, blocată după atacul americano-israelian asupra Iranului/FOTO:X
Strâmtoarea Ormuz, blocată după atacul americano-israelian asupra Iranului/FOTO:X

Blocajul prelungit din Strâmtoarea Ormuz obligă Alianța Nord-Atlantică să își reevalueze postura strategică în afara bazei sale tradiționale de operațiuni. Potrivit agenției Bloomberg, la nivelul NATO se desfășoară în prezent consultări informale intense privind posibilitatea creării unei misiuni militare speciale în această strâmtoare vitală pentru comerțul global. Scopul operațiunii ar fi asigurarea securității și libertății navigației internaționale, după ce Iranul a menținut ruta complet închisă ca răspuns la atacurile americano-israeliene lansate la finele lunii februarie.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a confirmat existența acestor tatonări diplomatice, subliniind totuși că discuțiile au caracter neoficial și că nu s-a adoptat încă o decizie politică sau un plan de acțiune aprobat:

„Sunt discuții informale, dar, ascultați-mă, situația este extrem de dinamică”, a declarat Rutte în fața jurnaliștilor la Bruxelles, adăugând că Alianța analizează dacă poate juca „un rol pozitiv” în atenuarea crizelor care zguduie piețele energetice globale.

Între prudența diplomatică și explozia prețurilor la energie

Această deschidere marchează o schimbare majoră de paradigmă în interiorul NATO. Până de curând, aliații occidentali au refuzat constant ideea de a interveni militar în criză înainte de încetarea ostilităților. Totuși, prelungirea blocadei sufocă economiile europene prin alimentarea inflației și creșterea galopantă a prețurilor la combustibil. Surse diplomatice indică faptul că NATO ia în calcul escortarea navelor comerciale prin strâmtoare dacă aceasta nu va fi redeschisă pe căi diplomatice până la începutul lunii iulie.

Dosarul iranian va fi principala temă de dezbatere în cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai NATO, programată în Suedia. Deși în acest moment lipsește unanimitatea politică necesară pentru declanșarea oficială a misiunii, generalul Alexus Grynkewich, unul dintre comandanții de rang înalt ai Alianței, a confirmat că structurile militare se gândesc „cu certitudine” la opțiunile tactice din teren.

Miza este dublă

Dincolo de transportul de hidrocarburi, strâmtoarea adăpostește magistralele de cabluri submarine de fibră optică ce asigură grosul traficului digital dintre Europa și Asia, infrastructură pe care Teheranul a amenințat recent că o va supune unui regim restrictiv de autorizare. Blocada nu este însă ermetică; recent, un petolier iranian a reușit să spargă barajul naval instituit de SUA, navigând spre China în ciuda supravegherii stricte.

Jocul de-a retragerea trupelor și reproșurile lui Trump

Reuniunea din Suedia are și un puternic caracter de gestionare a relației tensionate cu Washingtonul. Aliații europeni vor încerca să evalueze dacă nemulțumirea președintelui Donald Trump privind reacția Europei la războiul din Iran s-a mai temperat. Această iritare a Casei Albe a culminat recent cu decizia lui Trump de a retrage 5.000 de militari americani de pe continentul european. Deși Mark Rutte a dat asigurări că această reducere nu afectează capacitatea de apărare a Alianței, liderii europeni intenționează să solicite oficial SUA să evite pe viitor anunțurile unilaterale și neașteptate privind mișcările de trupe.

Pentru a demonstra utilitatea Europei în fața unei administrații americane profund tranzacționale, miniștrii de externe vor pregăti terenul pentru summitul anual al NATO, ce se va desfășura în acest an la Ankara, pe 7-8 iulie. Europenii vor folosi acest eveniment pentru a prezenta date clare privind creșterea bugetelor naționale de apărare.

În plus, într-o încercare diplomatică de a se alinia la discursul lui Trump – care a criticat dur profiturile uriașe și salariile directorilor executivi din industria de armament –, Mark Rutte a lansat un apel ferm către producătorii de profil:

„Este necesar să accelerăm producția militară, dar nu la prețuri mai mari, ci, de preferat, la prețuri mai mici. Vorbim, totuși, despre banii contribuabililor.”

Soluții disperate pentru Ucraina, după retragerea sprijinului financiar al SUA

Un alt punct critic de pe agenda alianței îl reprezintă găsirea unor mecanisme alternative de finanțare pentru Ucraina, o misiune devenită extrem de complicată după ce Statele Unite au sistat asistența financiară directă pentru Kiev.

Pentru a debloca impasul, secretarul general al NATO a repus pe masă o propunere mai veche a statelor de pe flancul estic: alocarea obligatorie a 0,25% din Produsul Intern Brut (PIB) al fiecărui stat membru pentru sprijinirea Ucrainei. Rutte a recunoscut însă cu pragmatism că inițiativa are șanse minime de a întruni consensul necesar în acest moment, rolul ei fiind mai degrabă acela de a forța statele vest-europene să vină cu contrapropuneri viabile în fața unui

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
digi24.ro
image
Primar din România prins în flagrant de Parchetul European când lua șpagă. Pentru ce a cerut bani
stirileprotv.ro
image
DNA a deschis dosar penal în cazul Oana Gheorghiu, după dezvăluirile Gândul
gandul.ro
image
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
mediafax.ro
image
Ce meserii au avut părinții lui Victor Pițurcă. Puțini români știu cu ce s-au ocupat aceștia
fanatik.ro
image
“Idei pentru lucru cu Sebastian Ghiță”. Campanie a Moscovei dusă împotriva Maiei Sandu în care apare numele patronului România TV
libertatea.ro
image
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei feminine
digisport.ro
image
Avertizare de ultim moment emisă de meteorologi: furtuni puternice și grindină. Care sunt județele afectate
click.ro
image
Cum va fi influenţată vremea din România de domul de căldură care se formează deasupra Europei. ANM: "E ca un munte de aer cald"
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
Cosmin și Georgiana urmau să facă nunta în vară. Acum, tânăra e căutată sub dărămături în Germania
observatornews.ro
image
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
cancan.ro
image
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Facturile care scad cu până la 30% în 2026. Românii care pot plăti mai puțin la curent și gaze
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan la Rapid. Giovanni Becali, detalii despre viitorul fotbalistului: „Atunci vom ști cu adevărat”
fanatik.ro
image
Câte ouă poți mânca pe zi fără să îți afecteze sănătatea. Concluziile unor studii recente
ziare.com
image
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
digisport.ro
image
O mamă s-a aruncat de la etajul 13 împreună cu trei dintre cei șapte copii ai săi: „Femeia prezentase simptome psihiatrice și depresive”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Angelicăi Flutur din inima Bucovinei. Este ruptă din povești. E în vârf de deal și zici că e de turtă dulce. E cea mai frumoasă casă din România / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Primele imagini cu Andreea Ibacka după ce a confirmat divorțul de Cabral! Ce face vedeta după despărțire FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Șapte luni fără autorizație pe Tâmpa. Cum a fost posibil ca restaurantul lui George Copos să funcționeze fără ca statul să intervină
actualitate.net
image
De ce este criminalul Emil Gânj atât de greu de prins de autoritățile române
actualitate.net
image
Cu ce parfum se dădea Prințesa Diana. Și în zilele noastre e foarte căutat și iubit de femei
click.ro
image
Andreea Bălan trece în numele soțului! Ce ne-a povestit, la 2 săptămâni de la nuntă: „Alerg să-mi schimb actele”
click.ro
image
Mai crede Codruța Filip în căsătorie după despărțirea de Valentin Sanfira?! Cine o consolează acum?
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
0a6e3131768c2de64e5c2547b76d4793c459d763 webp
James Cook, povestea marinarului englez care a descoperit Australia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cel mai nou cuplu din showbiz, Steve Ant și Alina Oprea de la „Desafio”, se destăinuie! Declarații în premieră! Ce a putut să spună grecul despre Ramona Olaru?!
image
Cu ce parfum se dădea Prințesa Diana. Și în zilele noastre e foarte căutat și iubit de femei

OK! Magazine

image
Kylie Minogue, luptă SECRETĂ cu cancerul pentru a doua oară! Vedeta a dezvăluit de ce a dus greul acestui diagnostic singură

Click! Pentru femei

image
Mariajul deschis, secretul unei relații de 75 de ani? Despre ce cuplu hollywoodian e vorba?

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer