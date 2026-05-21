Ultimatumul lui Trump pentru Iran: Teheranul are „câteva zile” pentru un răspuns favorabil, altfel armele vor vorbi din nou

Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, menține o presiune uriașă asupra Teheranului, avertizând că Statele Unite sunt pregătite să lanseze un nou val de atacuri dacă Republica Islamică refuză să semneze un acord de pace. Totuși, într-o ultimă tentativă de a lăsa ușa deschisă diplomației, Washingtonul s-ar putea arăta dispus să mai aștepte câteva zile pentru a primi „răspunsul corect” din partea liderilor iranieni, transmite Reuters.

În fața jurnaliștilor, președintele american nu a ascuns faptul că situația din regiune rămâne extrem de tensionată și se poate degrada rapid în orice moment.

Amenințări cu un război global și avertismentul Gărzilor Revoluționare

De cealaltă parte, Teheranul ripostează cu o retorică la fel de dură și respinge categoric ideea de a negocia sub presiune. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a emis un avertisment fără echivoc: în cazul unor noi lovituri americane, „războiul regional promis va depăși de data aceasta granițele Orientului Mijlociu”.

Donald Trump sugerează însă că jocul a intrat în linie dreaptă:

„Suntem deja aproape de faza finală în ceea ce privește Iranul. Vom vedea cum evoluează lucrurile. Fie se va ajunge la un acord, fie va trebui să recurgem la măsuri destul de neplăcute, deși sper că acest lucru va putea fi evitat. Mi-aș dori ca numărul victimelor să fie cât mai mic posibil. Putem rezolva această situație pe orice cale.”

Erdogan intervine, Teheranul vorbește despre „iluzii”

Pe fondul acestei escaladări, Trump a avut o convorbire telefonică cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Ankara a transmis că liderul turc a salutat prelungirea armistițiului și i-a transmis omologului său american că o „soluție rezonabilă” este încă realizabilă.

În interiorul Iranului, semnalele sunt amestecate, dar ferme. Președinteul Mohammad Bagher Ghalibaf a avertizat, într-un mesaj audio pe rețelele sociale, că acțiunile vizibile și cele din umbră ale adversarilor indică faptul că SUA se pregătesc pentru noi atacuri. La rândul său, președintele iranian Masoud Pezeshkian a reiterat că Teheranul rămâne deschis la dialog, însă a ținut să precizeze pe platforma X că tentativele de a îngenunchea Iranul prin forță nu sunt „nimic altceva decât o iluzie”.

Pentagonul a pregătir lista de ținte

Fragilul armistițiu dintre cele două puteri pare să se clatine serios. Deși Washingtonul a anunțat oficial amânarea unor atacuri masive pentru a acorda timp negocierilor, Pentagonul nu stă cu mâinile în sân și a definitivat deja lista de ținte în eventualitatea reluării ostilităților.

Surse citate de CNN indică faptul că Donald Trump își pierde rapid răbdarea din cauza tacticii de tergiversare adoptate de Teheran. Un factor major de iritare pentru Casa Albă îl reprezintă blocarea Strâmtorii Ormuz, o arteră energetică vitală, a cărei perturbare a aruncat în aer prețurile globale ale petrolului.

Orientul Mijlociu se află, așadar, într-o stare de incertitudine periculoasă. Rămâne de văzut ce va prevala în strategia lui Trump: forța brută a sancțiunilor și a armelor, diplomația de criză sau o escaladare militară cu consecințe imprevizibile pentru întreaga economie mondială.