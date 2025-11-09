Ginerele lui Trump, misiune în Israel. Ce va discuta cu premierul Benjamin Netanyahu

Influentul ginere al preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a sosit duminică în Israel pentru a discuta cu premierul Benjamin Netanyahu, a declarat o sursă familiarizată cu subiectul.

Kushner urmează să discute cu Netanyahu lui, 10 noiembrie, despre punerea în aplicare a planului Statelor Unite de a pune capăt războiului din Fâşia Gaza, scrie News.ro.

Casa Albă şi biroul prim-ministrului israelian nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Un proiect american de rezoluție ONU prevede trimiterea unei forțe internaționale în Gaza și acordarea unui mandat de doi ani Statelor Unite pentru administrarea și securizarea teritoriului.

Elaborat de administrația Trump, proiectul Consiliului de Securitate al ONU ar oferi Statelor Unite și partenerilor lor un mandat de doi ani pentru a guverna Fâșia Gaza și a asigura securitatea regiunii, potrivit documentelor citate de Times of Israel, publicate luni în exclusivitate de site-ul american Axios, cunoscut pentru dezvăluirile sale din cercurile politice de la Washington.

Proiectul prevede crearea unei Forțe Internaționale de Stabilizare (ISF), responsabilă cu securizarea granițelor cu Israelul și Egiptul, protejarea civililor, zonele umanitare și instruirea noilor polițiști palestinieni – o nouă structură de poliție palestiniană, creată sub mandat internațional.

Noua forță de stabilizare trebuie să dezarmeze Hamas și să distrugă infrastructura militară a grupării, precum depozitele de arme și tunelurile. Donald Trump a atras atenția recent că, dacă Hamas nu va renunța la arme, „vom dezarma noi gruparea, rapid și, poate, violent”.

Rezoluția subliniază că ISF va acționa „în strânsă consultare și cooperare cu Egiptul și Israelul”, îndeplinind și „alte sarcini necesare în sprijinul acordului privind Gaza.

Propunerea are în vedere și crearea unui „Consiliu al Păcii”, o administrație tranzitorie cu personalitate juridică internațională, care ar urma să „coordoneze finanțarea pentru reconstrucția Gazei până când Autoritatea Palestiniană își finalizează reformele”. Primele trupe ar putea fi desfășurate până la începutul anului 2026, iar Washingtonul dorește adoptarea rezoluției în câteva săptămâni.

Planul face parte dintr-un program mai amplu de pace în 20 de puncte, blocat momentan din cauza refuzului Hamas de a preda toate corpurile ostaticilor rămași.