SUA: Doi agenți chinezi, acuzați că au încercat să intervină într-un proces deschis împotriva Huawei

Doi agenți de informații chinezi au încercat să mituiască un angajat sub acoperire al administrației SUA pentru a le vinde informații clasificate, a anunțat luni Departamentul american al Justiției.

He Guochun și Wang Zheng i-au oferit unui angajat al administrației SUA 61.000 de dolari în bitcoini în schimbul unor informații secrete cu privire la urmărirea penală a unei mari firme de telecomunicații din China. Cei doi erau convinși că angajatul american a fost recrutat cu succes, însă acesta era un agent sub acoperire FBI, au declarat procurorii federali, conform unei plângeri depuse la Districtul Est din New York.

Agenții chinezi au căutat să obțină informații despre martori, probe și noi acuzații aduse companiei de telecomunicații aflate în interesul lor, relatează Business Insider.

Pe măsura avansării procesului, cei doi au încercat să interfereze în cadrul urmării penale. He și Wang au cerut înregistrarea procurorilor în timpul ședințelor de strategie a procesului, ceea ce le-ar fi permis să facă rost de informații confidențiale.

Deși Departamentul american al Justiției nu precizează numele companiei, o persoană apropiată dosarului a declarat pentru CNN că este vorba de Huawei. Această companie de telecomunicații din China este vizată de o urmărire penală federală în Brooklyn, New York.

În paralel, patru agenți chinezi au fost inculpați pentru tentative de a recruta cetățeni americani pentru a colabora cu regimul de la Beijing. Cei patru agenți, care lucrau sub acoperirea unui centru de reflecție fals, ar fi încercat să obțină tehnologie și echipamente necesare Chinei.

„După cum demonstrează aceste cazuri, Guvernul Chinei a căutat să interfereze cu drepturile și libertățile persoanelor din SUA și să submineze sistemul nostru judiciar care protejează aceste drepturi. Nu au reușit!”, a declarat procurorul general Merrick Garland.