Video Risc de dezastru ecologic într-un oraș rus la Marea Neagră, după atacuri cu drone asupra unei rafinării. „Petrolul cade literalmente din cer”

Război în Ucraina
Orașul rus Tuapse, de la Marea Neagră, a fost vizat pentru a treia oară în aproape două săptămâni de atacuri cu drone ucrainene, ultimul având loc marți, 28 aprilie.

Fum după un atac în Tupase/FOTO: Profimedia
Fum toxic dens și flăcări care se ridicau în urma celui mai recent atac cu drone ucrainene asupra rafinăriei de petrol din Tuapse, deținută de Rosneft, au ajuns aproape la înălțimea munților Caucaz din jur, scrie CNN. Până joi dimineață, incendiul a fost stins.

Incendiile provocate de cele două atacuri anterioare, din 16 și 20 aprilie, au durat și ele zile întregi până au fost lichidate, substanțe toxice curgând sub formă de „ploaie neagră” și acoperind mașinile și străzile cu un strat uleios, ceea ce experții numesc cel mai grav dezastru ecologic din regiune din ultimii ani.

„Orașul se sufocă din cauza fumului”, a spus un locuitor pe rețelele sociale.

Rafinăria orașului, conectată la un terminal maritim, este un nod important pentru procesarea și exportul de petrol al Rusiei și a fost vizată în mod repetat de Ucraina în ultimele luni.

„Petrolul cade literalmente din cer. Nu putem respira. Întregul oraș miroase a păcură, care se scurge pe mașini”, a declarat pentru CNN Elmira Ayrapetyan, antreprenoare din Krasnodar care a venit la Tuapse pentru a ajuta la curățenie.

Voluntarii s-au mobilizat în parte deoarece autoritățile regionale și federale au reacționat abia după aproape două săptămâni și trei atacuri succesive.

Reacția Kremlinului

Marți, Kremlinul a adresat pentru prima dată situația, iar președintele rus Vladimir Putin l-a trimis la fața locului pe ministrul Situațiilor de Urgență, Aleksandr Kurenkov, pentru a coordona intervenția la incendiu.

„Situația nu este ușoară, dar este sub control”, a spus ministrul.

Guvernatorul regiunii Krasnodar a folosit aceeași formulare mai devreme în acea zi, în timp ce analiza pagubele, flăcările și fumul continuând să se ridice pe străzi.

Putin a folosit dezastrul pentru a repeta acuzațiile deja cunoscute la adresa Ucrainei privind „atacuri teroriste” împotriva civililor și infrastructurii energetice ruse.

Imagini satelitare și materiale verificate de CNN arată că petrolul s-a extins pe cel puțin 50 km de la țărm, contaminând râul și Marea Neagră, iar zone din sudul Rusiei rămân afectate. Autoritățile au anunțat instalarea unor bariere pentru a limita scurgerile, în timp ce nori de fum toxic continuă să se ridice deasupra Tuapse după ultimul atac.

„Important este că situația din Tuapse implică contaminarea simultană a mai multor medii: aerul, solul pe o suprafață mare, râul care traversează orașul și Marea Neagră”, a declarat pentru CNN ecologistul rus Dmitri Lisîțîn.

„Este un dezastru ecologic foarte complex, a cărui amploare reală este încă dificil de evaluat în acest moment.”

El a comparat fenomenul rar al „ploii de petrol” cu evenimentele din Teheran de luna trecută, când lovituri aeriene au vizat un depozit de petrol, provocând evaporarea combustibilului în fum toxic și ulterior ploi încărcate cu petrol.

Ca reziduuri petroliere să cadă din cer în aglomerări – ceea ce am putea numi «ploaie de petrol» – este extrem de rar”, a spus el.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri pentru CNN că este „prea devreme pentru a evalua” dacă autoritățile ar fi trebuit să acționeze mai rapid pentru a preveni riscurile de mediu și de sănătate.

Fum se ridică deasupra clădirilor după un atac recent cu drone asupra rafinăriei din Tuapse, pe 29 aprilie 2026, în contextul războiului ruso-ucrainean.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
digi24.ro
image
Ce a făcut atacatorul de la Cina Corespondenților chiar înainte de a deschide focul. Noi detalii dezvăluite de anchetatori
stirileprotv.ro
image
Rheinmetall, compania germană de armament căreia România îi încredințează direct un contract de aproape 6 miliarde de euro, a mituit în trecut oficiali greci pentru contracte cu dedicație. Directorul general de atunci al companiei este același cu care a bătut palma Ilie Bolojan
gandul.ro
image
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
mediafax.ro
image
Apa caldă e rece în cartierul Tineretului din București, de aproape șase luni. Locuitorii Capitalei, sătui de anunțurile Termoenergetica: „O să îl rugăm pe domnul primar să refacă băile comunale”
fanatik.ro
image
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
digi24.ro
image
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
gsp.ro
image
Hansi Flick s-a decis! Anunțul presei din Spania despre Andrei Rațiu și Barcelona
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
O femeie care își renova casa a fost amendată cu 230.000 € pentru că praful de la lucrări i-a împiedicat pe vecini să întindă rufele
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Super-alimentele preferate de români, tot mai des contrafăcute. La ce trebuie să fim atenți
observatornews.ro
image
Tânără de 27 de ani, împușcată MORTAL de propria soacră 😲 Motivul halucinant al crimei
cancan.ro
image
Un pensionar are, după 30 ani de muncă, aceeași pensie ca unul cu doar 15 ani vechime. Sute de mii de cazuri
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
De ce mâncăm mici de 1 Mai: Cât costă în 2026 acest preparat tradițional în cele mai cunoscute locuri din București
playtech.ro
image
Prima schimbare majoră după ce Bogdan Voina a devenit preşedintele FRH! O fostă jucătoare de top, dorită într-un post cheie
fanatik.ro
image
Cine pierde cel mai mult electoral în urma asocierii PSD și AUR. „USR nu și-a mai revenit niciodată după eroarea din 2021”
ziare.com
image
La 71 de ani, miliardarul român Ioan Niculae se căsătorește din nou. FOTO Ea este aleasa
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
Cine trage sforile în criza politică? Câteva lucruri care nu se leagă – OPINIE
cotidianul.ro
image
Bomba anului! CCR a admis seziararea AUR, lovitură grea pentru Bolojan!
romaniatv.net
image
Schimbări la pensii! Cine nu va mai beneficia! Guvernul a decis deja
mediaflux.ro
image
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Cauza morții Valentinei, femeia din Vâlcea care a decedat după după un lifting facial. Cine este medicul care a operat-o
actualitate.net
image
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
click.ro
image
Topul celor mai fericite orașe din lume în 2026. Cine ocupă locul 1 și ce surprize apar în clasament
click.ro
image
Câți lei costă 4 mici și o bere în localul lui Garcea din Centrul Vechi? Sfatul nutriționiștilor, de 1 Mai: „Nu înfulecați pe nerăsuflate!”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Podul de la Drobeta Sursa Wikipedia revista Familia 1865 jpg
Cum au construit romanii podul peste Dunăre de la Drobeta Turnu Severin?
historia.ro
