Video Risc de dezastru ecologic într-un oraș rus la Marea Neagră, după atacuri cu drone asupra unei rafinării. „Petrolul cade literalmente din cer”

Orașul rus Tuapse, de la Marea Neagră, a fost vizat pentru a treia oară în aproape două săptămâni de atacuri cu drone ucrainene, ultimul având loc marți, 28 aprilie.

Fum toxic dens și flăcări care se ridicau în urma celui mai recent atac cu drone ucrainene asupra rafinăriei de petrol din Tuapse, deținută de Rosneft, au ajuns aproape la înălțimea munților Caucaz din jur, scrie CNN. Până joi dimineață, incendiul a fost stins.

Incendiile provocate de cele două atacuri anterioare, din 16 și 20 aprilie, au durat și ele zile întregi până au fost lichidate, substanțe toxice curgând sub formă de „ploaie neagră” și acoperind mașinile și străzile cu un strat uleios, ceea ce experții numesc cel mai grav dezastru ecologic din regiune din ultimii ani.

„Orașul se sufocă din cauza fumului”, a spus un locuitor pe rețelele sociale.

Rafinăria orașului, conectată la un terminal maritim, este un nod important pentru procesarea și exportul de petrol al Rusiei și a fost vizată în mod repetat de Ucraina în ultimele luni.

„Petrolul cade literalmente din cer. Nu putem respira. Întregul oraș miroase a păcură, care se scurge pe mașini”, a declarat pentru CNN Elmira Ayrapetyan, antreprenoare din Krasnodar care a venit la Tuapse pentru a ajuta la curățenie.

Voluntarii s-au mobilizat în parte deoarece autoritățile regionale și federale au reacționat abia după aproape două săptămâni și trei atacuri succesive.

Reacția Kremlinului

Marți, Kremlinul a adresat pentru prima dată situația, iar președintele rus Vladimir Putin l-a trimis la fața locului pe ministrul Situațiilor de Urgență, Aleksandr Kurenkov, pentru a coordona intervenția la incendiu.

„Situația nu este ușoară, dar este sub control”, a spus ministrul.

Guvernatorul regiunii Krasnodar a folosit aceeași formulare mai devreme în acea zi, în timp ce analiza pagubele, flăcările și fumul continuând să se ridice pe străzi.

Putin a folosit dezastrul pentru a repeta acuzațiile deja cunoscute la adresa Ucrainei privind „atacuri teroriste” împotriva civililor și infrastructurii energetice ruse.

Imagini satelitare și materiale verificate de CNN arată că petrolul s-a extins pe cel puțin 50 km de la țărm, contaminând râul și Marea Neagră, iar zone din sudul Rusiei rămân afectate. Autoritățile au anunțat instalarea unor bariere pentru a limita scurgerile, în timp ce nori de fum toxic continuă să se ridice deasupra Tuapse după ultimul atac.

„Important este că situația din Tuapse implică contaminarea simultană a mai multor medii: aerul, solul pe o suprafață mare, râul care traversează orașul și Marea Neagră”, a declarat pentru CNN ecologistul rus Dmitri Lisîțîn.

„Este un dezastru ecologic foarte complex, a cărui amploare reală este încă dificil de evaluat în acest moment.”

El a comparat fenomenul rar al „ploii de petrol” cu evenimentele din Teheran de luna trecută, când lovituri aeriene au vizat un depozit de petrol, provocând evaporarea combustibilului în fum toxic și ulterior ploi încărcate cu petrol.

„Ca reziduuri petroliere să cadă din cer în aglomerări – ceea ce am putea numi «ploaie de petrol» – este extrem de rar”, a spus el.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri pentru CNN că este „prea devreme pentru a evalua” dacă autoritățile ar fi trebuit să acționeze mai rapid pentru a preveni riscurile de mediu și de sănătate.

Fum se ridică deasupra clădirilor după un atac recent cu drone asupra rafinăriei din Tuapse, pe 29 aprilie 2026, în contextul războiului ruso-ucrainean.