Discuțiile dintre Rusia, Ucraina și SUA de la Abu Dhabi vor demonstra dacă Putin e pregătit pentru pace

Astăzi, 4 februarie, la Abu Dhabi începe un nou rund de negocieri trilaterale, sub medierea Statelor Unite, privind oprirea războiului din Ucraina. Pentru prima dată după aproape patru ani de invazie pe scară largă, aceste discuții ar putea oferi un indiciu concret dacă Vladimir Putin este dispus să facă pasul de la tactica tergiversării la o pace reală – sau dacă asistăm, din nou, la o simulare diplomatică atent regizată.

Delegația ucraineană a ajuns în Emiratele Arabe Unite, unde sunt programate negocieri trilaterale în format Ucraina-Rusia-SUA pentru astăzi și mâine. O sursă familiarizată cu negocierile a declarat pentru „ Suspilnîi ” despre sosirea ucrainenilor la Abu Dhabi. La discuțiile de la Abu Dhabi, partea ucraineană va fi reprezentată de șeful formațiunii „Slujitorul Poporului”, David Arahamia, șeful biroului prezidențial, Kirilo Budanov, și secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov. SUA vor fi reprezentate în Emiratele Arabe Unite de reprezentantul special al lui Trump în Statele Unite, Steve Witkoff, și de ginerele președintelui american, Jared Kushner. Rusia va fi reprezentată de militari: șeful Direcției Principale a Statului Major General rus, Igor Kostiukov, și ofițerul de informații militare, Aleksander Zorin.

Potrivit analistului Politico Jamie Dettmer, acestă rundă se deosebește de precedentele printr-o schimbare subtilă, dar semnificativă de ton. Surse apropiate negocierilor afirmă că atât delegația ucraineană, cât și cea rusă s-ar manifesta „mai constructiv”. Un termen des folosit și adesea golit de conținut, dar care, de această dată, pare să aibă o bază mai solidă.

Un expert republican în politică externă, implicat în consultarea părții ucrainene, descrie tranziția fără menajamente: negocierile nu mai seamănă cu „smulgerea unui dinte fără anestezie”. Dacă anterior rapoartele despre „discuții constructive” provocau iritare, acum există senzația – prudentă – că Moscova tratează procesul cu mai multă seriozitate.

Fără „cauze istorice”, cu dosare tehnice

Schimbarea nu este una de substanță ideologică, ci de formă și metodă. Un fost oficial ucrainean, vorbind sub protecția anonimatului, confirmă că atmosfera de la masa negocierilor este diferită. Reprezentanții ruși – inclusiv șeful serviciului de informații militare, Igor Kostiukov, și ofițerul GRU Aleksandr Zorin – nu mai repetă obsesiv mantra Kremlinului despre „cauzele profunde” ale războiului, așa cum o fac Vladimir Putin sau Serghei Lavrov.

În locul discursului propagandistic, apare o abordare tehnică, rece, aproape birocratică. Rușii „lucrează profesionist”, intră în detalii și discută parametri concreți. Nu pentru că ar fi devenit brusc pacifiști, ci pentru că mizele s-au schimbat.

Europa, factorul care apasă Kremlinul

Aceeași sursă sugerează că noua atitudine a Moscovei ar putea fi influențată de modul în care Europa începe să își ia propria securitate în serios. Creșterea producției de armament, consolidarea capacităților militare și încercările de a reduce dependența strategică de SUA nu au trecut neobservate la Kremlin.

Un război prelungit alimentează această transformare. O pace – chiar una fragilă – ar putea-o frâna. Iar pentru Moscova, slăbirea impulsului european de reînarmare este un obiectiv strategic la fel de important ca orice câștig teritorial.

Timp câștigat sau pace pierdută?

Nu toți observatorii sunt convinși că Putin joacă cinstit. Generalul australian în rezervă Mick Ryan avertizează că negocierile ar putea fi, pur și simplu, un instrument de câștigare de timp, în special în relația cu Donald Trump.

Pentru liderul de la Kremlin, o pace care nu poate fi vândută intern drept „victorie” este o problemă majoră. Costul politic intern al unui compromis real ar putea fi mai mare decât beneficiile externe.

Aici se află, de fapt, miezul problemei: nu dacă Putin participă la negocieri, ci dacă este dispus să accepte un rezultat care nu confirmă narațiunea imperială construită ani la rând.

Momentul adevărului

Jamie Dettmer concluzionează că tocmai această rundă de negocieri va arăta dacă Kremlinul este gata să treacă de la mimarea diplomației la un angajament real pentru pace.

Până atunci, prudența rămâne singura poziție rațională. Pentru că, în relația cu Rusia lui Putin, tonul calm și limbajul tehnic nu sunt dovezi de bună-credință, ci adesea semnele unei strategii reci, calculate – în care pacea este doar o opțiune, iar timpul, întotdeauna, o armă.