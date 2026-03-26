search
Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SUA au fost târâte într-un război pe care nu-l pot câștiga, susține unul dintre cei mai influenți teoreticieni ai relațiilor internaționale

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Nu exista niciun motiv pentru ca SUA să se implice în acest război. Iranul nu reprezenta o amenințare pentru SUA. Războiul s-a datorat în principal presiunilor din partea Israelului și a puternicului lobby israelian din SUA.

Profesorul John Mearsheimer/FOTO:X
Trump a fost «târât» în el, așa cum s-a întâmplat și cu războiul din Irak din 2003. Iranul are un avantaj strategic. Nu trebuie să câștige convențional - este suficient pentru a supraviețui și a provoca daune enorme economiei globale (de exemplu, închiderea Strâmtorii Ormuz sau atacarea infrastructurii din Golf, cu drone și rachete). Și-a dovedit capacitatea de a lovi ținte cheie, susține profesorul John Mearsheimer,unul dintre cei mai cunoscuți și influenți politologi și teoreticieni americani ai relațiilor internaționale, citat de To Vima.

„SUA au pierdut deja războiul din Iran. Nu au nicio cale de ieșire și nici o strategie pentru succes. Scopul unei victorii rapide și decisive cu schimbarea regimului a eșuat lamentabil, iar războiul a devenit acum un «război de uzură», care favorizează Iranul”, a declarat recent, într-o apariție televizată, profesorul John Mearsheimer. El a avertizat că, dacă Israelul se află într-o situație gravă și pierde, este foarte probabil să folosească arme nucleare.

Profesorul consideră că războiul este un dezastru strategic pentru SUA, deoarece transmite un mesaj de slăbiciune principalilor rivali China și Rusia.

„Rusia este «câștigătorul clar», India marea perdantă”, a spus el acum câteva zile, referindu-se la criza energetică cauzată de războiul din Iran.

„Îmi este aproape imposibil să văd cum vor câștiga Israelul și SUA acest război. Probabilitatea ca acest război să producă un regim iranian subordonat Israelului și SUA este aproape de zero, în opinia mea. Pentru ca Iranul să câștige, trebuie pur și simplu să supraviețuiască și să nu ajungă un pion al Israelului și al SUA”, a scris el recent.

Într-un interviu din 16 martie, el a spus: „Nu câștigăm împotriva Iranului. Nu câștigăm. Ce mesaj transmitem? Transmitem mesajul că suntem o adunătură de idioți. Am început un război pe care nu-l putem câștiga. Iranul nu are nevoie de o marină; tot ce are nevoie sunt rachete pentru a lovi pe cine vrea.”

Într-o altă apariție televizată, el a subliniat: „Este clar că războiul nu merge bine pentru Statele Unite și că președintele Trump ar dori să-l pună capăt. Problema cu care se confruntă este că nu poate găsi o cale de ieșire. Nimeni din administrația sa nu poate prezenta o narațiune convingătoare despre cum se va termina acest război.”

„Începerea acestui război a fost o greșeală colosală. Dacă tot vrei să începi un război, acesta este ultimul război pe care vrei să-l începi. Iranienii au cele mai bune cărți”, a subliniat el.

Implicațiile pentru Europa

El a subliniat în repetate rânduri că acest război ar avea consecințe devastatoare pentru Europa, în principal din cauza dependenței UE de petrolul și gazele din Orientul Mijlociu, combinată cu reducerea importurilor de gaze rusești. „Europenii vor fi foarte afectați dacă fluxul de petrol din țările din Golf este redus drastic pentru o perioadă prelungită de timp. Europa nu are niciun beneficiu strategic de pe urma acestui război, dar va plăti un preț mare în ceea ce privește prețurile ridicate la energie, inflația, recesiunea și destabilizarea suplimentară. Liderii europeni înțeleg acest lucru, dar nu prea pot face nimic pentru a-l rezolva”, a subliniat el recent.

Cine este John Mearsheimer?

John Mearsheimer este profesor de științe politice la Universitatea din Chicago, unde predă din 1982. După ce a absolvit Academia Militară a Statelor Unite (West Point) în 1970, a servit timp de cinci ani ca ofițer în Forțele Aeriene ale Statelor Unite, ajungând la gradul de căpitan.

El este principalul reprezentant al teoriei realismului ofensiv, o variantă a neorealismului, care susține că marile puteri concurează constant pentru hegemonie la nivel regional din cauza naturii anarhice a sistemului internațional, iar acest lucru duce adesea la războaie.

A scris două cărți foarte importante, considerate printre cele mai influente în domeniul studiilor geopolitice. În 2001 a publicat „Tragedia politicii marilor puteri” și în 2007 „Lobby-ul israelian și politica externă a SUA”, care au stârnit mari controverse.

A primit numeroase premii, precum Premiul Quantrell pentru predare la Chicago, a fost ales membru al Academiei Americane de Arte și Științe (2003) și deține doctorate onorifice de la universități din China, Grecia și România.

Este cunoscut pentru analizele sale critice asupra unor probleme actuale, precum războiul din Irak din 2003, războiul din Ucraina, evoluțiile tragice din Palestina, ascensiunea Chinei și, cel mai recent, războiul din Iran.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

