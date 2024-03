SUA au oportunitatea de a testa o abilitate militară vitală în misiunea umanitară din Fâșia Gaza

Misiunea principală a flotilei armatei americane care se îndreaptă spre Fâșia Gaza este să construiască un dig plutitor prin care să fie livrat ajutorul umanitar de care palestinienii sub asediu au nevoie disperată. Dar forța operațională are și un scop secundar: să fie un antrenament pentru o operațiune critică - una care ar putea ajuta forțele americane să respingă militar China în cazul unui război asupra Taiwanului, relatează The Telegraph.

Sistemul logistic JLOTS presupune lansarea de diguri și rampe metalice plutitoare, care poate conecta practic orice navă la aproape orice tip de țărm. În timp ce Pentagonul trimite cinci ambarcațiuni de debarcare americane pentru a construi un port plutitor componentele finale vor ajunge la bordul navei de transport Roy A Benavidez care aparține Forței de Rezervă a US Navy.

Ar putea dura câteva săptămâni pentru a expedia componentele digului și mai multe zile pentru a le asambla. Dar, odată ce digul va fi gata, ar trebui să fie capabil să livreze circa 2.000.000 de mese pe zi pentru civilii din Gaza, potrivit Pentagonului.

Pentagonul a mai desfășurat JLOTS înainte, poate cel mai notabil în Haiti după cutremurul devastator din 2010. Dar nu a folosit niciodată sistemul într-un război major.

Asta s-ar putea schimba - poate chiar destul de curând - dacă China își va pune în practică amenințările și lansează o invazie în Taiwan. Dacă Armata Populară de Eliberare reușește să ocupe redutele din strâmtoarea Taiwan ca preludiu pentru a debarca în Taiwan, forțele americane care contraatacă s-ar putea confrunta cu o dilemă serioasă: cum să debarce proprii oameni și echipamente în Taiwanul continental și avanposturile sale insulare.

În alte vremuri, forțele americane și-ar fi croit drumul spre țărm la bordul navelor amfibii ale marinei americane. Însă flota americană și-a pierdut încrederea în capacitatea sa amfibie tradițională, în timp ce apărarea plajelor inamice este consolidată cu rachete anti-navă din ce în ce mai letale. În ultima vreme, US Navy a scos din uz navele amfibii mai repede decât le pune în funcțiune.

Dar JLOTS rezistă. Și oferă opțiuni Pentagonului.

„JLOTS este o capacitate comună critică care permite forțelor americane să intre într-o zonă terestră de pe mare în pofida infrastructurii portuare insuficiente", a scris recent Joseph Tereniak, un ofițer al armatei americane.

Nu că Taiwanul nu ar avea porturi grozave, pentru că are. Dar dacă forțele chineze controlează aceste porturi în timp ce forțele americane și cele aliate contraatacă, americanii și aliații lor vor avea nevoie de o altă modalitate de a transporta echipamente grele pe plaje

„Potențialii adversari vor încerca să blocheze accesul la porturile fixe", astfel că modalitățile de conectare la țărm sunt o „alternativă viabilă”, scria în 2013 ofițerul Tom Clady din armata americană.

Problema cu JLOTS, desigur, este că este o țintă mare și plutitoare, care durează mai multe zile să fie construită și chiar și atunci când funcționează perfect, este un mecanism delicat. Viteza cu care soldații și marinarii pot construi digul - și reconstrui digul în cazul unui atac inamic - ar putea face diferența dintre victorie și înfrângere.

În 1996, un oficial naval pe nume Harold Workman avertiza în legătură cu „lipsa de pregătire și, prin urmare, cu scăderea nivelului de competență", care ar putea condamna operațiunile JLOTS pe timp de război. Nu este limpede însă, dacă, aproape 30 de ani mai târziu, armata și marina americană au rezolvat problema instruirii. Iar asta pentru că pur și simplu JLOTS nu este folosit prea des într-un mediu realmente stresant.

Gaza este un astfel de mediu în condițiile în care forțele israeliene bombardează neîncetat orașe și localități și chiar spitale, iar militanții susținuți de Iran - inclusiv Houthi din Yemen - lanseazî drone și rachete asupra navelor comerciale și navale din regiune.

Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat operațiunea de construire a portului plutitor în Gaza în timpul discursului său anual privind starea națiunii, la 7 martie.

„Cer armatei americane să conducă o misiune de urgență pentru a stabili un debarcader temporar în Marea Mediterană, pe coasta Gaza, care să poată primi nave mari care transportă alimente, apă, medicamente și adăposturi temporare", a declarat Biden.

„Nu vor fi soldați americani la sol", a adăugat Biden.

Frustrat de inacțiunea premierul israelian Benjamin Netanyahu, Biden se bazează pe flota logistică a armatei americane nu numai pentru a salva vieți, ci și pentru a semnala opoziția sa - și a Americii - față de modul de conducerea operațiunii militare. Ca bonus, flota SUA are ocazia de a exersa o abilitate militară unică: construcția unui port temporar.

„Acest debarcader temporar ar permite o creștere masivă a cantității de asistență umanitară care ajunge în Gaza în fiecare zi", a declarat Biden.