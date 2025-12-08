Margarida Corceiro s-a iubit cu un fost fotbalist, înainte de Lando Norris. Relația cu pilotul a avut suișuri și coborâșuri

Născută pe 26 octombrie 2002, în Santarém, Portugalia, Margarida Corceiro a făcut primii pași în lumea modei la o vârstă foarte fragedă, defilând în primele sale prezentări de modă la doar 10 ani. În 2019, a debutat ca actriță în telenovela portugheză „Prisioneira”, iar în anii următori, a apărut în alte producții de televiziune, de la „Bem me Quer” la „Quero É Viver” și „Morangos Com Açúcar”. Debutul pe marele ecrane a avut loc în 2025, în filmul lui Hermano Moreira, „Hotel Amor”.

De-a lungul anilor, însă, Margarida Corceiro s-a impus și ca influencer, în special pe Instagram, unde este urmărită de 2,3 milioane de conturi. În 2020, când avea doar 18 ani, a participat ca și concurentă la al cincilea sezon al versiunii portugheze a emisiunii „Dancing with the Stars”.

Înainte de a-l întâlni pe Lando Norris, Margarida Corceiro a fost legată ani de zile de fotbalistul portughez João Félix, care joacă pentru Al-Nassr, în Arabia Saudită, unde este coleg cu Cristiano Ronaldo. Cei doi s-au cunoscut în 2019 și au fost împreună până în 2023. După încheierea relației cu fotbalistul, ea le-a dat vestea fanilor săi pe Instagram: „Sunt norocoasă să fi făcut parte din viața lui. Apreciem toate mesajele celor care și-au exprimat îngrijorarea pentru noi. Suntem bine, fericiți și prieteni, așa cum am fost întotdeauna”.

În timpul relației cu starul portughez, tânăra a fost acuzată că l-a înșelat în mai multe rânduri. Controversa dintre Margarida Corceiro și Joao Felix a implicat zvonuri de infidelitate, în special un scandal din 2023, când femeia a fost fotografiată alături de jucătorul echipei Tottenham, spaniolul Pedro Porro, la scurt timp după ce aceasta și Felix se despărțiseră.

După încheierea relației cu João Félix, Margarida l-a întâlnit pe Lando Norris. Zvonurile despre o aventură între cei doi au început la începutul anului 2023, în urma unei apariții la Monaco. În lunile următoare, conform bârfelor, Margarida și Lando au decis să meargă pe drumuri separate: după ce au apărut împreună la finala Masters de la Monte Carlo în 2024, cei doi au luat o pauză. În august anul trecut, în timpul Marelui Premiu al Olandei, Norris a anunțat că este singur.

Margarida și Lando și-au reluat relația la începutul anului 2025. În luna mai, în timpul Marelui Premiu de Monaco, Margarida a fost prezentă la boxele McLaren alături de părinții lui Norris. De atunci, cei doi au fost de nedespărțit, iar în august anul trecut, la Marele Premiu al Ungariei, au părut mai fericiți și mai uniți ca niciodată. Portugheza a apărut la boxe și după cursa de la Abu Dhabi, care i-a adus titlul mondial.