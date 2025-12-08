search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Margarida Corceiro s-a iubit cu un fost fotbalist, înainte de Lando Norris. Relația cu pilotul a avut suișuri și coborâșuri

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Născută pe 26 octombrie 2002, în Santarém, Portugalia, Margarida Corceiro a făcut primii pași în lumea modei la o vârstă foarte fragedă, defilând în primele sale prezentări de modă la doar 10 ani. În 2019, a debutat ca actriță în telenovela portugheză „Prisioneira”, iar în anii următori, a apărut în alte producții de televiziune, de la „Bem me Quer” la „Quero É Viver” și „Morangos Com Açúcar”. Debutul pe marele ecrane a avut loc în 2025, în filmul lui Hermano Moreira, „Hotel Amor”.

Portugheza face furori pe Instagram
Portugheza face furori pe Instagram

De-a lungul anilor, însă, Margarida Corceiro s-a impus și ca influencer, în special pe Instagram, unde este urmărită de 2,3 milioane de conturi. În 2020, când avea doar 18 ani, a participat ca și concurentă la al cincilea sezon al versiunii portugheze a emisiunii „Dancing with the Stars”.

Înainte de a-l întâlni pe Lando Norris, Margarida Corceiro a fost legată ani de zile de fotbalistul portughez João Félix, care joacă pentru Al-Nassr, în Arabia Saudită, unde este coleg cu Cristiano Ronaldo. Cei doi s-au cunoscut în 2019 și au fost împreună până în 2023. După încheierea relației cu fotbalistul, ea le-a dat vestea fanilor săi pe Instagram: „Sunt norocoasă să fi făcut parte din viața lui. Apreciem toate mesajele celor care și-au exprimat îngrijorarea pentru noi. Suntem bine, fericiți și prieteni, așa cum am fost întotdeauna”.

În timpul relației cu starul portughez, tânăra a fost acuzată că l-a înșelat în mai multe rânduri. Controversa dintre Margarida Corceiro și Joao Felix a implicat zvonuri de infidelitate, în special un scandal din 2023, când femeia a fost fotografiată alături de jucătorul echipei Tottenham, spaniolul Pedro Porro, la scurt timp după ce aceasta și Felix se despărțiseră.

După încheierea relației cu João Félix, Margarida l-a întâlnit pe Lando Norris. Zvonurile despre o aventură între cei doi au început la începutul anului 2023, în urma unei apariții la Monaco. În lunile următoare, conform bârfelor, Margarida și Lando au decis să meargă pe drumuri separate: după ce au apărut împreună la finala Masters de la Monte Carlo în 2024, cei doi au luat o pauză. În august anul trecut, în timpul Marelui Premiu al Olandei, Norris a anunțat că este singur.

Margarida și Lando și-au reluat relația la începutul anului 2025. În luna mai, în timpul Marelui Premiu de Monaco, Margarida a fost prezentă la boxele McLaren alături de părinții lui Norris. De atunci, cei doi au fost de nedespărțit, iar în august anul trecut, la Marele Premiu al Ungariei, au părut mai fericiți și mai uniți ca niciodată. Portugheza a apărut la boxe și după cursa de la Abu Dhabi, care i-a adus titlul mondial.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu
digi24.ro
image
Măsura luată de Guvern cu o întârziere de 17 ani, integral și „peste noapte”. „Nu s-a actualizat deși legea obligă”
stirileprotv.ro
image
Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
gandul.ro
image
Marele pierzător al acestor alegeri
mediafax.ro
image
Rezultate finale alegeri București 2025. Date oficiale BEC. Cine e primar în București
fanatik.ro
image
Medicul și asistentele din Prahova implicate în vaccinările „la chiuvetă” scapă ieftin, după ce nu s-a putut dovedi ce șpăgi au luat fiecare. Judecătorii: „Orice dubiu profită făptuitorului”
libertatea.ro
image
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
digi24.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Vine „iarna secolului”? Cum spun experții că va fi vremea de Crăciun și în luna ianuarie
antena3.ro
image
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori"
observatornews.ro
image
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
prosport.ro
image
Cât costă un brad de Crăciun în decembrie 2025. Ce prețuri cer comercianții din București pe modelele din Danemarca
playtech.ro
image
Ciprian Ciucu schimbă regulile în trafic: cum vrea noul primar general să fluidizeze Capitala. Nu mai vrea mașini ”parcate haotic”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”
digisport.ro
image
Mirel Palada, pronostic tranșant înaintea alegerilor din București: 'Va câștiga cu siguranță'
stiripesurse.ro
image
Tragedie în largul insulei Creta! Cel puțin 18 persoane au murit
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Șoc în televiziune! A făcut infarct în direct și nu a mai putut fi salvat. Imaginile au șocat pe toată lumea
wowbiz.ro
image
EXIT POLL ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI 2025. Au apărut primele cifre, cum au votat bucureştenii
romaniatv.net
image
CV-ul spune tot! Cine este, de fapt, Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului
mediaflux.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce și-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Majestatea Sa Margareta în doliu, Principesa Sofia, Principesa Maria și Principele Radu la Parastasul pentru Regele Mihai și Regina Ana FOTO Daniel Angelescu, Casa Majestății Sale (18) jpeg
Zi tristă la Casa Regală română! Fiicele Regelui Mihai s-au reunit în lacrimi și durere
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă