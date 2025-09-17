search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Student din Texas, exmatriculat după ce a fost filmat parodiind asasinarea lui Charlie Kirk

Publicat:

Un student de la Universitatea de Stat din Texas a fost exmatriculat după ce a fost filmat parodiind asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Incidentul, petrecut în fața mai multor colegi șocați, a provocat un val de indignare pe internet și reacții dure din partea autorităților.

Un student din Texas a parodiat uciderea lui Charlie Kirk FOTO: Captură video
Un student din Texas a parodiat uciderea lui Charlie Kirk FOTO: Captură video

Imaginile și clipurile video postate luni pe rețelele de socializare îl arată pe tânărul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, insultând membrii filialei locale a Turning Point USA, organizație fondată de Kirk.

„Charlie Kirk a fost lovit în gât, t…!”, a strigat studentul, lovindu-se peste gât ca și cum ar fi fost împușcat. Apoi s-a urcat pe o statuie, a repetat gestul, s-a prăbușit teatral la pământ și a scuipat, adăugând: „La naiba cu nenorocitul ăla!”, înainte să se îndepărteze de mulțimea vizibil tulburată.

Guvernatorul Texasului, Greg Abbott, a redistribuit înregistrarea video și a cerut conducerii universității să acționeze imediat. Acest comportament nu este acceptat în școlile noastre. Exmatriculați imediat acest student! Batjocorirea unui asasinat trebuie să aibă consecințe”, a scris Abbott pe X, potrivit The New York Post.

Decizia universității

Președintele Universității de Stat din Texas, Kelly Damphouse, a confirmat marți seara că studentul a fost identificat și exmatriculat. „Universitatea l-a identificat pe studentul din videoclipul tulburător. Nu voi tolera un comportament care batjocorește, trivializează sau promovează violența în campusurile noastre. Este împotriva valorilor noastre”, a transmis Damphouse.

Incident similar la Texas Tech

Cazul vine după un alt episod controversat: Camryn Giselle Booker, o studentă de 18 ani de la Texas Tech, a fost arestată după ce a fost filmată batjocorind asasinarea lui Kirk și hărțuind participanții la un priveghi organizat în memoria acestuia. „La naiba cu voi, frate, a murit, a fost împușcat în cap”, a strigat ea către cei adunați.

Abbott a publicat ulterior o imagine cu tânăra încătușată, comentând: „Asta i s-a întâmplat persoanei care își bătea joc de asasinarea lui Charlie Kirk la Texas Tech. FAFO” - un acronim pentru „Du-te la naiba și află”.

Contextul crimei

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal pe 10 septembrie, în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley. Potrivit presei americane, suspectul principal, un tânăr de 22 de ani, ar fi recunoscut fapta într-un mesaj trimis prietenilor înainte de a se preda poliției.

Asasinarea lui Kirk a fost prezentată de extrema dreaptă americană drept un act de martiriu, iar criticile la adresa activistului au fost aspru sancționate. Mai multe persoane și-au pierdut locul de muncă pentru mesaje ironice postate online, inclusiv Laura Sosh-Lightsy, angajată a unei universități publice din Tennessee, care scrisese pe Facebook imediat după crimă: „Ura naște ură. ZERO simpatie”.

SUA

