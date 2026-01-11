Fotbal urmat de tragedie: trei oameni împușcați mortal pe teren. Imaginile șocante au făcut înconjurul internetului

Trei oameni au fost uciși în această săptămână în timpul unui meci de fotbal jucat pe un teren sintetic dintr-un cartier de lux de pe insula Mocoli, în Ecuador. Partida era în plină desfășurare când trei bărbați înarmați au intrat pe teren și au împușcat mortal trei jucători.

Tot momentul a fost surprins de camerele de supraveghere ale terenului. Când i-au văzut pe atacatori, jucătorii ambelor echipe s-au speriat, au ridicat mâinile și s-au aruncat la pământ. Agresorii au mers direct la persoanele pe care le aveau în vizor, le-au recunoscut imediat și le-au executat fără milă. După atac, cei trei au fugit rapid de la fața locului. La scurt timp, și ceilalți jucători au fugit pentru a-și salva viața.

Imaginile dramatice au ajuns rapid pe internet

Fotografiile au fost distribuite masiv pe rețelele sociale, dar și preluate de presa din întreaga lume. În urma tragediei, un oficial important din Ecuador a ieșit public și a explicat care ar fi fost motivul acestui atac extrem de violent.

„Implică o trădare în interiorul unei structuri criminale, în urma căreia s-a produs o răzbunare, iar trei oameni implicați în această structură au fost omorâți!”, a declarat Ministrul de Interne John Reimberg.

Autoritățile încearcă în continuare să-i găsească pe autorii atacului

Ancheta este complicată. Deși zona era monitorizată video, agresorii aveau fețele acoperite și purtau echipament de tip militar, ceea ce face identificarea lor foarte dificilă.

Potrivit anchetatorilor, una dintre victime era O. Stalin, cunoscut sub numele de „El Marino”, despre care se crede că era liderul grupării criminale Los Lagartos. Celelalte două persoane ucise făceau parte din anturajul său. Toți trei aveau un trecut infracțional, fiind cercetați sau condamnați anterior pentru fapte grave, precum trafic internațional de droguri, omor și jaf.

Atacul ar fi fost motivat de o răfuială între bande

Surse oficiale susțin că „El Marino” intenționa să colaboreze cu Los Lobos, o grupare rivală, fapt care ar fi declanșat răzbunarea împotriva lui și a oamenilor săi.

Valul de violență din Ecuador a mai făcut victime și în trecut. La sfârșitul anului trecut, fotbalistul Mario Pineida, selecționat de nouă ori la echipa națională, a fost ucis prin împușcare pe stradă, crima fiind, la rândul ei, surprinsă de camerele de supraveghere.