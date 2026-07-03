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Video Statuia Libertăţii, în centrul unui spectacol de sunete şi lumini la 250 de ani de la crearea Statelor Unite

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 Statuia Libertăţii din New York se va afla, pentru prima dată în istoria sa, în centrul unui spectacol muzical şi vizual creat la iniţiativa Franţei pentru a celebra împlinirea a 250 de ani de la crearea Statelor Unite, ce va fi difuzat vineri seară pe canalele grupului Disney.

Statuia Libertății, spectacol de lumini
Statuia Libertății FOTO: X

DJ-ul şi producătorul francez Michael Canitrot a conceput acest spectacol cu o durată de aproximativ 15 minute, menit să pună în valoare celebra statuie oferită de Franţa în urmă cu 140 de ani şi care se înalţă astăzi în golful oraşului New York.

De asemenea, spectacolul urmează să fie difuzat duminică de postul de televiziune France 2.

"Dintre toate proiectele pe care am putut să le montez, acesta este fără îndoială cel mai complex", a declarat Michel Canitrot, un artist specializat în astfel de spectacole monumentale, scrie Agerpres.

El a susţinut deja show-uri de acest tip pe Turnul Eiffel, la abaţia Mont-Saint-Michel şi la ceremonia de redeschidere a Catedralei Notre-Dame din Paris.

Spectacolul de la New York a necesitat mai ales o autorizaţie specială din partea Serviciului Parcurilor Naţionale din Statele Unite, o puternică agenţie federală care gestionează numeroase monumente, la finalul unei discuţii ce a durat mai multe luni între autorităţile americane şi franceze.

Inaugurată în 1886, Statuia Libertăţii - concepută de sculptorul francez Auguste Bartholdi - este unul dintre cele mai renumite monumente din Statele Unite. Amplasată pe Liberty Island, la sud de Manhattan, ea primeşte aproximativ 4 milioane de vizitatori în fiecare an.

"Faptul că ea se află pe o insulă a făcut, de asemenea, ca lucrurile să fie foarte complicate din punct de vedere logistic", a dezvăluit Michael Canitrot.

Cu atât mai mult cu cât situl a rămas deschis pentru public pe întreaga durată a pregătirilor, fapt ce a dus la necesitatea de a lucra în ture de noapte pentru a nu perturba funcţionarea monumentului.

Aflat la originea proiectului, consulul general al Franţei la New York, Cedrick Fouriscot, consideră că acest spectacol reprezintă o ilustrare a "importanţei pe care o au alianţele".

În contextul "unor tensiuni geopolitice puternice", atunci când "Franţa şi Statele Unite sunt împreună şi creează lucruri împreună, precum Statuia Libertăţii sau precum acest show, rezultatul poate să devină unul de neuitat", a declarat el.

Spectacolul a fost finanţat în întregime din donaţii private.

Animat de muzică techno, cu jocuri de laser ce par să pună statuia în mişcare, show-ul a fost înregistrat miercuri seară în faţa unui număr de aproximativ 250 de invitaţi, printre care s-au aflat şi secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, şi CEO-ul băncii JPMorgan Chase, Jamie Dimon.

Cu puţin timp înainte, avioane din Patrula aeriană a Franţei (PAF) au survolat monumentul, lăsând în urma lor dâre de fum în culorile drapelului francez.

Aflate în misiune în Statele Unite de mai multe săptămâni, avioanele PAF urmează să se întoarcă în Franţa pe 5 iulie, a doua zi după sărbătoarea naţională americană.

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