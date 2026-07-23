Statele Unite pregătesc instalarea a pentru reactoare nucleare plutitoare. Miza administrației Trump

Statele Unite au făcut un nou pas către dezvoltarea centralelor nucleare plutitoare, după ce autoritățile federale au anunțat crearea unui cadru de reglementare destinat viitoarelor proiecte de reactoare amplasate în largul mării.

Administrația pentru Resurse Minerale Marine (MMA) a semnat un acord cu Comisia de Reglementare Nucleară a SUA (NRC), document care stabilește modul în care cele două instituții vor colabora în evaluarea și autorizarea eventualelor proiecte nucleare offshore, relatează AFP, citată de News.ro.

Deși niciun proiect comercial nu a fost aprobat până în prezent, tehnologia atrage un interes tot mai mare, pe fondul planurilor administrației Trump de a extinde semnificativ producția de energie nucleară în următoarele decenii.

„Reactoarele subacvatice au fost utilizate în siguranță timp de decenii în aplicații navale, ceea ce demonstrează potențialul lor ca sursă fiabilă de energie în medii marine dificile”, a declarat directorul interimar al MMA, Matt Giacona. Potrivit acestuia, tehnologia ar putea contribui în viitor la consolidarea securității energetice a Statelor Unite.

La rândul său, Jeremy Bowen, responsabil al proiectului în cadrul NRC, afirmă că acordul oferă claritate investitorilor și dezvoltatorilor interesați de noile tehnologii nucleare, facilitând implementarea acestora în condiții de siguranță.

Interes global pentru reactoarele plutitoare

Energia nucleară este folosită de zeci de ani pe submarine, nave militare și spărgătoare de gheață. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) consideră că centralele nucleare plutitoare ar putea juca un rol important în decarbonizarea producției de energie.

Mai multe state, printre care Canada, China, Coreea de Sud, Danemarca, Rusia și Statele Unite, dezvoltă în prezent reactoare modulare de mici dimensiuni (SMR). Deocamdată, Rusia este singura țară care operează o centrală nucleară plutitoare, „Akademik Lomonosov”, aflată în estul îndepărtat al țării.

Administrația americană și-a propus să își majoreze de patru ori producția de energie nucleară până în anul 2050, în timp ce continuă să limiteze dezvoltarea unor proiecte eoliene offshore.

Critici din partea organizațiilor de mediu

Planurile referitoare la reactoarele nucleare amplasate pe mare au stârnit însă reacții critice din partea organizațiilor de mediu. Nick Katkevich, reprezentant al Center for Biological Diversity, a acuzat administrația Trump că promovează proiecte care ar putea afecta ecosistemele marine.

Potrivit lui Katkevich, ideea instalării reactoarelor nucleare pe platforme offshore reprezintă una dintre cele mai controversate inițiative energetice discutate în prezent în Statele Unite.