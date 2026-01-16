Cum ajută Moscova autoritățile iraniene să înăbușe protestele

Rusia oferă sprijin semnificativ autorităților iraniene în eforturile acestora de a controla protestele de amploare din țară, fără a se implica deschis, relatează publicația Foreign Policy. Potrivit analizei, Moscova evită o intervenție militară directă, dar contribuie constant la consolidarea capacităților represive ale regimului de la Teheran, inclusiv prin livrări de armament și prin sprijin tehnologic pentru controlul informației.

Jurnaliștii notează că aceasta este o strategie bine cunoscută a Rusiei: sprijinirea regimurilor aliate pentru a gestiona singure tulburările interne, prin furnizarea de resurse militare, tehnice și politice.

Sprijin militar discret, dar constant

Un element-cheie al acestui sprijin îl reprezintă armamentul. Forțele de securitate iraniene folosesc de ani de zile echipamente de producție sovietică și rusă. În timpul protestelor anterioare au fost documentate utilizări de arme automate de tip Kalașnikov, puști de lunetist Dragunov, mitraliere PKM, precum și vehicule blindate, inclusiv tancuri T-72 și transportoare blindate adaptate pentru intervenții în mediul urban.

Foreign Policy atrage atenția și asupra unor livrări mai recente. La sfârșitul anului 2025, Rusia ar fi furnizat Iranului vehicule blindate Spartak MRAP, concepute pentru operațiuni urbane de durată și pentru protecția forțelor de ordine în timpul revoltelor. Potrivit autorului analizei, aceste vehicule sunt special adaptate pentru scenarii interne de securitate.

De asemenea, Iranul ar fi primit elicoptere de transport Mi-17, utilizate pentru deplasarea rapidă a forțelor de securitate și pentru monitorizarea situației în timpul manifestațiilor de masă.

Controlul informației, o componentă esențială

Potrivit Foreign Policy, sprijinul decisiv al Rusiei se manifestă în domeniul controlului informațional. În contextul protestelor actuale, autoritățile iraniene au restricționat accesul populației la telefonia mobilă și la internetul internațional, menținând însă funcționale serviciile de stat, sistemele bancare și platformele oficiale.

Scopul acestor măsuri ar fi limitarea capacității protestatarilor de a se coordona, fără a paraliza complet infrastructura digitală a statului.

Publicația susține că aceste acțiuni au fost posibile datorită sprijinului tehnologic oferit de Rusia, inclusiv prin implementarea unor sisteme avansate de inspecție a traficului de internet. Aceste tehnologii permit autorităților să identifice aplicațiile utilizate, să detecteze folosirea VPN-urilor și să restricționeze selectiv serviciile de mesagerie, încetinind sau blocând exact canalele prin care sunt organizate protestele.

Rolul companiilor și al tehnologiilor rusești

În material se menționează implicarea unor furnizori ruși de telecomunicații, inclusiv compania Protei, care ar fi ajutat operatorii iranieni să instaleze sisteme de interceptare și monitorizare a comunicațiilor, integrate cu structurile de securitate ale statului. Acest lucru ar permite nu doar supravegherea activității online, ci și identificarea punctelor-cheie de coordonare a protestelor.

Totodată, Rusia ar fi împărtășit experiența sa în utilizarea mijloacelor de război electronic. Sisteme precum „Krasuha” sau „Murmansk” pot afecta funcționarea comunicațiilor prin satelit și a semnalului GPS. Deși nu întrerup complet internetul, aceste tehnologii pot reduce fiabilitatea canalelor alternative de comunicare.

Sprijin diplomatic și limitele influenței Moscovei

Pe lângă asistența tehnică și militară, Rusia oferă Iranului și protecție diplomatică. În calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, Moscova poate bloca sau dilua inițiativele internaționale de sporire a presiunii asupra Teheranului, insistând că situația din Iran reprezintă o chestiune internă.

Cu toate acestea, Foreign Policy subliniază că influența Rusiei este limitată. În cazul unei escaladări directe între Iran și Statele Unite, opțiunile Moscovei s-ar restrânge considerabil, iar mecanismele de sprijin indirect ar deveni mai puțin eficiente.

Într-un astfel de scenariu, Rusia ar continua probabil să evite o intervenție militară deschisă, dar ar putea intensifica livrările de armament, schimbul de informații și sprijinul politic. Chiar și așa, aceste măsuri ar putea doar să câștige timp, fără a schimba fundamental viitorul regimului iranian, apreciază autorul analizei.

Potrivit Reuters, o eventuală intervenție militară a Statelor Unite în Iran, pe fondul protestelor de amploare, ar putea avea loc în perioada următoare. În paralel, CBS News a relatat că cel puțin 12.000 de persoane ar fi murit în urma manifestațiilor, iar unele estimări neoficiale indică un număr de peste 20.000 de victime.