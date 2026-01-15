Cu ce îi amenință SUA pe oficialii iranieni acuzați că au orchestrat reprimarea protestelor din Iran

Administrația Statelor Unite a anunțat joi sancțiuni economice împotriva mai multor oficiali iranieni din domeniul securității, acuzați că au coordonat reprimarea protestelor din țară, informează AFP.

„Liderii iranieni au răspuns brutal, cu acte de violenţă, la protestele paşnice, de la ucideri în masă pe străzi până la atacuri asupra victimelor rănite şi a spitalelor", a denunţat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, într-un mesaj video, potrivit agenției străine, citate de Agerpres.

Departamentul Trezoreriei impune, ca răspuns, o nouă rundă de sancţiuni economice care vizează interesele iraniene.

Printre cei vizați se numără Ali Larijani, care conduce cel mai înalt organism de securitate al Iranului în calitate de secretar al Consiliului Suprem de Securitate Naţională.

„Coordonează răspunsul la proteste în numele liderului suprem al Iranului şi a cerut public forţelor de securitate iraniene să folosească forţa pentru a-i reprima pe protestatarii paşnici", a scris ministerul despre AliLarijani, într-un comunicat.

„Demonstraţi pentru o cauză nobilă„

Patru oficiali din domeniul securităţii care operează la nivel regional în Iran sunt, de asemenea, sancţionaţi.

„Mesajul nostru către poporul iranian este clar: cererile dumneavoastră sunt legitime. Demonstraţi pentru o cauză nobilă. Mesajul nostru către conducerea iraniană este la fel de clar", a declarat ministrul Bessent într-un video.

Bessent a adăugat:

„Trezoreria SUA ştie că, asemenea şobolanilor care fug de o navă care se scufundă, dumneavoastră transferaţi frenetic fonduri furate de la familiile iraniene către bănci şi instituţii financiare din întreaga lume. Fiţi siguri, le vom vâna, şi pe dumneavoastră împreună cu ele”.

Activele deţinute în SUA de către persoanele şi entităţile vizate, înghețate

Sancţiunile americane îngheaţă toate activele deţinute în Statele Unite de către persoanele şi entităţile vizate.

De asemenea, interzic oricărei companii sau cetăţean american să facă afaceri cu aceştia, sub sancţiunea de a fi supuşi la rândul lor sancţiunilor.