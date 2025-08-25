search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

SpaceX a anulat un zbor de testare al mega-rachetei Starship, după noi probleme tehnice. Trebuia să fie a zecea lansare

0
0
Publicat:

Compania SpaceX, fondată de Elon Musk, a anulat duminică seară lansarea celei mai mari rachete construite vreodată, Starship, cu doar câteva minute înainte de ora programată. Zborul de testare trebuia să aibă loc la 18:30, ora locală (23:30 GMT), de la baza SpaceX din Texas.

A fost anulată a zecea lansare dintr-o serie marcată de dificultăți și explozii. FOTO: Shutterstock
A fost anulată a zecea lansare dintr-o serie marcată de dificultăți și explozii. FOTO: Shutterstock

„Renunţarea la cel de-al zecelea zbor al navei Starship de astăzi pentru a avea timp să rezolvăm o problemă cu sistemele de la sol”, a transmis compania pe platforma X, fără a oferi alte detalii.

SpaceX nu a exclus posibilitatea ca lansarea să fie reprogramată luni sau marți, drumurile din apropierea bazei rămânând închise, relatează AFP, citat de News.ro.

Starship joacă un rol esențial atât în planurile ambițioase ale lui Elon Musk de a coloniza Marte, cât și în programul Artemis al NASA, care vizează întoarcerea americanilor pe Lună și asigurarea unei prezențe sustenabile acolo.

Testul de duminică, 24 august, trebuia să includă o serie de experimente pe etajul superior al rachetei, care urma să amerizeze în Oceanul Indian, fără o încercare de recuperare prin brațele mecanice dezvoltate de SpaceX.

Seria de teste din acest an a fost marcată de probleme majore. Au existat două explozii la începutul zborurilor și o a treia misiune, în luna mai, care a ajuns în spațiu, dar a explodat înainte de final din cauza unei scurgeri de combustibil. În iunie, un test la sol a provocat o altă explozie.

„Această misiune este supusă unei presiuni puternice, deoarece, în ciuda numeroaselor teste, racheta nu s-a dovedit fiabilă”, a declarat pentru AFP Dallas Kasaboski, analist la firma de consultanță Analysys Mason.

SpaceX continuă să mizeze pe o strategie de testare rapidă a prototipurilor, în pofida seriei de eșecuri, sperând ca primele lansări către Marte să înceapă în 2026. Între timp, compania a primit undă verde de la autoritățile americane pentru a accelera ritmul lansărilor.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
digi24.ro
image
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini
stirileprotv.ro
image
„Iarnă în AUGUST”, anunță meteorologii. Când revine vara în România
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse și proteste dure
fanatik.ro
image
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
libertatea.ro
image
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din Masivul Iezer lângă prietenii morţi
observatornews.ro
image
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Prima condamnare după protestele ”Turul 2 înapoi”. Ce pedeapsă a primit susținătorul lui Călin Georgescu care a lovit un jandarm cu pumnul
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
Nuntă de coșmar în Râmnicu Vâlcea! Un bărbat a tras mai multe focuri de armă într-o mașină în care se afla o mireasă
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Armata obligatorie, dar plătită cu 2.300 de euro pe lună, miercuri se votează proiectul în Parlament
romaniatv.net
image
Amenzi uriașe pentru românii care locuiesc la sate. Măsură inedită pentru proprietarii de animale
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Cătălina Grama: „Nu am visat sǎ devin actrițǎ în copilǎrie. Visam sǎ devin balerinǎ sau medic‟

Click! Sănătate

image
Problemele sexuale ale bărbaţilor pot avea această cauză!