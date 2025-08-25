SpaceX a anulat un zbor de testare al mega-rachetei Starship, după noi probleme tehnice. Trebuia să fie a zecea lansare

Compania SpaceX, fondată de Elon Musk, a anulat duminică seară lansarea celei mai mari rachete construite vreodată, Starship, cu doar câteva minute înainte de ora programată. Zborul de testare trebuia să aibă loc la 18:30, ora locală (23:30 GMT), de la baza SpaceX din Texas.

„Renunţarea la cel de-al zecelea zbor al navei Starship de astăzi pentru a avea timp să rezolvăm o problemă cu sistemele de la sol”, a transmis compania pe platforma X, fără a oferi alte detalii.

SpaceX nu a exclus posibilitatea ca lansarea să fie reprogramată luni sau marți, drumurile din apropierea bazei rămânând închise, relatează AFP, citat de News.ro.

Starship joacă un rol esențial atât în planurile ambițioase ale lui Elon Musk de a coloniza Marte, cât și în programul Artemis al NASA, care vizează întoarcerea americanilor pe Lună și asigurarea unei prezențe sustenabile acolo.

Testul de duminică, 24 august, trebuia să includă o serie de experimente pe etajul superior al rachetei, care urma să amerizeze în Oceanul Indian, fără o încercare de recuperare prin brațele mecanice dezvoltate de SpaceX.

Seria de teste din acest an a fost marcată de probleme majore. Au existat două explozii la începutul zborurilor și o a treia misiune, în luna mai, care a ajuns în spațiu, dar a explodat înainte de final din cauza unei scurgeri de combustibil. În iunie, un test la sol a provocat o altă explozie.

„Această misiune este supusă unei presiuni puternice, deoarece, în ciuda numeroaselor teste, racheta nu s-a dovedit fiabilă”, a declarat pentru AFP Dallas Kasaboski, analist la firma de consultanță Analysys Mason.

SpaceX continuă să mizeze pe o strategie de testare rapidă a prototipurilor, în pofida seriei de eșecuri, sperând ca primele lansări către Marte să înceapă în 2026. Între timp, compania a primit undă verde de la autoritățile americane pentru a accelera ritmul lansărilor.