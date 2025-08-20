search
Miercuri, 20 August 2025
Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care l-ar putea detrona pe Elon Musk în clasamentul miliardarilor

Publicat:

Deşi rămâne încă ferm pe primul loc în clasamentul mondial al miliardarilor, Elon Musk este acum urmat îndeaproape de Larry Ellison, care a accelerat considerabil în această cursă.

Larry Ellison FOTO times.com
Larry Ellison FOTO times.com

La 19 august 2025, averea lui Larry Ellison era de 302 miliarde de dolari, faţă de cei 375 de miliarde de dolari ai şefului Tesla şi SpaceX, care şi-a văzut averea „topindu-se” cu peste 57 miliarde de dolari de la începutul anului.

După ce i-a depăşit pe Mark Zuckerberg şi Jeff Bezos, alţi doi obişnuiţi ai podiumului, Larry Ellison ocupă astăzi locul al doilea în clasamentul celor mai bogaţi oameni din lume, potrivit News.

Cea mai mare parte a averii bărbatului în vârstă de 81 de ani provine dintr-o participaţie de 41% în compania americană de tehnologie Oracle, specializată în software şi baze de date, al cărei cofondator este şi care a înregistrat o creştere a cotaţiei de aproape 50% pe Wall Street de la începutul anului.

După aproape patruzeci de ani în funcţia de director general, Larry Ellison a cedat locul în 2014 şi ocupă de atunci funcţia de preşedinte şi director tehnologic.

Un vechi prieten al lui Donald Trump

Fondată în 1977 în Silicon Valley, firma s-a specializat încă de la început în gestionarea bazelor de date, apoi a revoluţionat sectorul la mijlocul anilor 2010, devenind un actor major în domeniul „cloud computing” – informatică la distanţă – esenţială pentru inteligenţa artificială.

Larry Ellison nu şi-a ascuns niciodată ambiţia imensă, afirmând la sfârşitul anilor '90 că va face Microsoft să devină învechită, apoi promiţând, mai recent, că va detrona Amazon în domeniul cloud.

Antreprenorul excentric, crescut într-un cartier popular din Chicago după ce a fost abandonat la vârsta de câteva luni de mama sa, este o figură ieşită din comun în lumea tehnologiei.

Larry Ellison este un simpatizant republican de lungă durată şi s-a apropiat de Donald Trump încă de la prima sa campanie prezidenţială din 2016, până la punctul de a detaşa cadre Oracle în echipa de tranziţie înainte de intrarea promotorului imobiliar la Casa Albă.

Ca susţinător veteran al lui Donald Trump, Larry Ellison a luat un avans faţă de alţi mari şefi din domeniul tehnologiei pentru a-şi face un loc în cercul restrâns al preşedintelui american, care a avut cuvinte laudative la adresa sa - comparabile cu cele pe care Donald Trump le-a folosit pentru Elon Musk înainte ca relaţia dintre cei doi să se deterioreze violent.

Ambiții în domeniul AI

Cofondatorul Oracle a fost astfel implicat în mai multe dosare importante ale preşedinţiilor Trump. În 2020, Donald Trump a apelat la el pentru a găsi o soluţie în problema TikTok, dându-şi binecuvântarea unui acord care prevede preluarea unei participaţii de către Walmart şi Oracle. Deşi tranzacţia a eşuat, Oracle a fost aleasă de platforma chineză ca unic furnizor de servicii cloud în Statele Unite, sub presiunea Washingtonului. În primăvara anului 2025, el a intrat din nou în cursa pentru achiziţionarea activităţilor americane ale Tiktok.

Multimiliardarul este, de asemenea, implicat în proiectul gigant de infrastructură pentru inteligenţă artificială „Stargate”, anunţat cu mare fast la Casa Albă în ianuarie. Aproximativ 500 de miliarde de dolari sunt anunţaţi în acest proiect pentru construirea şi gestionarea centrelor de date, ceea ce reprezintă un accelerator major pentru Oracle. Compania deţine astăzi mai puţin de 5% din piaţa mondială, departe de trio-ul Google, Microsoft şi Amazon, care controlează aproape două treimi.

Personaj pitoresc, Larry Ellison a cheltuit sute de milioane de dolari pentru a achiziţiona proprietăţi de lux, printre care un teren de golf privat şi un domeniu inspirat de arhitectura feudală japoneză în California. De asemenea, a cumpărat aproape întreaga insulă hawaiană Lanai, a şasea cea mai mare insulă din arhipelagul american din Pacific, pentru 300 de milioane de dolari, în 2012.

