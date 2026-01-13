Soții Clinton au refuzat să depună mărturie în Congres în investigația referitoare la dosarele Epstein

Fostul președinte democrat al SUA, Bill Clinton, şi soția sa, Hillary Clinton, care a condus diplomația americană, au refuzat marți să depună mărturie în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților în investigația referitoare la dosarele Epstein.

„Orice persoană trebuie să decidă momentul când consideră că a văzut sau a făcut destul şi când este pregătită să lupte pentru această ţară, pentru principiile şi poporul ei, indiferent de consecinţe.

Pentru noi, acest moment a sosit acum”, afirmă soții Clinton într-o scrisoare de patru pagini adresată preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanţilor, republicanul James Comer, potrivit Agerpres.

„Deciziile pe care le-aţi luat şi priorităţile pe care le-aţi stabilit ca preşedinte, în legătură cu investigația asupra lui Epstein, au împiedicat progresele în descoperirea faptelor care privesc rolul guvernului”, i-au reproșat lui Comer soții Clinton în scrisoare.

Aceștia îl mai acuză pe congresmanul republican că ar încerca să deturneze atenția de la legăturile actualului președinte Donald Trump cu Epstein către democrații care au avut şi ei de-a face cu pedofilului miliardar.

În replică, James Comer i-a amenințat pe soții Clinton că, dacă nu se prezintă la audiere în comisia sa, ar putea invoca o atitudine de sfidare a autorității, ce riscă să le aducă dosare penale.

Jeffrey Epstein a fost inițial pus sub acuzare pentru o serie de delicte sexuale, inclusiv trafic cu minore şi proxenetism, în acest caz cu ramificații politice. Dar el s-a sinucis în detenţie în anul 2019 şi cazul nu a fost până în prezent elucidat public, alimentând numeroase teorii.

Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente suplimentare care ar putea fi legate de Dosarul Epstein, amânând publicarea completă a informaţiilor legate de caz cu săptămâni întregi.

Administrația Trump a început să publice dosare legate de „investigaţiile penale asupra lui Epstein”, „fostul finanțator american care a fost prieten cu Trump în anii 1990” dar şi cu alte personalităţi precum Bill Clinton, Bill Gates sau prinţul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, pentru a se conforma „unei legi adoptate de Congres” luna trecută, scrie Agerpres.

Congresul a adoptat o lege care obligă la publicarea documentelor legate de Epstein până pe 19 decembrie, cu redactări limitate pentru protejarea victimelor, în ciuda opoziției lui Trump.