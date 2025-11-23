Soția lui JD Vance, surprinsă fără verighetă. Purtătorul de cuvânt explică gestul

După ce Usha Vance a fost văzută fără verighetă, au început să circule zvonuri despre căsătoria ei cu vicepreşedintele JD Vance. Un purtător de cuvânt al soției vicepreşedintelui a intervenit însă pentru a lămuri situaţia.

Usha Vance, în vârstă de 39 de ani, a vizitat miercuri Camp Lejeune, o bază militară din Jacksonville, Carolina de Nord, alături de prima doamnă Melania Trump. În timpul apariţiei publice, Usha nu purta verigheta, iar după publicarea fotografiilor, speculaţiile despre posibile probleme în căsnicia ei cu vicepreşedintele, în vârstă de 41 de ani, au luat amploare pe reţelele sociale.

În mijlocul discuţiilor, un purtător de cuvânt al doamnei vicepreşedinte — cunoscută pentru discreţia ei şi apariţiile rare în presă — a oferit o declaraţie pentru revista PEOPLE, explicând situaţia.

Reprezentantul a precizat că Usha este „o mamă a trei copii mici, care spală multe vase, face multe băi şi uită uneori verigheta”.

Usha şi JD Vance sunt căsătoriţi din 2014 şi au trei copii: fiii Ewan, de 8 ani, şi Vivek, de 5 ani, şi fiica Mirabel, de 3 ani.

Zvonurile privind o posibilă despărţire au fost amplificate şi de o îmbrăţişare dintre vicepreşedinte şi Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, care a devenit virală la sfârşitul lunii octombrie.

La câteva săptămâni după asasinarea lui Charlie în timpul unui eveniment Turning Point USA, Erika — care i-a succedat în funcţia de CEO al organizaţiei — a urcat pe scenă la Universitatea din Mississippi, unde a vorbit despre „asemănările” dintre soţul ei şi JD Vance, în timp ce îl prezenta publicului.

La finalul discursului emoţionant, Erika şi JD s-au îmbrăţişat pe scenă, momentul fiind intens analizat pe internet. În înregistrare se vede cum, după ce l-a strâns în braţe, Erika îşi mută mâna în spatele capului vicepreşedintelui, în timp ce mâinile lui ating pentru scurt timp talia ei. Gestul a stârnit reacţii diverse online, mulţi comentând dacă îmbrăţişarea a fost sau nu potrivită, în contextul pierderii recente a Erikăi.

Anterior, Erika Kirk declarase că JD Vance a fost „o binecuvântare” pentru ea în perioada dificilă de după moartea soţului ei şi i-a lăudat atât pe el, cât şi pe Usha, pentru sprijinul arătat.

„A fost o binecuvântare. El şi Usha sunt nişte oameni incredibili. Incredibili. Cu o dragoste atât de sinceră”, a spus Erika într-un videoclip înregistrat înainte de evenimentul devenit viral. Ea i-a declarat lui Jesse Watters, la Fox News: „Tot ce au făcut pentru noi a fost atât de uman. Au fost alături de noi. Ne-au susţinut”.