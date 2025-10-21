„Soldatul” cvadruped: câinele-robot dotat cu lansator de grenade și alte arme letale de la distanță, testat de armată

O companie americană a prezentat un robot cvadruped înarmat, capabil să lanseze grenade și să opereze cu un grad ridicat de autonomie. Sistemul, numit CODiAQ, este destinat misiunilor de acțiune directă și a primit finanțare din partea Departamentului Apărării al SUA.

Skyborne Technologies a publicat recent imagini cu „Controller-Operated Direct-Action Quadruped (CODiAQ)”, un robot cu patru picioare proiectat pentru misiuni tactice.

Potrivit producătorului, este pregătit pentru medii dificile și poate integra arme modulare, precum un lansator de grenade HAVOC de 40 mm și un modul shotgun CHAOS de calibrul 12, scrie interestingengineering.

Compania subliniază că proiectul a beneficiat de sprijin financiar din partea Office of the Assistant Secretary of Defense for Special Operations and Low-Intensity Conflict, în contextul dezvoltării capabilităților pentru război neregulat. Reprezentanții Skyborne afirmă că CODiAQ oferă „o opțiune letală la distanță” pentru unități mici, reducând riscul la care sunt expuși operatorii umani.

Câinele-robot este proiectat pentru misiuni tactice complexe

La baza sistemului se află un pachet electronic de țintire (TEOB) care permite operațiuni zi/noapte, identificarea și urmărirea țintelor, precum și calcule balistice asistate de inteligență artificială.

Skyborne precizează că robotul poate efectua atât angajamente cu foc direct, cât și operațiuni de deschidere forțată a intrărilor, fiind potrivit pentru mediul urban sau pentru apărarea perimetrelor.

Câinele robot poate să urce scări, să traverseze teren accidentat sau să pătrundă în spații înguste, avantaje care îl diferențiază de vehiculele terestre convenționale.

Skyborne vorbește despre un ecosistem în care CODiAQ va lucra împreună cu alte sisteme autonome, inclusiv aeronave fără pilot Cerberus MI, pentru a oferi suport în timp real la forțele de teren. Compania afirmă că instruirea operatorilor durează „doar câteva zile”, facilitând o integrare rapidă în unități.

Potrivit publicației citate, primele unități sunt livrate unor parteneri guvernamentali americani pentru testare în scenarii care includ combaterea terorismului și operațiuni de război neconvențional.