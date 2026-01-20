Silicon Valley crede că visul american se stinge. „Ultima șansă” de a face avere. Banii, o noțiune depășită

În Silicon Valley s-au născut multe vise. Unele au schimbat lumea, altele au rămas simple obsesii discutate pe forumuri și în casele hackerilor. Astăzi, una dintre aceste idei – cândva marginală – începe să fie rostită tot mai des cu voce tare: boomul inteligenței artificiale ar putea fi ultima șansă de a face avere înainte ca banii, așa cum îi știm, să-și piardă sensul.

Temerea care circulă printre antreprenori și investitori este că marile companii de tehnologie și liderii lor vor deveni o clasă separată, cu resurse practic nelimitate. Pentru restul societății, spun cei mai pesimiști, oportunitățile de a genera venituri ar urma să dispară pe măsură ce inteligența artificială va prelua locurile de muncă și inițiativa economică, scrie The Wall Street Journal .

Cu alte cuvinte, podul visului american ar urma să fie ridicat. Cei care nu reușesc să ajungă „dincolo” la timp riscă să rămână definitiv pe partea greșită.

La prima vedere, pare un scenariu desprins din literatura SF. Și totuși, simplul fapt că această idee circulă explică o parte din anxietățile sociale tot mai vizibile în California: presiunea pentru impozitarea miliardarilor, criza locuințelor accesibile și sentimentul tot mai răspândit că o viață de clasă mijlocie este greu, dacă nu imposibil, de atins.

Frica de a rămâne în urmă

În San Francisco, aceste temeri nu mai par abstracte. Ele sunt alimentate de figuri precum Elon Musk, de ascensiunea rapidă a lui Sam Altman de la OpenAI și de avertismentele lansate de Dario Amodei, fondatorul Anthropic, care vorbește despre riscul unei dislocări masive a forței de muncă, comparabile cu Marea Criză Economică.

„Tranziția va fi dureroasă”, spunea recent Elon Musk într-un podcast. „Vom avea schimbări radicale, tulburări sociale și o prosperitate imensă.”

Este, paradoxal, scenariul optimist al lui Musk.

Istoria arată că fiecare revoluție tehnologică a creat câștigători și pierzători. Susținătorii inteligenței artificiale amintesc că, de regulă, progresul a ridicat nivelul de trai pentru majoritatea. De această dată însă, discuția se mută într-o zonă mai sumbră: pierderi masive de locuri de muncă și nevoia unor plase de siguranță socială, precum venitul universal de bază.

Dar ideea unui venit garantat de stat intră în contradicție cu unul dintre pilonii culturali ai Americii: convingerea că succesul vine din muncă, inițiativă și merit personal.

Banii, o noțiune depășită?

Sam Altman, directorul OpenAI, s-a arătat rezervat față de acest scenariu. „Oamenii au nevoie de autonomie, de sentimentul că pot influența viitorul”, spunea el anul trecut. „Dacă spui că AI va face totul și toată lumea va primi un dividend, nu cred că va fi sănătos pentru societate.”

În viziunea unora dintre liderii tehnologici, banii în sine ar putea deveni irelevanți într-o lume a abundenței generate de AI. Musk a sugerat că activele rare, precum arta, ar putea deveni noile repere ale valorii. Roboții ar urma să se ocupe de munca fizică, în timp ce oamenii ar trăi într-o eră a „venitului universal ridicat”.

„Dacă nu mai există penurie de resurse, nu e clar ce rol mai are banul”, spunea Musk anul trecut. Mai recent, el a afirmat că economiile pentru pensie ar putea deveni inutile, întrucât AI va furniza servicii esențiale, de la sănătate la divertisment.

Afirmații îndrăznețe, venite de la un om care a cerut un pachet salarial de ordinul trilioanelor de dolari la Tesla, susținând că nu este vorba despre bani, ci despre control.

„Ultima șansă” de a face avere

Pentru mulți din comunitatea tech, mesajul care se strecoară printre rânduri este simplu: îmbogățește-te acum sau riști să nu mai ai niciodată ocazia.

Un tânăr angajat într-un startup de inteligență artificială rezuma această stare de spirit într-un interviu acordat presei locale: „Aceasta este ultima șansă de a construi o avere care să treacă din generație în generație. Trebuie să faci bani acum, înainte să devii parte a unei subclase permanente.”

Mesajul amintește de febra investițiilor speculative din anii trecuți, când sloganul era „YOLO” – investești tot, fără să te uiți înapoi.

În ultimele luni, rețelele sociale au amplificat această anxietate, vehiculând citate false atribuite lui Jensen Huang, directorul Nvidia, potrivit cărora perioada 2025–2030 ar fi „ultima mare șansă” pentru oamenii obișnuiți de a se îmbogăți prin tehnologie. În realitate, Huang a vorbit despre potențialul inteligenței artificiale de a reduce inegalitățile, nu de a le accentua.

Aurul noului boom

La confuzie se adaugă așteptarea unor listări spectaculoase la bursă ale companiilor de AI, precum OpenAI sau Anthropic, care ar putea crea peste noapte noi milionari.

După ce The New York Times a scris despre un val de IPO-uri majore așteptate în acest an, un agent imobiliar din San Francisco a transmis un mesaj simplu pe rețelele sociale: „Cumpărați-vă casa acum.”

Pentru unii antreprenori, investițiile imobiliare par o plasă de siguranță într-o lume care se schimbă prea repede. Pentru alții, sunt doar un nou pariu pe ideea că „mama tuturor boomurilor tehnologice” este pe cale să înceapă.

Mesajul, rostit mai mult sau mai puțin explicit, este același: dacă vrei o parte din viitor, grăbește-te.