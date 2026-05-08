Video Un bolovan de 13 kilograme a blocat roverul NASA Curiosity timp de șase zile pe Marte. Incident fără precedent în istoria misiunii

Roverul NASA Curiosity, aflat de peste un deceniu pe suprafața planetei Marte, a avut parte de un incident neobișnuit în timpul unei operațiuni de foraj desfășurate la finalul lunii aprilie. Un bolovan de aproximativ 13 kilograme a rămas blocat de brațul robotic al vehiculului, împiedicându-i temporar activitatea.

Totul s-a întâmplat pe 25 aprilie, când Curiosity fora o rocă denumită „Atacama”. În timpul operațiunii, bucata de piatră nu doar că s-a desprins, ci a rămas prinsă de burghiul roverului și a fost ridicată de la sol împreună cu acesta.

Conform datelor NASA, roca avea dimensiuni considerabile: aproximativ 0,5 metri lățime la bază, 15 centimetri grosime și o greutate estimată la 13 kilograme, potrivit Space.com.

Deși astfel de misiuni sunt concepute pentru a face față condițiilor extreme de pe Marte — de la radiații intense și furtuni de praf, până la temperaturi care pot coborî sub -120 de grade Celsius- situația creată a fost una fără precedent în istoria roverului Curiosity.

Inginerii NASA au încercat inițial să elibereze brațul prin vibrarea burghiului, însă fără succes. După patru zile, a fost încercată o nouă procedură, cu reorientarea brațului și repetarea vibrațiilor, moment în care o parte din praf s-a desprins, dar roca a rămas fixată.

Abia pe 1 mai, după o schimbare completă a strategiei, care a inclus înclinarea și rotirea brațului robotic, dar și repetarea vibrațiilor, roverul s-a eliberat în cele din urmă. Bolovanul a căzut pe solul marțian și s-a spart la impact.

Incidentul, deși neobișnuit și potențial problematic pentru o misiune de miliarde de dolari aflată la sute de milioane de kilometri de Pământ, s-a încheiat fără consecințe majore. Curiosity și-a reluat activitatea obișnuită de explorare pe Marte.