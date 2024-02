Rusia și-a început campania de dezinformare privind alegerile din SUA

Rusia derulează deja o campanie de dezinformare înainte de alegerile americane din 2024, ținta fiind președintele Joe Biden și Partidul Democrat, potrivit foștilor oficiali americani și experți cibernetici, citați de NBC News.

Diseminarea atacurilor împotriva lui Biden face parte dintr-un efort continuu al Moscovei de a submina ajutorul militar american acordat Ucrainei și sprijinul SUA pentru NATO și solidaritatea cu NATO, au spus experții.

Un demers similar este derulat în Europa. Franța, Germania și Polonia au declarat luna aceasta că Rusia a lansat un val de propagandă pentru a încerca să influențeze alegerile parlamentare europene din iunie.

În timp ce Donald Trump se opune ajutorului SUA pentru Ucraina, susținând că a avertizat odată un lider NATO că va „încuraja” Rusia să atace un aliat NATO dacă nu își plătește partea din cheltuielile de apărare, potențialele recompense pentru președintele rus Vladimir Putin sunt ridicate, apreciază Bret Schafer, de la Alianța pentru Asigurarea Democrației din cadrul German Marshall Fund.

„Nu că nu ar fi avut o motivație să se amestece în ultimele două alegeri prezidențiale”, a spus Schafer, care urmărește eforturile de dezinformare ale Rusiei și ale altor regimuri. „Dar aș spune că motivația de amestec este chiar mai mare acum.”

Consilierul pentru securitate națională al lui Biden, Jake Sullivan, a declarat duminică la NBC News că există „o mulțime de motive de îngrijorare” cu privire la tentativele Rusiei de a se amesteca în alegerile din 2024, dar că nu poate discuta dovezile în acest sens. „Vom fi vigilenți în privința asta”, a adăugat el.

Principala îngrijorare a oficialilor și experților americani este faptul că interferența Rusiei ar putea lua forma unor imagini sau video „deepfake” sau prin metoda „hack and leak”, așa cum au procedat agenții serviciilor de informații militare ruse în 2016, când au scurs mailurile interne ale Partidului Democrat.

Tipul de campanii de propagandă online pro-Rusia care a înflorit pe Twitter și Facebook înainte de alegerile prezidențiale din SUA din 2016 sunt o prezență obișnuită pe orice platformă de socializare importantă.

Aceste operațiuni de influență presupun de multe ori conturi identice pe mai multe site-uri, care sunt diferite în privința politicilor de moderare. Conturile aferente unei campanii pro-Rusia pe care Meta, proprietarul Facebook, a reprimat-o la sfârșitul anului trecut, o platformă falsă de știri în limba engleză numită „People Say”, sunt încă live pe alte platforme.

Un cont „People Say” pe X este încă vizibil, dar are doar 51 de urmăritori și nu a mai postat de aproape un an. În schimb, omologul său de pe Telegram încă postează în mod activ conținut dezbinător și are aproape 5.000 de abonați.

O furtună perfectă

Moscova și intermediarii săi au un istoric cunoscut de încercări de a exploata diviziunile din societatea americană. Experții și foști oficiali americani au remarcat însă că în prezent afirmațiile false ale lui Trump precum că alegerile din 2020 au fost furate, polarizarea politică din ce în ce mai profundă a SUA, precum și diminuarea personalului specializat în dezinformare și integritate electorală al X și altor platforme oferă teren fertil pentru a răspândi confuzia, diviziunea și haosul.

„În multe privințe, este o furtună perfectă de oportunități pentru ei”, a spus Paul Kolbe, care a lucrat timp de 25 de ani la Direcția de Operațiuni a CIA și acum este bursier la Centrul Belfer pentru Știință și Afaceri Internaționale de la Harvard. „Cred că, din mai multe motive, vom vedea aceeași abordare, dar amplificată”.

În timpul alegerilor de la jumătatea mandatului din 2022, Rusia a vizat în primul rând Partidul Democrat în scopul de a slăbi sprijinul SUA pentru Ucraina, în măsura în care cel mai probabil îl învinovățește pe Biden pentru că a creat o alianță occidentală unificată care sprijină Kievul, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații americane publicate recent.

În ceea ce pare a fi un efort de a adânci diviziunile, Rusia a amplificat în ultima lună disputa politică dintre administrația Biden și guvernatorul statului Texas Greg Abbott cu privire la securitatea de la graniță. Politicienii ruși, bloggerii, mass-media de stat și boții au promovat ideea că America se îndreaptă către un nou „război civil”.

Dar până acum nu există niciun semn că operațiunea de dezinformare a Rusiei din Texas ar fi avut vreun impact semnificativ, a declarat Emerson Brooking, membru senior la Digital Forensic Research Lab din cadrul Atlantic Council.

„Până acum, operațiunile rusești care vizează SUA au fost oportuniste. Ei văd orice narațiune care ajunge sus și încearcă să o promoveze”, a explicat Brooking. „Dezinformarea nu este creată în vid. Cu cât o țară este mai polarizată, cu atât le este mai lesne actorilor străini să se infiltreze și să-i deturneze procesele politice.”

Amenințarea inteligenței artificiale

Brooking și alți experți au spus că cea mai mare amenințare pentru alegerile din 2024 s-ar putea dovedi a fi un video fals creat de inteligența artificială.

Un deepfake orchestrat sau o scurgere poate foarte bine să nu apară pe scena națională; în schimb, ar putea viza un stat sau un district deosebit de crucial, au spus experții. Ar putea urmări să descurajeze unii alegători să meargă la vot sau să semene neîncrederea cu privire la acuratețea numărării voturilor.

Scenariul cel mai probabil de dezinformare va consta în „atacuri hiperpersonalizate, localizate”, a spus Miles Taylor, un oficial de rang înalt al administrației Trump, care a avertizat cu privire la riscurile unei a doua președinții Trump.

O înregistrare audio deepfake, care este ușor de creat și simultan greu de detectat , a fost folosită cu ocazia alegerilor recente din mai multe țări. În SUA, luna trecută, un apel fals din partea lui Joe Biden le-a spus Democraților din New Hampshire să nu voteze în cadrul alegerilor primare. În Regatul Unit, în noiembrie, un audio fals al primarului Londrei, Sadiq Khan, a cerut marșuri pro-palestiniene.

Și cu două zile înainte de alegerile parlamentare din Slovacia din septembrie, un clip audio fals pretindea că îl surprinde pe liderul unui partid politic pro-occidental discutând despre cum să fraudeze alegerile. Acesta a fost în cele din urmă dezmințit și nu este clar ce efect a avut asupra alegerilor. Dar un partid pro-rus care se opune ajutorului acordat Ucrainei a câștigat cele mai multe voturi.

Propaganda rusă în SUA

În SUA, temele de propagandă ale Rusiei își au adesea ecoul în comentariile unor legiuitori republicani și comentatori pro-Trump, între care reprezentarea guvernului Ucrainei ca fiind profund corupt.

Adoptarea retoricii de stat ruse în dezbaterea politică a Americii este o victorie pentru Moscova, au spus experții.

„Un rezultat la fel de frumos pentru ei este exact ceea ce s-a întâmplat data trecută, când o treime din țară nu a avut încredere în rezultatul votului. Democrația este pusă la îndoială; sistemul este pus sub semnul întrebării. Deci nu trebuie neapărat să-și vadă favoritul câștigând pentru a fi un rezultat bun pentru ei”, a explicat Schafer.

Evaluarea serviciilor de informații americane privind alegerile intermediare din 2022 nu a descoperit niciun indiciu că Rusia ar fi încercat să pirateze sistemele electorale sau numărarea voturilor în acel an.

Totuși, Kolbe, fostul oficial al direcției de operațiuni CIA, a spus că Kremlinul va vedea cel mai probabil încercarea de a pătrunde în sistemele de vot din SUA ca o întreprindere cu risc scăzut.

„Nu văd niciun motiv pentru care nu ar face-o. Cu greu ați vedea partea de risc a ecuației. Se apropie de zero.”

O astfel de interferență ar putea veni cu o negație plauzibilă. În ziua alegerilor de la jumătatea mandatului din 2022, site-ul web al secretarului de stat din Mississippi a fost offline în cea mai mare parte a zilei, după ce hacktiviștii pro-Kremlin de pe Telegram au cerut susținătorilor să se alăture într-un atac cibernetic împotriva acestuia.

Cu toate acestea, oficialii americani și analiștii de dezinformare spun că capacitatea Rusiei de a manipula alegătorii nu ar trebui să fie exagerată. Când vine vorba de răspândirea dezinformarii și de a alimenta neîncrederea în autoritățile electorale și în rezultatele alegerilor, cea mai mare amenințare vine din interiorul societății polarizate și fracturate a Americii, nu din exterior.

„Sunt foarte sceptic, fie că este 2016 sau 2024, că cultura politică și media a Statelor Unite au nevoie de orice fel de impuls din partea Rusiei”, a spus Gavin Wilde, membru senior la Carnegie Endowment for International Peace, care este specializat în Rusia și războiul informațional.

„Kremlinul are tot interesul să vadă un public american, sau o conducere americană, care este mai puțin înclinată să sprijine Ucraina, care este mai puțin înclinată să pedepsească Rusia. Aceste stimulente sunt cu siguranță acolo”, a spus el. „Dar noi deja facem o treabă destul de bună acasă. Nu știu cât de multă ghiont crede Kremlinul că trebuie să dea”.