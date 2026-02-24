Șase din zece americani consideră că Donald Trump devine „imprevizibil odată cu înaintarea în vârstă”

Şase din zece americani, între care o parte semnificativă de republicani, consideră că preşedintele Donald Trump devine imprevizibil odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, încheiat luni, la capătul a şase zile de cercetare.

În total, 61% dintre cei intervievaţi au declarat că l-ar descrie pe Trump ca "devenind imprevizibil odată cu înaintarea în vârstă". Aproximativ 89% dintre democraţi, 30% dintre republicani şi 64% dintre respondenţii independenţi l-au descris în acest fel, scrie Agerpres.

În general, popularitatea lui Donald Trump aproape nu s-a schimbat în ultimele luni. Aproximativ 40% dintre cei chestionaţi în cadrul ultimului sondaj au aprobat performanţa lui Trump în calitate de preşedinte, cu două puncte procentuale mai mult decât la începutul acestei luni. Deşi şi-a început mandatul cu un rating considerabil mai ridicat, de 47%, din aprilie popularitatea sa s-a menţinut la un punct sau două faţă de nivelul actual.

Majoritatea americanilor estimează totuşi că leadership-ul politic al ţării este prea îmbătrânit, notează Reuters.

Aproximativ 79% dintre persoanele intervievate au fost de acord cu afirmaţia că "oficialii aleşi în Washington D.C sunt prea bătrâni pentru a reprezenta majoritatea americanilor". Vârsta medie în Senatul SUA este de aproximativ 64 de ani, iar în Camera Reprezentanţilor - de 58 de ani.

Respondenţii democraţi înclină într-un grad mai mare spre opţiunea unor politicieni mai tineri, 58% dintre ei afirmând că liderul minorităţii democrate din Senat, Chuck Schumer (de 75 de ani) este prea bătrân pentru a activa în guvern.

Trump a revenit în funcţie în ianuarie 2025, la vârsta de 78 de ani, devenind cel mai în vârstă preşedinte din istoria SUA la data învestirii. De atunci, el a adoptat noi politici şi propuneri într-un ritm ameţitor, impunând tarife vamale drastice asupra importurilor din zeci de ţări şi desfăşurând agenţi federali în toată ţara pentru a combate imigraţia ilegală.

Trump a adoptat adeseori un ton furios în declaraţiile sale publice, inclusiv săptămâna trecută, când a spus că este "absolut ruşinat" că Curtea Supremă a SUA, cu orientare conservatoare, a declarat ilegale multe dintre tarifele sale. Liderul de la Casa Albă a reinstituit o serie de noi tarife, argumentând că poate face acest lucru în temeiul unei alte baze juridice. În noiembrie, el i-a atacat pe legislatorii democraţi care au îndemnat membrii armatei americane să refuze orice ordine ilegale, numindu-i "trădători", susceptibili de pedeapsa capitală.

Trump a câştigat alegerile prezidenţiale din 2024, în parte deoarece predecesorul său de la Casa Albă, democratul Joe Biden, era considerat de mulţi că şi-a pierdut acuitatea mintală odată cu înaintarea în vârstă. Biden şi-a încheiat mandatul la vârsta de 82 de ani, fiind cel mai în vârstă preşedinte din istoria Statelor Unite. Trump este pe cale să depăşească acest record, având în vedere că în iunie va împlini 80 de ani.

Doar 45% dintre respondenţii la sondajul din februarie au declarat că l-ar descrie pe Trump ca fiind "ager mintal şi capabil să facă faţă provocărilor", în scădere de la 54% într-un sondaj Reuters/Ipsos realizat în septembrie 2023.

Republicanii continuă să-l considere pe Trump ca fiind perspicace, 81% dintre ei descriindu-l astfel în ultimul sondaj, cu puţine schimbări faţă de sondajul din 2023. În rândul democraţilor, procentul celor care îl consideră pe preşedintele american capabil să facă faţă provocărilor a scăzut la 19%, de la 29%. Dintre persoanele care nu se identifică cu niciun partid politic, 36% consideră că Trump îşi păstrează acuitatea mintală, în scădere faţă de 53% în 2023.

Cel mai recent sondaj Reuters/Ipsos, desfăşurat online, a fost realizat pe un eşantion reprezentantiv de 4.638 de adulţi americani la nivel naţional, cu o marjă de eroare de două puncte procentuale.

Donald Trump a luat o serie de decizii controversate de când a fost învestit președinte, în ianuarie 2025. În aprilie 2025 a impus tarife globale, după ce anterior impusese taxe vamale asupra importurilor din Canada, China și Mexic, invocând combaterea traficului de droguri. Tarifele au fost anulate vineri, 20 februarie, de Curtea Supremă a SUA.

Un alt caz controversat este scandalul declanșat de un incident în care ofițeri ai Agenției pentru Imigrație și Vamă (ICE) au împușcat mortal doi cetățeni americani în orașul Minneapolis din statul Minnesota. Evenimentele au stârnit îngrijorare inclusiv în rândul unor aliați republicani ai lui Trump.